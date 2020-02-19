Во вторник, 18 февраля, состоялся матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором дортмундская «Боруссия» принимала ПСЖ.
Поединок прошел в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк».
Sport.ua провел текстовую трансляцию матча между «Боруссия Дортмунд» и ПСЖ.
Стартовые составы здесь.
«Боруссия Дортмунд» – ПСЖ – 2:1
Гол: Холанд (69, 77) - Неймар (75)
Обзор матча
Лучшие моменты первого тайма
Первый гол Холанда
Гол Неймара
Второй гол Холанда
Лучшие моменты матча Боруссия Д - ПСЖ
|77'
|ГОЛ ! Мяч забил Эрлинг Холанд (Боруссия Д).
|76'
|ГОЛ ! Мяч забил Неймар (ПСЖ).
|69'
|ГОЛ ! Мяч забил Эрлинг Холанд (Боруссия Д).
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Источник — Sport.ua
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Вже стає видно, що він вміє дуже багато, окрім як забивати пачками голи!)
Вже стає видно, що він вміє дуже багато, окрім як забивати пачками голи!)
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