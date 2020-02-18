Лига чемпионов УЕФА. 1/8 финала. Первый матч.



Боруссия Дортмунд – ПСЖ – 2:1



Холанд, 69, 77 – Неймар, 75



Витсель, 44 – Гуйе, 54, Неймар, 59, Менье, 86, Верратти, 89



Боруссия Дортмунд: Бюрки – Геррейру, Загаду, Хуммельс, Пищек, Хакими – Витсель, Джан – Азар (Рейна, 68), Холанд, Санчо (Шмельцер, 90).



Запасные: Хитц, Дауд, Гетце, Шульц, Аканджи.

ПСЖ: Навас – Кюрзава, Силва, Кимпембе, Маркиньос, Менье – Гуйе, Верратти – Неймар, Мбаппе, Ди Мария (Сарабия, 77).



Запасные: Рико, Керер, Кавани, Икарди, Дракслер, Куасси.



Арбитр: Антонио Матеу Лаос (Альхимиа-де-Альфара, Испания)



Стадион: «Зигнал-Идуна-Парк» (Дортмунд, Германия)



МАТЧ ОКОНЧЕН!



90+2 мин. МОМЕНТ! Блок от защитника после удара Маркиньоса из центра штрафной!



90 мин. Арбитр позволил командам провести на поле еще, как минимум, две минуты.



90 мин. ЗАМЕНА У БОРУССИИ ДОРТМУНД. Санчо уступил место на поле для Шмельцера.



89 мин. А куда пошел ругаться с арбитром Верратти?! Желтая, и он тоже пропустит ответную игру!



86 мин. Без Менье в Париже. Желтая за фол против Рейны в центре поля.



84 мин. Пришлось остановить игру. В центре поля на газоне лежит игрок Боруссии. Хакими пострадал при столкновении с Верратти.



82 мин. Кюрзава оказался на газоне после фола со стороны Санчо в правой половине штрафной ПСЖ.



80 мин. МОМЕНТ! Неймар выстрелил в стеку ворот с внешней стороны от левого угла вратарской!



77 мин. ГГГГГГГГГГГГГГГГГГГОООООООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ! Карающий удар в левую девятку от Холанда из-за пределов штрафной! КАКОЙ ВЫСТРЕЛ! Ассист с правого фланга отдал Рейна.



77 мин. ЗАМЕНА У ПСЖ. Вместо Ди Марии на поле вышел Сарабия.



77 мин. ГГГГГГГГГГГГОООООООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ! Гениальный дриблинг Мбаппе на правом фланге атаки против трех соперников позволил вывести на пустые ворота прострелом вдоль вратарской Неймара!



74 мин. Джан уничтожил корпусом Неймара на левом фланге атаки.



71 мин. Мбаппе совершил фол против Витселя на чужой половине поля.



69 мин. ГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГОООООООООООООЛЛЛЛЛЛЛ! Вывел вперед свою команду Холанд, сумев быстрее всех сориентироваться во вратарской после заблокированного удара Геррейру из центра штрафной!



68 мин. ЗАМЕНА У БОРУССИИ ДОРТМУНД. Вместо Азара игру продолжит Рейна.



67 мин. МОМЕНТ! Над перекладиной прошел мяч после обводящего дальнего удара от Хакими!



65 мин. МОМЕНТ! Еще один сейв от Бюрки! Неймар нашел Мбаппе на правом фланге чужой штрафной, но голкипер сумел отразить удар француза!



64 мин. МОМЕНТ! Бюрки сумел, пусть и не уверенно, отразить мяч после удара Мбаппе с острого угла на правом фланге штрафной.



61 мин. Кюрзава дважды ушел на фланге от Пищека, однако его передача в центральную зону стала олицетворением всей игры французской комнады сегодня.



59 мин. Отмашка от Неймара от Витселя стала причиной для желтой?







57 мин. Мимо Силвы сумел пробросить мяч Холанд, но его тут же успел нагнать Маркиньос прямо перед штрафной ПСЖ.



54 мин. Желтая для Гуйе за грубый удар по ногам Витселя на фланге.



52 мин. Хуммельс сбил с ног начавшего разрывать дистанцию Мбаппе.



50 мин. Азар получил мяч на правом фланге штрафной, пошел в дриблинг, но защитникам удалось его остановить.



48 мин. ОПАСНО! Кюрзава впервые за матч упустил Хакими на фланге, но Навас успел подстраховать партнера по команде.



48 мин. Упустил мяч за лицевую Азар, так и не оторвавшись от Менье на фланге.



46 мин. Удалось защитникам парижан перехватить подачу Пищека с правого фланга в направлении Холанда.



ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!



ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!



44 мин. Витсель получил желтую за снос Ди Марии в центре поля.



43 мин. Маркиньос не успел оставить мяч в пределах после после борьбы против Азара на правом фланге штрафной.



41 мин. Рывок Ди Марии в центральную зону перед штрафной был заблокирован защитниками.



39 мин. Бюрки без проблем забрал мяч в руки после заброса Неймара из центральной зоны.



38 мин. Маркиньос смял Холанда при пересечении форвардом центра поля.



36 мин. Ошибка от Гийе в центре поля обернулась контратакой, которую Холанд не смог завершить точным ударом головой после подачи от Санчо с левого фланга.







34 мин. МОМЕНТ! Холанд очень мощно пробил в сетку с внешней стороны от левого угла штрафной.



33 мин. В обороне Кюрзава в полном порядке. Азар не сумел его пройти следующим из игроков Боруссии.



31 мин. Азара запускали в рывок по правому флангу партнеры из центра поля, но Кимпембе вовремя пустился в подкат.



29 мин. Проседают фланги у ПСЖ в первом тайме.



27 мин. МОМЕНТ! Прекрасный сейв от Наваса позволил заблокировать удар с подкруткой из левой половины штрафной от Санчо!



26 мин. Раскатывает позиционную атаку коллектив гостей.



24 мин. Навас забрал мяч в руки после прострела от Санчо с левого фланга штрафной!



23 мин. ОФФСАЙД! Хуммельс заставил мяч ударом головой опуститься сверху на сетку, после подачи со штрафного на левом фланге в положение вне игры.



22 мин. ОПАСНО! Верратти атаковал со спины в своей штрафной Джана. Вопросы к арбитру!



20 мин. Неймар бойко бежал в штрафную с левого фланга, но потерял контроль над мячом у самой ее границы.



18 мин. Робкая попытка парижан зайти в чужую штрафную оказалась безуспешной.







16 мин. Кюрзава выстоял при многочисленных попытках Хакими заложить финт на правом фланге.



14 мин. ОПАСНО! Бежал Дортмунд в контратаку здорово, но завершающий удар от Санчо был эгоистичным и неточным.



14 мин. Джан организовал для соперников угловой на левом фланге.



13 мин. Что-то хотел, наверное, показать своим дальним ударом Геррейру но промахнулся метров с 28-и.



11 мин. МОМЕНТ! Подкрутка со штрафного от Неймара чуть было не отправила мяч в правый верхний угол!



10 мин. Геррейру снес с ног Неймара на подступах к своей штрафной.



9 мин. Удалось поймать Мбаппе в оффсайд при передаче к левому углу штрафной.



7 мин. Кюрзава провалил прием мяча при верховой передаче на левый фланг.



6 мин. Неточная подача с левого фланга от Азара последовала.



4 мин. Силва выиграл борьбу за мяч в центре поля у Холанда. Теперь, парижане могут впервые попробовать сыграть на атаку сегодня.



2 мин. Немного закипели хозяева после того, как не получили угловой на правом фланге за активность Хакими.



1 мин. Сзади по ногам! И так будет всегда, когда Хакими получится на фланге атаки. Кюрзава расставил акценты.







МАТЧ НАЧАЛСЯ!



Во вторник, 18-го февраля, состоится первый поединок 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА, в котором сразится дортмундская «Боруссия» и французский «ПСЖ». Матч пройдет в Дортмунде (Германия), на поле стадиона «Зигналь-Идуна-Парк», начало в 22:00.

Главный клубный футбольный турнир Старого Света вступает в стадию плей-офф своего очередного розыгрыша многообещающим противостоянием. «Желто-черные» и «красно-синие» имели честь встречаться лишь дважды, но за время битвы на групповой стадии Лиги Европы сезона 2010/11 так и не смогли узнать сильнейшего. А смогут ли теперь подопечные Люсьена Фавра одолеть несменного чемпиона Франции последних лет, который продолжает громить всех на внутренней арене, но никак не может пробраться в решающие раунды еврокубков?

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча между «Боруссия Дортмунд» и «ПСЖ».