Боруссия Д
2:1
ПСЖ
18.02.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Боруссия Д – ПСЖ – 2:1. Видео голов и обзор матча

Смотрите лучшие фрагменты матча 1/8 финала Лиги чемпионов

  • 19.02.2020 00:36
  • 13099 просмотров
  • 1 комментарий
Боруссия Д – ПСЖ – 2:1. Видео голов и обзор матча
© ФК Боруссия Дортмунд. Эрлинг Холанд

Во вторник, 18 февраля, состоялся матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором дортмундская «Боруссия» принимала ПСЖ.
 
Поединок прошел в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк». 

Sport.ua провел текстовую трансляцию матча между «Боруссия Дортмунд» и ПСЖ.

Стартовые составы здесь.

«Боруссия Дортмунд» – ПСЖ – 2:1
Гол: Холанд (69, 77) - Неймар (75)

Обзор матча

Лучшие моменты первого тайма

Первый гол Холанда

Гол Неймара

Второй гол Холанда

Лучшие моменты матча Боруссия Д - ПСЖ
77' ГОЛ ! Мяч забил Эрлинг Холанд (Боруссия Д).
76' ГОЛ ! Мяч забил Неймар (ПСЖ).
69' ГОЛ ! Мяч забил Эрлинг Холанд (Боруссия Д).
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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Maradona
    online
      Maradona, 19.02.2020 00:35
    0
    Мда, цей пацанчик просто нестримний!
    Вже стає видно, що він вміє дуже багато, окрім як забивати пачками голи!)
    Ссылка
    Maradona
    online
      Maradona, 19.02.2020 00:35
    0
    Мда, цей пацанчик просто нестримний!
    Вже стає видно, що він вміє дуже багато, окрім як забивати пачками голи!)
    Ссылка
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