Пирс Морган назвал четырех игроков, которые лучше Месси
Журналист выделил Роналду, Роналдо, Анри и Роналдиньо
Известный британский журналист Пирс Морган назвал четырех игроков, которые лучше восьмикратного обладателя Золотого мяча Лионеля Месси. Лучшим игроком в истории Морган считает португальца Криштиану Роналду.
«Я выберу Криштиану Роналду, бразильца Роналдо, Тьерри Анри и Роналдиньо», – отметил Морган.
Ранее именитый португальский тренер Жозе Моуриньо назвал трех лучших футболистов за всю историю футбола. Моуриньо включил в свой список двух аргентинских легенд – Лионеля Месси и Диего Марадону, а также трехкратного чемпиона мира Пеле.
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