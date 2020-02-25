Наполи и Барселона сыграли вничью в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов

Каталонцы сравняли счет во втором тайме и завершали встречу в меньшинстве

  • 25.02.2020 23:56
  • 1413 просмотров
  • 10 комментариев
Наполи и Барселона сыграли вничью в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов
© twitter.com/fcbarcelona

Отчет о матче ожидайте позже.

Лига чемпионов. 1/8 финала. Первый матч.

«Наполи» – «Барселона» – 1:1

Дрис Мертенс (30) – Антуан Гризманн (57)

Лоренцо Инсинье (62), Мариу Руй (89) – Серхио Бускетс (49), Лионель Месси (66), Антуан Гризманн (83), Артуро Видаль (89)

Артуро Видаль (89, вторая желтая карточка)

«Наполи»: Давид Оспина, Мариу Руй, Никола Максимович, Костас Манолас, Джованни Ди Лоренцо, Пётр Зелиньски, Диего Демме (Маркес Аллан, 80), Фабиан Руис, Лоренцо Инсинье, Дрис Мертенс (Аркадиуш Милик, 54), Хосе Кальехон (Маттео Политано, 74)

«Барселона»: Марк-Андре тер Штеген, Жерар Пике (Клеман Лангле, 93), Нелсон Семеду, Хуниор Фирпо, Самуэль Юмтити, Серхио Бускетс, Френки де Йонг, Иван Ракитич (Артур Рамос, 56), Артуро Видаль, Антуан Гризманн (Ансумане Фати, 87), Лионель Месси

Арбитр: Феликс Брих (Германия)

Стадион «Сан-Паоло» (Неаполь, Италия)

НАПОЛИ - БАРСЕЛОНА. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Источник — Sport.ua

(6 голосов)

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Комментарии
    adidas77
    online
      adidas77, 26.02.2020 00:42
    0
    viktor112007, 26.02.2020 00:01
    та яке ніочем? Барса приїхала за прийнятним результатом, результативна нічия з голом на виїзді - те що треба. жопи напрягати не хотіли, бо на носі важливий матч проти Реалу. і невже хтось вірить в те, що Барса не переможе Наполі в себе на Камп Ноу?
    Я верю, что не выиграет.
    Что шансы у Неаполя точно будут.
    Лучше расскажите и подкрепите фактами вашу уверенность в обратном? Что такого в этом сезоне показывает Барселона ? Она и в лучшие сезоны проигрывала итальянцам и после выиграшных первых матчей.
    Так что - Не говори гоп, пока не перепрыгнешь.
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 26.02.2020 00:42
    0
    bzzzzz, 26.02.2020 00:33
    во первых матч против реала аж через 4 дня ! Во-вторых, очень сомневаюсь, что матч ЛЧ, важнее матча чемпионата, пусть даже против Реала. В третьих, это Наполи, который на равных с ПСЖ играл, и сам Ливерпуль обыграл, при этом не дал себе забить. Кто хоть немного разбирается в футболе поймет, что это очень сложный соперник, пусть даже их щас уже не тренерует Анчелоттии.
    И вопще такую чушь в комментариях писать могут только те, кто явно профан в футболе.
    аж через 4 дня
    ой піздєц багато, навідпочиваєшся, відновишся ще й потренуватись встигнеш хороший з тебе тренер буде
    за твоєю логікою твоя команда винесла б Наполі і всосала б Реалу. а там матч по суті не лише за перше місце, це матч двох принципових суперників. то як Динамо і Шахтар. або дербі сильних команд чемпіонату Англії. якщо ти ще не догнав - той матч, крім очок, ще є грою за престиж команди. + чудова нагода відірватись від Реалу на цілих 5 очок.
    подумай добре що важливіше. досягти прийнятного результату тут, малою кров'ю, результативної нічиї Барселоні вистачить з головою. Наполі це не Ліверпуль, не Ювентус і не Баварія. це команда куди нижчого рівня. тому в цьому матчі Барселона відверто катала м'яч та економила сили. навіть від Мессі якоїсь особливої віддачі не було видно.
    повторюсь вдруге: увімкни голову. і не сміши людей.
    і коментарі почитай. виходить, усі коментатори під цією новиною профани у футболі, один ти диванний експерт може, ти той... Леоненко Вітька?
    Ссылка
    bzzzzz
    online
    bzzzzz, 26.02.2020 00:33
    -2
    viktor112007, 26.02.2020 00:14
    а ти смішний. чувак, у них матч проти Реалу через кілька днів. дуже важливий матч, може, навіть важливіший за цей, що проти Наполі був. клепку увімкни.
    Наполі отримає по самі гланди в Іспанії.
    во первых матч против реала аж через 4 дня ! Во-вторых, очень сомневаюсь, что матч ЛЧ, важнее матча чемпионата, пусть даже против Реала. В третьих, это Наполи, который на равных с ПСЖ играл, и сам Ливерпуль обыграл, при этом не дал себе забить. Кто хоть немного разбирается в футболе поймет, что это очень сложный соперник, пусть даже их щас уже не тренерует Анчелоттии.
    И вопще такую чушь в комментариях писать могут только те, кто явно профан в футболе.
    Ссылка
    Mr.Value
    online
      Mr.Value, 26.02.2020 00:18
    +2
    viktor112007, 26.02.2020 00:14
    а ти смішний. чувак, у них матч проти Реалу через кілька днів. дуже важливий матч, може, навіть важливіший за цей, що проти Наполі був. клепку увімкни.
    Наполі отримає по самі гланди в Іспанії.
    А он этого не понимает. По его логике Барселона должна была жопу все 90 минут рвать, чтобы он был доволен, а потом с высунутыми языками против Реала играть.
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 26.02.2020 00:14
    +2
    bzzzzz, 26.02.2020 00:09
    вот ненадо только сказки расказывать про то что "жопи напрягати не хотіли". Барселона так бледно играет уже который год подряд. Они вопще могли этот матч спокойно 3-1 или 2-0 проиграть. И на Камп Ноу Барсе вылетать из ЛЧ, не впервой, так что еще ничего не решено.
    а ти смішний. чувак, у них матч проти Реалу через кілька днів. дуже важливий матч, може, навіть важливіший за цей, що проти Наполі був. клепку увімкни.
    Наполі отримає по самі гланди в Іспанії.
    Ссылка
    bzzzzz
    online
    bzzzzz, 26.02.2020 00:09
    -3
    вот ненадо только сказки расказывать про то что "жопи напрягати не хотіли". Барселона так бледно играет уже который год подряд. Они вопще могли этот матч спокойно 3-1 или 2-0 проиграть. И на Камп Ноу Барсе вылетать из ЛЧ, не впервой, так что еще ничего не решено.
    Ссылка
    14sergey1953
    online
      14sergey1953, 26.02.2020 00:07
    +1
    Барселона сыграла на результат, в ответном матче все станет на свои места. Через несколько дней игра в чемпионате с Реалом, поэтому думали и об этом матче.
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    Surkisfuilo
    online
    Surkisfuilo, 26.02.2020 00:04
    +2
    Барса вдує це Наполі вдома і не помітить.
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    viktor112007
    online
      viktor112007, 26.02.2020 00:01
    +1
    та яке ніочем? Барса приїхала за прийнятним результатом, результативна нічия з голом на виїзді - те що треба. жопи напрягати не хотіли, бо на носі важливий матч проти Реалу. і невже хтось вірить в те, що Барса не переможе Наполі в себе на Камп Ноу?
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    bzzzzz
    online
    bzzzzz, 25.02.2020 23:59
    -6
    Барса вопще не очем, можно сказать отскочила. Остроты вопще нет, просто банальное перекатывание мяча. За весь матч всего один момент и гол. Наполи же как минимум еще два могли забивать.
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    Mr.Value
    online
      Mr.Value, 26.02.2020 00:18
    +2
    viktor112007, 26.02.2020 00:14
    а ти смішний. чувак, у них матч проти Реалу через кілька днів. дуже важливий матч, може, навіть важливіший за цей, що проти Наполі був. клепку увімкни.
    Наполі отримає по самі гланди в Іспанії.
    А он этого не понимает. По его логике Барселона должна была жопу все 90 минут рвать, чтобы он был доволен, а потом с высунутыми языками против Реала играть.
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 26.02.2020 00:14
    +2
    bzzzzz, 26.02.2020 00:09
    вот ненадо только сказки расказывать про то что "жопи напрягати не хотіли". Барселона так бледно играет уже который год подряд. Они вопще могли этот матч спокойно 3-1 или 2-0 проиграть. И на Камп Ноу Барсе вылетать из ЛЧ, не впервой, так что еще ничего не решено.
    а ти смішний. чувак, у них матч проти Реалу через кілька днів. дуже важливий матч, може, навіть важливіший за цей, що проти Наполі був. клепку увімкни.
    Наполі отримає по самі гланди в Іспанії.
    Ссылка
    Surkisfuilo
    online
    Surkisfuilo, 26.02.2020 00:04
    +2
    Барса вдує це Наполі вдома і не помітить.
    Ссылка
    14sergey1953
    online
      14sergey1953, 26.02.2020 00:07
    +1
    Барселона сыграла на результат, в ответном матче все станет на свои места. Через несколько дней игра в чемпионате с Реалом, поэтому думали и об этом матче.
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 26.02.2020 00:01
    +1
    та яке ніочем? Барса приїхала за прийнятним результатом, результативна нічия з голом на виїзді - те що треба. жопи напрягати не хотіли, бо на носі важливий матч проти Реалу. і невже хтось вірить в те, що Барса не переможе Наполі в себе на Камп Ноу?
    Ссылка
    adidas77
    online
      adidas77, 26.02.2020 00:42
    0
    viktor112007, 26.02.2020 00:01
    та яке ніочем? Барса приїхала за прийнятним результатом, результативна нічия з голом на виїзді - те що треба. жопи напрягати не хотіли, бо на носі важливий матч проти Реалу. і невже хтось вірить в те, що Барса не переможе Наполі в себе на Камп Ноу?
    Я верю, что не выиграет.
    Что шансы у Неаполя точно будут.
    Лучше расскажите и подкрепите фактами вашу уверенность в обратном? Что такого в этом сезоне показывает Барселона ? Она и в лучшие сезоны проигрывала итальянцам и после выиграшных первых матчей.
    Так что - Не говори гоп, пока не перепрыгнешь.
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 26.02.2020 00:42
    0
    bzzzzz, 26.02.2020 00:33
    во первых матч против реала аж через 4 дня ! Во-вторых, очень сомневаюсь, что матч ЛЧ, важнее матча чемпионата, пусть даже против Реала. В третьих, это Наполи, который на равных с ПСЖ играл, и сам Ливерпуль обыграл, при этом не дал себе забить. Кто хоть немного разбирается в футболе поймет, что это очень сложный соперник, пусть даже их щас уже не тренерует Анчелоттии.
    И вопще такую чушь в комментариях писать могут только те, кто явно профан в футболе.
    аж через 4 дня
    ой піздєц багато, навідпочиваєшся, відновишся ще й потренуватись встигнеш хороший з тебе тренер буде
    за твоєю логікою твоя команда винесла б Наполі і всосала б Реалу. а там матч по суті не лише за перше місце, це матч двох принципових суперників. то як Динамо і Шахтар. або дербі сильних команд чемпіонату Англії. якщо ти ще не догнав - той матч, крім очок, ще є грою за престиж команди. + чудова нагода відірватись від Реалу на цілих 5 очок.
    подумай добре що важливіше. досягти прийнятного результату тут, малою кров'ю, результативної нічиї Барселоні вистачить з головою. Наполі це не Ліверпуль, не Ювентус і не Баварія. це команда куди нижчого рівня. тому в цьому матчі Барселона відверто катала м'яч та економила сили. навіть від Мессі якоїсь особливої віддачі не було видно.
    повторюсь вдруге: увімкни голову. і не сміши людей.
    і коментарі почитай. виходить, усі коментатори під цією новиною профани у футболі, один ти диванний експерт може, ти той... Леоненко Вітька?
    Ссылка
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