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Англия
28 марта 2025, 22:43 | Обновлено 28 марта 2025, 23:04
897
0

Журналист BBC: «У Зинченко точно не будет недостатка в поклонниках»

Зак Лови – о ситуации с будущем игрока сборной Украины

28 марта 2025, 22:43 | Обновлено 28 марта 2025, 23:04
897
0
Журналист BBC: «У Зинченко точно не будет недостатка в поклонниках»
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Журналист BBC Зак Лови поделился мнением относительно ситуации с будущим украинского защитника лондонского «Арсенала» Александра Зинченко.

«Остается увидеть, продаст ли «Арсенал» Зинченко, продлит ли его контракт, позволит ли ему вступить в сезоне 2025/26 по окончанию контракта, но одно можно сказать наверняка: у него точно не будет недостатка в поклонниках.

Хотя «Сити» может быть и не слишком заинтересованным в воссоединении после того, как много потратил на Нико Гонсалеса, а также на Абдукодира Хусанова и Витора Рейса в январское трансферное окно, дортмундская «Боруссия» была связана с его потенциальным переходом. Но прежде чем принять решение о своем будущем, он постарается привести «Арсенал» к первому в истории трофею Лиги чемпионов», – написал Лови в своей статье для Gunners Town.

Ранее британский журналист рассказал, что будет с Зинченко.

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Александр Зинченко Арсенал Лондон Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Лига чемпионов
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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