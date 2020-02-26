Лион
1:0
Ювентус
26.02.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Лион дома минимально обыграл Ювентус

Судьбу встречи решил гол Тусара в первом тайме

  • 26.02.2020 23:59
  • 684 просмотра
  • 3 комментария
Лион дома минимально обыграл Ювентус
© imago images

В поединке 1/8 финала Лиги чемпионов «Лион» довольно неожиданно обыграл туринский «Ювентус». Хозяева забили только один гол, но и этого им хватило для победы.

Французская команда отдала инициативу сопернику, а сама вполне уверенно чувствовала себя, играя вторым номером. В итоге сложилась парадоксальная ситуация: гости чаще владели мячом, но уступили по количеству ударов.

Игра вообще вышла не зрелищной. «Ювентус» словно бы не знал, что делать с мячом. И едва не пропустил в середине первого тайма, но после удара Токо-Экамби головой мяч угодил в перекладину. А вскоре хозяева открыли счет: прострел Ауа замкнул Тусар, забивающий по большим праздникам. Видимо, это был его день. Ибо это был первый и предпоследний удар в створ в поединке. 



Второй случился в компенсированное к первому тайму время, но Бруно Гимарайнс несильно пробил в руки голкиперу. Что касается «Старой Синьоры», то ее поражение можно назвать заслуженным. Преимущество во владении мячом (61:39%) так и не вылилось даже в единственный удар в створ! Это случилось с командой третий раз в лигочемпионской истории.  Впервые «бьянко-нери» ни разу не потревожили голкипера соперников в 2006-м в матче с «Арсеналом». Похожий поединок они провели в 2014-м против «Атлетико». Разумеется, с такой игрой в атаке нечего рассчитывать на успех. Впрочем, у «Юве» есть время до 17 марта – в Турине наверняка все увидят совершенно другую команду.

Лига чемпионов. 1/8 финала. Первый матч.

«Лион» – «Ювентус» – 1:0

 Лука Тусар (31).

 Марсело (28), Максвелл Корне (61).

«Лион»: Антони Лопеш - Фернандо Марсал, Джейсон Денайер, Марсело, Лео Дюбуа (78) - Уссем Ауа, Лука Тусар, Бруно Гимарайнс - Максвелл Корне (81), Карл Токо Экамби (Мартен Терье, 66), Мусса Дембеле.Мартен Терье

«Ювентус»: Войцех Щенсны - Маттейс де Лигт, Данило, Алекс Сандро, Леонардо Бонуччи - Адриен Рабьо (Федерико Бернардески, 78), Миралем Пьянич (Аарон Рэмси, 62), Родриго Бентанкур, Хуан Куадрадо (Гонсало Игуаин, 70) - Пауло Дибала, Криштиану Роналду.

Стадион: «Стад де Люмьер» (Лион, Франция).

Арбитр: Невадо Родригес (Бадахос, Испания).

ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    Roman Chekhovskyi
    Roman Chekhovskyi, 27.02.2020 00:18
    +2
    Pro100ecspert, 27.02.2020 00:14
    Роналду не забив? Ааааа пенальті ж не було
    Довбойоб?
    Ссылка
    Pro100ecspert
      Pro100ecspert, 27.02.2020 00:14
    -1
    Роналду не забив? Ааааа пенальті ж не було
    Ссылка
    Рамаз Тахмазов
    online
      Рамаз Тахмазов, 27.02.2020 00:10
    +1
    Дибала мазила. Лион отстоял один мяч.
    Ссылка
    Roman Chekhovskyi
    Roman Chekhovskyi, 27.02.2020 00:18
    +2
    Pro100ecspert, 27.02.2020 00:14
    Роналду не забив? Ааааа пенальті ж не було
    Довбойоб?
    Ссылка
    Рамаз Тахмазов
    online
      Рамаз Тахмазов, 27.02.2020 00:10
    +1
    Дибала мазила. Лион отстоял один мяч.
    Ссылка
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