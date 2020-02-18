Холанд приблизил Боруссию Дортмунд к выходу в 1/4 финала Лиги чемпионов

Противостояние в Мадриде, безусловно, забирало на себя большую часть внимания в первый игровой день 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА образца сезона 2019/20, однако параллельным курсом стартовала не менее интересная баталия в Германии. Дортмундская «Боруссия» принимала на поле «Зигналь-Идуна-Парк» одного из «теневых» фаворитов главного европейского клубного состязания – французский ПСЖ.

Удивлять коллективы начали еще до свистка арбитра о начале встречи, когда огласили стартовые составы на предстоящий поединок. Главный тренер парижан, Томас Тухель, решил сыграть от противного, и выставил своих футболистов в аналогичной сопернику расстановке – 3-4-3. Идея, возможно, на бумаге казалась не такой уж и плохой, однако ПСЖ, за неимением должного опыта игры по такой схеме, не смог противостоять «шмелям» даже в первой части встречи.

К счастью для «красно-синих», в стартовой четверти двухматчевого противостояния им удалось сохранить ворота в неприкосновенности. «Боруссия» испытывала проблемы в завершающей трети поля, где Холанду никак не удавалось найти удачную позицию перед чужими воротами. Несколько контратак коллектива Люсьена Фавра сходили на нет лишь по одной причине – норвежский форвард и Джейдон Санчо не могли между собой поделить клочок футбольного поля.

Наступательные действия ПСЖ не проводил, а два неточно исполненных Неймаром штрафных (один из которых был пробит практически от центра поля) остались редким доказательством присутствия трио атаки парижан в игре. Но таким был лишь первый тайм. Активность гостей возросла в завершающие полчаса встречи, а на ворота Бюрки тут же посыпались удары от Мбаппе и Неймара.

Выдержав ситуативное обострение от оппонентов, «Боруссия» удачно вышла в позиционное наступление, которое было завершено ударом Геррейру из центра штрафной в ноги стоявшего на пути полета мяча Маркиньоса. И тут уже сыграло умение Холанда находить шансы даже в полумоментах в чужой штрафной. Добить мяч в сетку пустых ворот с пары метров было не сложно.

Однако ПСЖ оставался душой и телом в игре. Тем более, Мбаппе начал набирать отменный ход. Его прорыв мимо трех соперников на правом фланге закончился прострелом поперек вратарской, после которого Неймар мог забегать с мячом через линию ворот.

Не прошло и пары минут, как Холанду вновь доставили мяч на вход в штрафной, а разогревшийся во время своего первого гола норвежец мощным ударом заставил колыхаться сетку за спиной Наваса в районе правой «девятки» могучим ударом. Парижане были прибиты таким выстрелом, после чего потеряли на следующий поединок Менье и Верратти, которые получили «лишние» предупреждения.

Окончательную точку в этой дуэли поставит игра в Париже, которая пройдет 11-го марта 2020-го года.

Лига чемпионов УЕФА. 1/8 финала. Первый матч.



Боруссия Дортмунд – ПСЖ – 2:1



Холанд, 69, 77 – Неймар, 75



Витсель, 44 – Гуйе, 54, Неймар, 59, Менье, 86, Верратти, 89



Боруссия Дортмунд: Бюрки – Геррейру, Загаду, Хуммельс, Пищек, Хакими – Витсель, Джан – Азар (Рейна, 68), Холанд, Санчо (Шмельцер, 90).

ПСЖ: Навас – Кюрзава, Силва, Кимпембе, Маркиньос, Менье – Гуйе, Верратти – Неймар, Мбаппе, Ди Мария (Сарабия, 77).



Арбитр: Антонио Матеу Лаос (Альхимиа-де-Альфара, Испания)



Стадион: «Зигнал-Идуна-Парк» (Дортмунд, Германия)



Удары (в створ): 12 (3) – 7 (3)

Угловые: 3 – 3

Оффсайды: 2 – 3.

БОРУССИЯ ДОРТМУНД-ПСЖ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА



Температура: 7°C