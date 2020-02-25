Лига чемпионов. 1/8 финала. Первый матч.

«Наполи» – «Барселона» – 1:1

Дрис Мертенс (30) – Антуан Гризманн (57)

Лоренцо Инсинье (62), Мариу Руй (89) – Серхио Бускетс (49), Лионель Месси (66), Антуан Гризманн (83), Артуро Видаль (89)

Артуро Видаль (89, вторая Желтая карточка)

«Наполи»: Давид Оспина, Мариу Руй, Никола Максимович, Костас Манолас, Джованни Ди Лоренцо, Пётр Зелиньски, Диего Демме (Маркес Аллан, 80), Фабиан Руис, Лоренцо Инсинье, Дрис Мертенс (Аркадиуш Милик, 54), Хосе Кальехон (Маттео Политано, 74)

Запас: Алекс Мерет, Эльсеид Хюсай, Себастьяно Луперто, Элиф Элмас.

«Барселона»: Марк-Андре тер Штеген, Жерар Пике (Клеман Лангле, 93), Нелсон Семеду, Хуниор Фирпо, Самуэль Юмтити, Серхио Бускетс, Френки де Йонг, Иван Ракитич (Артур Рамос, 56), Артуро Видаль, Антуан Гризманн (Ансумане Фати, 87), Лионель Месси

Запас: Нето, Серхио Акьем, Федерико Араухо, Рикард Пуч.

Арбитр: Феликс Брих (Германия)

Стадион «Сан-Паоло» (Неаполь, Италия)

МАТЧ ОКОНЧЕН!

95 мин. Неудачная атака Наполи.

93 мин. Замена у Барселоны. Вместо Пике на поле вышел Лангле.

92 мин. Пике оказывают медицинскую помощь.

90 мин. Арбитр компенсировал 5 минут.

89 мин. Руй решил сам разобраться с Видалем.

89 мин. Видаль грубо сыграл в подкате против оппонента и получил желтую карточку. А за излишнюю ємоциональность сразу получил вторую!

87 мин. Замена у Барселоны. Вместо Гризманна на поле вышел Фати.

86 мин. Инсинье прострелил с углового - каталонцы выбили мяч.

84 мин. Инсинье слева с острого угла решил закрутить мяч в дальнюю девятку, но пробил неточно.

83 мин. Гризманн грубо сыграл против Инсинье.

82 мин. Месси на дриблинге ворвался в штрафную, но мяч у него отобрали.

80 мин. Замена у Наполи. Вместо Демме на поле вышел Аллан.

78 мин. Неудачная атака Барселоны.

76 мин. Первый в матче угловой (!) подали каталонцы. Юмтити неудачно пробил из пределов вратарской!

75 мин. Максимович заблокировал удар Месси из центра штрафной!

74 мин. Замена у Наполи. Вместо Кальехона на поле вышел Политано.

71 мин. Перспективная контратака Барселоны завершилась неудачной передачей де Йонга.

69 мин. Каталонцы контролируют мяч.

66 мин. Месси опасно сыграл против Оспины в предыдущем эпизоде.

65 мин. Месси и Оспина столкнулись во вратарской Наполи. Обоим оказывают медицинскую помощь.

63 мин. КАКОЙ ШАНС!!! Милик вывел Кальехона один на один с тер Штегеном, и голкипер выручил свою команду!

62 мин. Инсинье.

61 мин. МОМЕНТ! Инсинье в левом углу штрафной Барсы прошел двух оппонентов, и с его ударом справился тер Штеген!

61 мин. Неудачная атака Барселоны.

57 мин. ГОООООООООООООООООЛЛЛ!!! 1:1!!! Бускетс сделал разрезную передачу в правый угол штрафной на ход Семеду, тот в касание прострелил на ногу Гризманну, и француз отправил мяч в ворота!

56 мин. Замена у Барселоны. Вместо Ракитича на поле вышел Артур Рамос.

54 мин. Вынужденная замена у Наполи. Вместо Мертенса на поле вышел Милик.

50 мин. Мертенсу оказывают медицинскую помощь.

49 мин. Бускетс грубо сыграл против Мертенса.

48 мин. Продолжают каталонцы постоянно владеть мячом.

ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!

ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!

45 мин. Арбитр добавил 1 минуту.

44 мин. Видаль навесил с правого фланга, и Оспина поймал мяч.

42 мин. ОПАСНО! После диагонали в правый угол штрафной Кальехон сделал скидку на Маноласа, который пробил рядом со штангой!

39 мин. Оффсайд у Ракитича.

36 мин. Компактно обороняются неаполитанцы, перекрывая свободные зоны у своей штрафной.

33 мин. Рисунок игры не изменился: каталонцы много владеют мячом, но не обостряют игру.

30 мин. ГОООООООООООООООООЛЛЛ!!! 1:0!!! Фирпо потерял мяч на своей половине, а Зелиньски приблизился к правому углу штрафной и сделал поперечную передачу на Мертенса, который технично пробил в верхний угол!

27 мин. Каталонцы провели острую атаку, но Месси не сумел отдать передачу на Гризманна.

25 мин. Месси сделал неточную передачу в штрафную Наполи.

24 мин. Игра идет в центре поля.

21 мин. Каталонцы гоняют мяч по периметру поля.

19 мин. Удар Ракитича от правого угла штрафной заблокировал защитник Наполи.

16 мин. По владению мячом - 33:67%.

13 мин. Каталонцы доставляют немало проблем соперникам высоким прессингом.

10 мин. Мертенс в оффсайде.

9 мин. Месси из-за пределов штрафной пробил намного выше ворот.

8 мин. Видаль нарушил правила на половине поля Наполи.

6 мин. Под свист трибун гости ищут подходы к штрафной соперников.

4 мин. Пока игра идет преимущественно в центре поля.

2 мин. Каталонцы контролируют мяч.

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

Во вторник, 25-го февраля, состоится первый поединок 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором «Наполи» будет принимать «Барселону». Матч пройдет в Неаполе на стадионе «Сан-Паоло», начало – в 22:00 по киевскому времени.

Обе команды в текущем сезоне столкнулись со спадом в игре и пережили смену наставников. У руля «Барселоны» оказался Кике Сетьен, а «Наполи» возглавил Дженнаро Гаттузо. Несмотря на имеющиеся игровые проблемы, каталонцы возглавляют свое национальное первенство. В крайнем туре Ла Лиги «блаугранас» на своем поле разгромили «Эйбар» со счетом 5:0, а лидер каталонцев Лионель Месси нанес четыре результативных удара. У «Наполи» в Серии А дела идут не лучшим образом. Действующий вице-чемпион Италии идет на шестой позиции. Правда, в последних пяти матчах национального первенства неаполитанцы одержали четыре победы.

Дженнаро Гаттузо, главный тренер «Наполи»:

«Нам придется сыграть против великой команды, и в такой ситуации главное, о чем я прошу игроков – не бояться «Барселону». Каталонцы едут в Неаполь за победой, но наша задача аналогична. Чтобы добиться успеха, нам придется рисковать. Можете не сомневаться, мы будем сражаться до конца, но вовсе не отбиваться от соперника».

Жерар Пике, защитник «Барселоны»:

«Наполи» – команда, которая в последнее время серьезно прибавила. Нас ждет очень тяжелый матч. Они обыграли «Ювентус» и «Ливерпуль», а потому, чтобы избежать излишнего беспокойства впоследствии, нам нужен хороший результат уже в первом матче».

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Наполи» – «Барселона».