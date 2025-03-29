Пирс Морган назвал четырех игроков, которые лучше Месси

Известный британский журналист Пирс Морган назвал четырех игроков, которые лучше восьмикратного обладателя Золотого мяча Лионеля Месси. Лучшим игроком в истории Морган считает португальца Криштиану Роналду.

«Я выберу Криштиану Роналду, бразильца Роналдо, Тьерри Анри и Роналдиньо», – отметил Морган.

Ранее именитый португальский тренер Жозе Моуриньо назвал трех лучших футболистов за всю историю футбола. Моуриньо включил в свой список двух аргентинских легенд – Лионеля Месси и Диего Марадону, а также трехкратного чемпиона мира Пеле.