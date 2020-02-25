Наполи и Барселона сыграли вничью в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов

Отчет о матче ожидайте позже.
Лига чемпионов. 1/8 финала. Первый матч.
«Наполи» – «Барселона» – 1:1
Дрис Мертенс (30) – Антуан Гризманн (57)
Лоренцо Инсинье (62), Мариу Руй (89) – Серхио Бускетс (49), Лионель Месси (66), Антуан Гризманн (83), Артуро Видаль (89)
Артуро Видаль (89, вторая желтая карточка)
«Наполи»: Давид Оспина, Мариу Руй, Никола Максимович, Костас Манолас, Джованни Ди Лоренцо, Пётр Зелиньски, Диего Демме (Маркес Аллан, 80), Фабиан Руис, Лоренцо Инсинье, Дрис Мертенс (Аркадиуш Милик, 54), Хосе Кальехон (Маттео Политано, 74)
«Барселона»: Марк-Андре тер Штеген, Жерар Пике (Клеман Лангле, 93), Нелсон Семеду, Хуниор Фирпо, Самуэль Юмтити, Серхио Бускетс, Френки де Йонг, Иван Ракитич (Артур Рамос, 56), Артуро Видаль, Антуан Гризманн (Ансумане Фати, 87), Лионель Месси
Арбитр: Феликс Брих (Германия)
Стадион «Сан-Паоло» (Неаполь, Италия)
Источник — Sport.ua
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Что шансы у Неаполя точно будут.
Лучше расскажите и подкрепите фактами вашу уверенность в обратном? Что такого в этом сезоне показывает Барселона ? Она и в лучшие сезоны проигрывала итальянцам и после выиграшных первых матчей.
Так что - Не говори гоп, пока не перепрыгнешь.
И вопще такую чушь в комментариях писать могут только те, кто явно профан в футболе.
ой піздєц багато, навідпочиваєшся, відновишся ще й потренуватись встигнеш хороший з тебе тренер буде
за твоєю логікою твоя команда винесла б Наполі і всосала б Реалу. а там матч по суті не лише за перше місце, це матч двох принципових суперників. то як Динамо і Шахтар. або дербі сильних команд чемпіонату Англії. якщо ти ще не догнав - той матч, крім очок, ще є грою за престиж команди. + чудова нагода відірватись від Реалу на цілих 5 очок.
подумай добре що важливіше. досягти прийнятного результату тут, малою кров'ю, результативної нічиї Барселоні вистачить з головою. Наполі це не Ліверпуль, не Ювентус і не Баварія. це команда куди нижчого рівня. тому в цьому матчі Барселона відверто катала м'яч та економила сили. навіть від Мессі якоїсь особливої віддачі не було видно.
повторюсь вдруге: увімкни голову. і не сміши людей.
і коментарі почитай. виходить, усі коментатори під цією новиною профани у футболі, один ти диванний експерт може, ти той... Леоненко Вітька?
Наполі отримає по самі гланди в Іспанії.
И вопще такую чушь в комментариях писать могут только те, кто явно профан в футболе.
Наполі отримає по самі гланди в Іспанії.
Наполі отримає по самі гланди в Іспанії.
Наполі отримає по самі гланди в Іспанії.
Наполі отримає по самі гланди в Іспанії.
Что шансы у Неаполя точно будут.
Лучше расскажите и подкрепите фактами вашу уверенность в обратном? Что такого в этом сезоне показывает Барселона ? Она и в лучшие сезоны проигрывала итальянцам и после выиграшных первых матчей.
Так что - Не говори гоп, пока не перепрыгнешь.
И вопще такую чушь в комментариях писать могут только те, кто явно профан в футболе.
ой піздєц багато, навідпочиваєшся, відновишся ще й потренуватись встигнеш хороший з тебе тренер буде
за твоєю логікою твоя команда винесла б Наполі і всосала б Реалу. а там матч по суті не лише за перше місце, це матч двох принципових суперників. то як Динамо і Шахтар. або дербі сильних команд чемпіонату Англії. якщо ти ще не догнав - той матч, крім очок, ще є грою за престиж команди. + чудова нагода відірватись від Реалу на цілих 5 очок.
подумай добре що важливіше. досягти прийнятного результату тут, малою кров'ю, результативної нічиї Барселоні вистачить з головою. Наполі це не Ліверпуль, не Ювентус і не Баварія. це команда куди нижчого рівня. тому в цьому матчі Барселона відверто катала м'яч та економила сили. навіть від Мессі якоїсь особливої віддачі не було видно.
повторюсь вдруге: увімкни голову. і не сміши людей.
і коментарі почитай. виходить, усі коментатори під цією новиною профани у футболі, один ти диванний експерт може, ти той... Леоненко Вітька?
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