18 февраля после «зимней спячки» главный континентальный турнир снова выходит на арену и стартует двумя матчами 1/8 финала. В одном из них встретятся две яркие, стабильные и атакующие команды – дортмундская «Боруссия» и «ПСЖ».

Однако, несмотря на наличие собственного стиля и богатые традиции, этих соперников вряд ли можно назвать успешными на евроарене. В последние сезоны Лиги чемпионов что парижане, что дортмундцы дальше первой стадии плей-офф не проходили. «Боруссия» пробивалась в четвертьфинал ЛЧ в сезоне 2016/2017. А вот чемпионы Франции не могут похвастаться даже этим: в трех последних розыгрышах чемпионской Лиги оны неизменно вылетали уже с 1/8 финала.

Накануне очного противостояния оппоненты синхронно выдали результативные поединки в своих национальных первенствах. Лидер чемпионата Франции встречался с одним из аутсайдеров Лиги 1 – «Амьеном». И, по всеобщему мнению, должен был получить легкие три очка. Но получил трудное одно. Парижане вообще «горели» 0:3, но сумели собраться и перевернуть игру – 4:3. Правда, удержать победный счет не удалось: итоговые 4:4. Эта неожиданная осечка вряд ли серьезно повлияет на лидерские позиции парижан в чемпионате, ведь отрыв от идущего вторым «Марселя» все равно существенный – десять очков. В этом поединке за «ПСЖ» не сыграли Мбаппе и Неймар, зато появился в основе Кавани. После матча главный тренер чемпионов Франции Тухель, который, кстати, не так давно возглавлял дортмундцев, на вопрос о том, сыграет ли Неймар против «Боруссии», ответил, что примет решение по звездному бразильцу в день игры. А вот Мбаппе, скорее всего, обязательно сыграет на «Идуна-парке»: Тухель его просто поберег накануне матча ЛЧ.

Забила четыре мяча в чемпионате и «Боруссия». Правда, при этом не пропустила ни одного: был повержен «Айнтрахт». Свой очередной гол за «шмелей» забил сенсационный новичок команды Холанд. Отметившись взятием ворот франкфуртского коллектива, норвежский форвард довел свой бомбардирский счет до восьми мячей. Это очень много, если учесть, что их Эрлинг забил в пяти поединках. Эта победа позволила дортмундцам и дальше оставаться в чемпионской гонке. Сейчас они идут на третьем месте, отрыв от первого – четыре очка, а от второго – три.

Повышенная результативность «Боруссии» в весенней части сезона, бравый старт в команде Холанда – это, несомненно, главный позитив для немецкого клуба накануне противостояния с парижанами. Показательно, что в групповом турнире ЛЧ дортмундцы сверхрезультативностью не баловали: в шести матчах забили восемь мячей, столько же и пропустили. Но сейчас команда переживает настоящий ренессанс. Однако, вместе с тем, есть в лагере Дортмунда и плохие новости. Очередную травму получил лидер команды Ройс. Как минимум в первом матче против «ПСЖ» Марко не сыграет. Из-за повреждения пропустит предстоящую встречу и Делейни.

В лазарете парижан тоже есть пациенты - Диало, Кимпембе, Курзава и Дагба.

История очных встреч этих соперников не богата на события. Доселе команды встречались между собой лишь дважды: в сезоне 2010/2011 в рамках группового этапа Лиги Европы были зафиксированы две ничьи: 0:0 и 1:1.

Ориентировочные составы:

«Боруссия» Д: Бюрки, Хакими, Аканджи, Хуммельс, Геррейру, Витсель, Санчо, Дауд, Джан, Т.Азар, Холанд

«ПСЖ»: Навас, Куасси, Бернат, Силва, Менье, Веррати, Ди Мария, Гуйе, Дракслер, Икарди, Мбаппе.

18 января, вторник