Футбол, как известно, состоится при любой погоде. Но на пути «игры» миллионов» могут стать куда более серьезные барьеры. Из-за бушующего коронавируса несколько матчей серии А были отменены. Поединок 1/8 финала Лиги чемпионов «Наполи» - «Барселона» пока что не планируют отменять, но меры предосторожности будут серьезные. По прилету в Неаполь самолет с делегацией «Барселоны» сразу «попадет» в руки медиков. Тех, у кого будет выявлена повышенная температура, сразу же отправят в диспансер. Будем надеяться, что все эти предосторожности так и останутся лишь превентивными мерами, и этот поединок состоится строго по расписанию.

Три года не было «Наполи» в плей-офф Лиги чемпионов. И вот «партенопеи» снова вернулись в узкий круг элиты континентального футбола. Интересно, что впервые в своей истории «Наполи» прошел групповой этап ЛЧ без единого поражения – три победы и три ничьи. Правда, этой прыти хватило только на итоговое второе место. Одним из главных творцов такого ренессанса неаполитанской команды был Карло Анчелотти. Но маститый тренер был отправлен в отставку сразу же после последнего матча его команды в групповом этапе ЛЧ. Далее «Наполи» к новым вершинам повел ученик Анчелотти – Рино Гаттузо.

Пока что дела у молодого тренера складываются не лучшим образом. Гаттузо так не смог вывести команду из крутого пике. В серии А «Наполи» занимает шестое место. Нельзя назвать стабильной и игру команды. Хотя в последних матчах Гаттузо немного улучшил статистику: в последних семи поединках во всех турнирах – шесть побед и одно поражение. Возможно, что именно на матчи плей-офф Лиги чемпионов Гаттузо старается вывести свою команду на пик формы.

«Барселона», как и неаполитанцы, тоже не потерпела на групповом этапе чемпионской Лиги ни одного поражения. Но, в отличие от своего соперника, заняла итоговое первое место. Кстати, по числу финишей на первой строчке в группе ЛЧ барселонцы впереди планеты всей (18 раз). А вот дальше, в плей-офф, у них, как правило, начинаются проблемы. В прошлом сезоне Месси и компания сумели пробиться в полуфинал, но в матче-триллере уступили «Ливерпулю». Два года назад в подобном ключе они проиграли в четвертьфинале «Роме». Но в нынешнем сезоне «блаугранас» настроены как никогда серьезно: они хотят выиграть Кубок чемпионов. Их главный аргумент – Лео Месси. Впрочем, как и всегда в последние годы.

Аргентинец набрал потрясающую форму. В матче последнего тура чемпионата Испании он забил четыре гола несчастному «Эйбару», хотя до этого четыре матча подряд не забивал. Эта победа, а также то, что «Реал» в последнее время резко забуксовал, позволило каталонцам снова вернуться на первое место в Примере.

«Барселона» считается несомненным фаворитом не только этого поединка, но и двухматчевого противостояния с «Наполи». Вместе с тем не нужно забывать, что последние два свидания с итальянскими коллективами в рамках плей-офф чемпионской Лиги заканчивались для «блаугранас» плачевно. В сезоне 2016/2017 каталонцы по сумме двух матчей уступили «Ювентусу», а в следующем году в драматическом спектакле сложили оружие перед «Ромой». С другой стороны, на стадии 1/8 финала ЛЧ «Барса» последний раз вылетала уже давненько: в сезоне 2006/2007.

Из-за травм за «Барсу» не смогут сыграть сразу четыре потенциальных игрока основы: Суарес, Серхи Роберто, Дембеле и Альба. У «Наполи» под вопросом участие в поединке Кулибали и Льоренте.

Еврокубковые пути «Барселоны» и «Наполи» доселе не пересекались. Но это совсем не значит, что нынешние тренеры этих команд Сетьен и Гаттузо не знакомы друг с другом. Не так давно, в сезоне 2018/2019, эти наставники возглавляли «Бетис» и «Милан» соответственно. Они сошлись на групповом этапе Лиги Европы. И ту тренерскую дуэль выиграл испанец (2:1, 1:1). Его «Бетис» финишировал тогда на первом месте, а вот «Милан» оказался за бортом плей-офф, уступив второе место «Олимпиакосу», который выпал киевскому «Динамо» в 1/16 финала тогдашней ЛЕ.

Дженнаро ГАТТУЗО, главный тренер «Наполи»:

«Я читал, что мы должны закрыть Месси, но дело не только в нем. Лоренцо Инсинье сказал, что он отличный игрок, но Лионель великолепен не только на поле. Он величайший, учитывая его карьеру. Он делает вещи, которые вы видите только на PlayStation. То, что вы даже не можете себе представить. Месси является лучшим в мире на протяжении многих лет».

Кике СЕТЬЕН, главный тренер «Барселоны»:

«Наполи» - очень серьезный оппонент, который в последнее время прогрессирует в чемпионате Италии. Знаю, что «Барселона» проиграла две последние по счету дуэли итальянским командам в плей-офф ЛЧ. Постараемся изменить эту неприятную тенденцию.

Ориентировочные составы:

«Наполи»: Мерет, Ди Лоренцо, Руй, Манолас, Максимович, Руис, Аллан, Зелиньски, Мертенс, Кальехон, Инсинье

«Барселона»: Тер Штеген, Лангле, Пике, Семеду, Фирпо, де Йонг, Ракитич, Бускетс, Фати, Гризман, Месси.

25 февраля, вторник