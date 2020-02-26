В поединке 1/8 финала Лиги чемпионов «Лион» довольно неожиданно обыграл туринский «Ювентус». Хозяева забили только один гол, но и этого им хватило для победы.

Французская команда отдала инициативу сопернику, а сама вполне уверенно чувствовала себя, играя вторым номером. В итоге сложилась парадоксальная ситуация: гости чаще владели мячом, но уступили по количеству ударов.

Игра вообще вышла не зрелищной. «Ювентус» словно бы не знал, что делать с мячом. И едва не пропустил в середине первого тайма, но после удара Токо-Экамби головой мяч угодил в перекладину. А вскоре хозяева открыли счет: прострел Ауа замкнул Тусар, забивающий по большим праздникам. Видимо, это был его день. Ибо это стал первый и предпоследний удар «Лиона» в створ.







Второй случился в компенсированное к первому тайму время, но Бруно Гимарайнс несильно пробил в руки голкиперу. Что касается «Старой Синьоры», то ее поражение можно назвать заслуженным. Преимущество во владении мячом (61:39%) так и не вылилось даже в единственный удар в створ! Это случилось с командой третий раз в лигочемпионской истории. Впервые «бьянко-нери» ни разу не потревожили голкипера соперников в 2006-м в матче с «Арсеналом». Похожий поединок они провели в 2014-м против «Атлетико». Разумеется, с такой игрой в атаке нечего рассчитывать на успех. Впрочем, у «Юве» есть время до 17 марта – в Турине наверняка все увидят совершенно другую команду.



Лига чемпионов. 1/8 финала. Первый матч.



«Лион» – «Ювентус» – 1:0



Лука Тусар (31).



Марсело (28), Максвелл Корне (61).

«Лион»: Антони Лопеш - Фернандо Марсал, Джейсон Денайер, Марсело, Лео Дюбуа (Кенни Тете, 78) - Уссем Ауа, Лука Тусар, Бруно Гимарайнс - Максвелл Корне (81), Карл Токо Экамби (Мартен Терье, 66), Мусса Дембеле.Мартен Терье

Запасные: Чиприан Тэтэрушану, Йоаким Андерсен, Кенни Тете, Максанс Какере, Тьяго Мендес, Кенни Тете, Бертран Траоре.



«Ювентус»: Войцех Щенсны - Маттейс де Лигт, Данило, Алекс Сандро, Леонардо Бонуччи - Адриен Рабьо (Федерико Бернардески, 78), Миралем Пьянич (Аарон Рэмси, 62), Родриго Бентанкур, Хуан Куадрадо (Гонсало Игуаин, 70) - Пауло Дибала, Криштиану Роналду.

Запасные: Джанлуиджи Буффон, Маттиа Де Шильо, Даниэле Ругани, Блез Матюиди, Аарон Рэмси, Федерико Бернардески, Гонсало Игуаин.



Стадион: «Стад де Люмьер» (Лион, Франция).



Арбитр: Невадо Родригес (Бадахос, Испания).



Наши оценки:

Запасные:

«Лион»: Кенни Тете, Максвелл Корне - б/о, Мартен Терье - 6,0.

«Ювентус»: Федерико Бернардески - б/о, Аарон Рэмси - 6,0, Гонсало Игуаин - 6,0.





90+6 мин. МАТЧ ОКОНЧЕН!



90+4 мин. Не получается у Юве финальный штурм.



90+1 мин. Рефери компенсировал пять минут.



90 мин. Вот это да! Бруно явно прихватил Дибалу в штрафной, тот упал. Но рефери не назначил пенальти и не стал смотреть повтор!



87 мин. Дибала забил гол, но из явного офсайда!



85 мин. Момент! Дибала прострелил справа, Игуаин в касание замыкал - в сантиметрах от ближней штанги прошел мяч!



84 мин. Лион всей командой отошел в оборону.



81 мин. Корне не сможет продолжить игру, его меняет Андерсен.



80 мин. Угловой Юве слева - мяч выбит. Дибала в касание добивал - сильно и неточно



78 мин. А вместо Рабьо игру продолжит Бернардески.



78 мин. Вместо Дюбуа выходит Тете.



75 мин. Данило выстрелил издали - неточно.



73 мин. Игроки Лиона сбивают темп и откровенно тянут время.



70 мин. Вместо Куадрадо вышел Игуаин.



69 мин. Опасно! После прострела слева Дибала пробил в касание - рядом с ближней штангой!



68 мин. На данный момент владение мячом - 40:60% в пользу Ювентуса. Фолят чаще хозяева: 12:5.



66 мин. Вместо Токо-Экамби игру продолжит Терье.



65 мин. Сандро сильно пробил издали - в защитника.



62 мин. Рэмси меняет Пьянича.



61 мин. Корне наказан желтой за подножку Дибале в середине поля.



59 мин. Роналду забежал в офсайд.



58 мин. Две подряд подачи Сандро слева - защитники на месте.



56 мин. Гости выполнини навес со штрафного справа - защитник выбил мяч головой.



54 мин. Корне подал угловой справа - де Лигт выбил мяч перебинтованной головой.



53 мин. Пьянич со штрафного слева пробил в стенку.



50 мин. Ауа разыграл угловой слева.



47 мин. Навес гостей справа - в аут на противоположном фланге.



46 мин. ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!



45+5 мин. ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!



45+3 мин. Бруно пробил с ходу - в руки Щенсны.



45+1 мин. Роналду со штрафного пробил в стенку.



44 мин. Уххххх! Токо-Экамби можно пробил от линии штрафной - чуть выше перекладины!



41 мин. Какой шанс! Токо-Экамби перехватил мяч, влетел в штрафную и пробил - мимо ближней девятки!



40 мин. Угловой Лиона справа ударом по воротам не завершился.



39 мин. После навеса справа Рабьо пытался пробить головой, но послал мяч мимо дальнего угла.



38 мин. Две подряд подачи хозяев: первую выбил кулаками вратарь, вторую вынес защитник.



35 мин. Роналду ворвался в штрафную и нанес обводящий удар - мимо дальней штанги.



34 мин. Дембеле с ходу нанес мощный удар - мимо.



31 мин. ГОООООООЛ! Ауа слева ворвался в штрафную вдоль линии ворот и отдал пас на линию вратарской. А там Тусар в касание расстрелял ворота!







30 мин. Де Лигту разбили голову: Сандро фактически наступил ему шипами на голову в чужой штрафной! Врачи останавливают кровь, к тому же ему нужно сменить футболку.







28 мин. Марсело рукой отмахнулся от Дибвалы в середине поля и попал ему рукой по лицу.



27 мин. Сандро решился на сверхдальний удар с ходу - по трибунам.



26 мин. На данный момент владение мячом - 43:57% в пользу Юве. А по ударам лидируют хозяева - 4:0.



24 мин. Угловой Лиона справа - защитник выбил мяч головой. Марсал в касание добивал - по трибунам.



23 мин. Навес хозяев справа - де Лигт головой выбил мяч.



21 мин. Моментище! Ауа подал угловой слева, Токо Экамби подрезал мяч головой с угла вратарской - ПЕРЕКЛАДИНА спасает гостей!



18 мин. По-прежнему без моментов и без ударов проходит игра.



15 мин. Пьянич навесил со штрафного справа - защитник выбил мяч головой. Дибала подал угловой слева - и снова хозяева выигрывают воздух.



14 мин. Роналду сбили неподалеку от штрафной.



12 мин. Много мелких фолов, неточных передач. И совсем нет острых моментов.



9 мин. Рваный темп, команды поочередно владеют мячом.



6 мин. Корне оказывают помощь в середине поля.



4 мин. Опасно! Роналду навесил слева - никто не замкнул, но мяч пролетел в сантиметрах от дальней штанги!



1 мин. МАТЧ НАЧАЛСЯ!





Примерные схемы команд:





Раздевалка хозяев:





В среду, 26-го февраля, состоится первая встреча 1/8 финала Лиги чемпионов, в которой «Лион» принимает туринский «Ювентус». Поединок пройдет в Лионе на поле стадиона «Стад де Люмьер», начало в 22:00 по киевскому времени.



Групповой этап команды провели по-разному. «Лиону» хватило всего лишь 8-ми очков, чтобы финишировать вторым. А вот «Ювентус» потерял очки только в первом туре (2:2 с «Атлетико»), после чего выиграл оставшиеся 5 матчей. И в чемпионатах оба клуба показывают разные результаты: «Старая Синьора» лидирует в Серии А, тогда как «Лион» всего лишь на 7-й строчке. Но плей-офф Лиги чемпионов – совсем иное дело, и наверняка хозяева дадут бой именитым гостям.



Наш сайт проведет текстовую трансляцию поединка «Лион» – «Ювентус».

АНОНС И ПРОГНОЗ МАТЧА

