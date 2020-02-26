Наполи
1:1
Барселона
25.02.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Дженнаро ГАТТУЗО: «Мы допустили одну ошибку, и соперник ею воспользовался»

Главный тренер «Наполи» разочарован результатом матча против «Барселоны»

  • 26.02.2020 01:28
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Дженнаро ГАТТУЗО: «Мы допустили одну ошибку, и соперник ею воспользовался»
© УЕФА. Дженнаро Гаттузо

Главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо прокомментировал первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Барселоны» (1:1):

«Я разочарован, потому что мы допустили одну ошибку, и соперники ею максимально воспользовались. Мы могли лучше реализовать свои моменты. Нам было тяжело сегодня, но тактически мы действовали почти идеально и могли бы добиться большего.

Когда мы играем как команда, то можем добиться хорошего результата. Наша мечта на «Камп Ноу» – не прижиматься так сильно к своим воротам. Это еще не конец! Будет сложно, но мы поедем туда и попытаемся пройти дальше.

Соперникам мало что удавалось в атаке, но затем мы допустили эту ошибку, и они забили. Если мы реализуем свои моменты во втором матче, то можем пройти дальше.

«Барселоне» было тяжело, потому что мы были очень осторожны. Мы хорошо действовали как команда. Сделали только одну ошибку».

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Источник — УЕФА

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