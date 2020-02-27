Лион
1:0
Ювентус
26.02.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Руди ГАРСИЯ: «Во втором тайме мы страдали»

Наставник «Лиона» прокомментировал победу над «Ювентусом» в Лиге чемпионов (1:0)

  • 27.02.2020 03:03
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Руди ГАРСИЯ: «Во втором тайме мы страдали»
© ФК Лион. Руди Гарсия

Главный тренер «Лиона» Руди Гарсия доволен домашней победой над «Ювентусом» (1:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Это был матч, который состоял из двух таймов. Первый тайм был очень красивым. Мы не только отлично оборонялись, но и идеально выполняли план на игру. Во втором тайме мы потеряли контроль над мячом и страдали. Они выпустили четвертого нападающего, и нам пришлось засучить рукава и обороняться всей командой.

Мы не пропустили, и это очень важно, потому что мы играли дома. Жаль только, что мы не забили второй мяч, когда была такая возможность в первом тайме», — отметил Гарсия.

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Источник — УЕФА

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