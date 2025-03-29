ВИДЕО. Невеста Таловерова показала дорогую жизнь в Плимуте

Невеста футболиста «Плимута» Максима Таловерова, Елизавета, продолжает радовать подписчиков кадрами из английской жизни.

На этот раз Елизавета нашла вещь, дороже Cartier. Максим Таловеров получил травму в матче Чемпионшипа, и тренер «Плимута» считает, что он не поможет команде до конца сезона.

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Однако Максим надеется восстановиться и сыграть в конце апреля. Его возлюбленная показала, как он скучает по футболу на фоне пейзажей Плимута.

Кроме того, Елизавета продемонстрировала дорогую марку мебели, стоимость которой может достигать сотен тысяч.

«Мне кажется, Максим молится, чтобы я мечтала о Биркин и Картье», — шутит она, считая, что мебель в их доме дороже любых брендов.