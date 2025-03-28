Журналист BBC: «У Зинченко точно не будет недостатка в поклонниках»
Зак Лови – о ситуации с будущем игрока сборной Украины
Журналист BBC Зак Лови поделился мнением относительно ситуации с будущим украинского защитника лондонского «Арсенала» Александра Зинченко.
«Остается увидеть, продаст ли «Арсенал» Зинченко, продлит ли его контракт, позволит ли ему вступить в сезоне 2025/26 по окончанию контракта, но одно можно сказать наверняка: у него точно не будет недостатка в поклонниках.
Хотя «Сити» может быть и не слишком заинтересованным в воссоединении после того, как много потратил на Нико Гонсалеса, а также на Абдукодира Хусанова и Витора Рейса в январское трансферное окно, дортмундская «Боруссия» была связана с его потенциальным переходом. Но прежде чем принять решение о своем будущем, он постарается привести «Арсенал» к первому в истории трофею Лиги чемпионов», – написал Лови в своей статье для Gunners Town.
Ранее британский журналист рассказал, что будет с Зинченко.
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