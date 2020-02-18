Боруссия Д – ПСЖ. Стали известны стартовые составы команд

Матч начнется в 22:00 по Киеву

  • 18.02.2020 20:56
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Боруссия Д – ПСЖ. Стали известны стартовые составы команд
© ФК Боруссия Дортмунд

Во вторник, 18 февраля, состоится матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором дортмундская «Боруссия» примет ПСЖ.
 
Поединок пройдет в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк». Испанский арбитр Антонио Матеу Лаос даст стартовый свисток в 22:00 по киевскому времени.
 
Стартовые составы команд:
 
«Боруссия Д»: Бюрки, Загаду, Хакими, Хуммельс, Пищек, Геррейру, Витсель, Санчо, Джан, Т.Азар, Холанд
 
ПСЖ: Навас, Кимпембе, Курзава, Силва, Менье, Маркиньос, Гейе, Веррати, Ди Мария, Неймар, Мбаппе.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча между «Боруссия Дортмунд» и ПСЖ.

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Источник — УЕФА

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