Журналист BBC: «У Зинченко точно не будет недостатка в поклонниках»

Журналист BBC Зак Лови поделился мнением относительно ситуации с будущим украинского защитника лондонского «Арсенала» Александра Зинченко.

«Остается увидеть, продаст ли «Арсенал» Зинченко, продлит ли его контракт, позволит ли ему вступить в сезоне 2025/26 по окончанию контракта, но одно можно сказать наверняка: у него точно не будет недостатка в поклонниках.

Хотя «Сити» может быть и не слишком заинтересованным в воссоединении после того, как много потратил на Нико Гонсалеса, а также на Абдукодира Хусанова и Витора Рейса в январское трансферное окно, дортмундская «Боруссия» была связана с его потенциальным переходом. Но прежде чем принять решение о своем будущем, он постарается привести «Арсенал» к первому в истории трофею Лиги чемпионов», – написал Лови в своей статье для Gunners Town.

Ранее британский журналист рассказал, что будет с Зинченко.