ПСЖ
2:0
Боруссия Д
11.03.2020, FT   ТВ-трансляция: 

ПСЖ забил два мяча Боруссии и прошел в четвертьфинал Лиги чемпионов

Победу парижанам принесли голы Неймара и Берната

  • 11.03.2020 23:59
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ПСЖ забил два мяча Боруссии и прошел в четвертьфинал Лиги чемпионов
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Этот матч проходил в Париже без зрителей и, вполне возможно, что на старте игры  соперники просто привыкали к непривычной тишине трибун. Во всяком случае за первые 20 минут запомнился только один удар по воротам в исполнении игрока «Боруссии» Санчо, но мяч пролетел рядом со штангой. 

Только ближе к середине тайма хозяева поля сумели наладить игру в атаке и на 25-й минуте Кавани имел отличную возможность вывести «ПСЖ» вперед. Он ворвался в штрафную площадь и сильно пробил низом, однако в цель не попал. Зато спустя три минуты сумел отличиться его партнер по команде Неймар. После подачи углового он оказался проворнее всех во вратарской площадке и головой с близкого расстояния послал мяч в сетку ворот. 

После пропущенного гола футболисты «Боруссии» заметно активизировались. Счет 1:0 их уже не устраивал (напомним, что в первой игре немцы победили 2:1) и немецкая команда пошла вперед большими силами. Впрочем, особой выгоды из своего игрового преимущества гости не извлекли. Более того, уже в компенсированное арбитром к первому тайму время они пропустили контратаку парижан, которую точным ударом завершил Бернат. 

Во втором тайме «Боруссия» хотя и много атаковала, забить так и не смогла. Справедливости ради надо отметить, что и особо опасных моментов она создала совсем немного. А на предпоследней минуте основного времени гости еще остались в меньшинстве - с поля был удален Джан. 

Таким образом, «ПСЖ» выиграл со счетом 2:0 и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов. 

Игорь ЗАРЖИЦКИЙ

Лига чемпионов УЕФА. 1/8 финала

ПСЖ - Боруссия Д - 2:0

 Неймар (28), Бернат (45+1)

 Бернат (68), Неймар (89), Ди Мария (90), Маркиньос (90) - Холанд (16), Хуммельс (61)

 Джан (89)
 
«ПСЖ»: Навас, Бернат, Кимпембе, Маркиньос, Керер, Паредес (Куасси, 90+2), Гуэй, Ди Мария (Кюрзава, 79), Неймар,  Сарабия (Мбапе, 64), Кавани 

«Боруссия Д»: Бюрки, Пищек, Хуммельс, Загаду, Витсель (Рейна, 71), Джан, Хакими (Гетце, 87), Геррейру, Санчо, Холанд, Т.Азар (Брандт, 69).

Арбитр: Энтони Тейлор (Англия)

Стадион: «Парк-де-Пренс»

ПСЖ - БОРУССИЯ Д. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА. 

 

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Макс Максов
      Макс Максов, 12.03.2020 00:11
    +2
    Спустя столько сезонов и потратив миллионы, они все таки смогли опять дойти до 1/4! :
    Но тем не менее можно их поздравить!
    Ссылка
    Макс Максов
      Макс Максов, 12.03.2020 00:11
    +2
    Спустя столько сезонов и потратив миллионы, они все таки смогли опять дойти до 1/4! :
    Но тем не менее можно их поздравить!
    Ссылка
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