Боруссия Д
2:1
ПСЖ
18.02.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Люсьен ФАВР: «Холанд хорошо защищался в структуре команды»

Главный тренер «Боруссии» доволен результатом первого матча с «ПСЖ»

  • 19.02.2020 02:43
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Люсьен ФАВР: «Холанд хорошо защищался в структуре команды»
© УЕФА. Люсьен Фавр

Главный тренер «Боруссии» Люсьен Фавр прокомментировал победу над «ПСЖ» (2:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов:

«Мы должны оставаться оптимистами, несмотря на совсем не обязательный пропущенный гол. Было важно, как команда отреагировала после гола Неймара. Ребята шли вперед и хотели забить второй.

Ключевой фактор для нас – хорошая защита. Мы знаем, что у нас всегда есть решения в атаке. А вот умная защита – это крайне важно.

Эмре Джан отлично сыграл, как и вся команда. Мы очень дисциплинировано действовали в защите. У нас были лучшие шансы в первом тайме, и мы забили свои голы после перерыва.

Холанд хорошо защищался в структуре команды, нам это тоже помогло. С ним мы можем играть через длинные забросы или использовать его умение зацепиться за мяч. При втором голе был отличный пас от Рейны, и Холанд хорошо перемещался, чтобы быть в состоянии получить этот мяч».

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Источник — УЕФА

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