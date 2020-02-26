Наполи
1:1
Барселона
25.02.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Наполи – Барселона – 1:1. Видео голов и обзор матча

«Наполи» дома принимает «Барселону»

  • 26.02.2020 01:17
  • 5161 просмотр
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Наполи – Барселона – 1:1. Видео голов и обзор матча
© twitter.com/sscnapoli

Сегодня, 25 февраля в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Наполи» дома примет «Барселону». Начало матча – в 22:00 по Киеву.

Составы команд:

«Наполи»: Оспина – Марио Руй, Максимович, Ди Лоренцо, Манолас – Демме, Фабиан Руис, Зьелиньски – Инсинье, Мертенс, Кальехон

«Барселона»: Тер Штеген – Семеду, Пике, Юмтити, Жуниор Фирпо – Ракитич, Бускетс, Де Йонг, Видаль – Месси, Гризманн

Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча:

1:0 - Мертенс, 30-я минута:

1:1 - Гризманн, 57-я минута:

Красная карточка. Артуро Видаль

Видеообзор первого тайма

Видеообзор второго тайма

Лучшие моменты матча Наполи - Барселона
57' ГОЛ ! Мяч забил Антуан Гризманн (Барселона).
30' ГОЛ ! Мяч забил Дрис Мертенс (Наполи).
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Источник — Sport.ua

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