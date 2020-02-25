Наполи – Барселона. Известны стартовые составы команд

Сегодня, 25 февраля в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Наполи» дома примет «Барселону». Начало матча – в 22:00 по Киеву.
Стали известны стартовые составы команд на матч:
«Наполи»: Оспина – Марио Руй, Максимович, Ди Лоренцо, Манолас – Демме, Фабиан Руис, Зьелиньски – Инсинье, Мертенс, Кальехон
«Барселона»: Тер Штеген – Семеду, Пике, Юмтити, Жуниор Фирпо – Ракитич, Бускетс, Де Йонг, Видаль – Месси, Гризманн
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Источник — УЕФА
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