Лион дома минимально обыграл Ювентус

В поединке 1/8 финала Лиги чемпионов «Лион» довольно неожиданно обыграл туринский «Ювентус». Хозяева забили только один гол, но и этого им хватило для победы.

Французская команда отдала инициативу сопернику, а сама вполне уверенно чувствовала себя, играя вторым номером. В итоге сложилась парадоксальная ситуация: гости чаще владели мячом, но уступили по количеству ударов.

Игра вообще вышла не зрелищной. «Ювентус» словно бы не знал, что делать с мячом. И едва не пропустил в середине первого тайма, но после удара Токо-Экамби головой мяч угодил в перекладину. А вскоре хозяева открыли счет: прострел Ауа замкнул Тусар, забивающий по большим праздникам. Видимо, это был его день. Ибо это был первый и предпоследний удар в створ в поединке.







Второй случился в компенсированное к первому тайму время, но Бруно Гимарайнс несильно пробил в руки голкиперу. Что касается «Старой Синьоры», то ее поражение можно назвать заслуженным. Преимущество во владении мячом (61:39%) так и не вылилось даже в единственный удар в створ! Это случилось с командой третий раз в лигочемпионской истории. Впервые «бьянко-нери» ни разу не потревожили голкипера соперников в 2006-м в матче с «Арсеналом». Похожий поединок они провели в 2014-м против «Атлетико». Разумеется, с такой игрой в атаке нечего рассчитывать на успех. Впрочем, у «Юве» есть время до 17 марта – в Турине наверняка все увидят совершенно другую команду.

Лига чемпионов. 1/8 финала. Первый матч.



«Лион» – «Ювентус» – 1:0



Лука Тусар (31).



Марсело (28), Максвелл Корне (61).

«Лион»: Антони Лопеш - Фернандо Марсал, Джейсон Денайер, Марсело, Лео Дюбуа (78) - Уссем Ауа, Лука Тусар, Бруно Гимарайнс - Максвелл Корне (81), Карл Токо Экамби (Мартен Терье, 66), Мусса Дембеле.Мартен Терье



«Ювентус»: Войцех Щенсны - Маттейс де Лигт, Данило, Алекс Сандро, Леонардо Бонуччи - Адриен Рабьо (Федерико Бернардески, 78), Миралем Пьянич (Аарон Рэмси, 62), Родриго Бентанкур, Хуан Куадрадо (Гонсало Игуаин, 70) - Пауло Дибала, Криштиану Роналду.



Стадион: «Стад де Люмьер» (Лион, Франция).



Арбитр: Невадо Родригес (Бадахос, Испания).



ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА