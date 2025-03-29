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29 марта 2025, 03:14 |
107
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Пирс Морган назвал четырех игроков, которые лучше Месси

Журналист выделил Роналду, Роналдо, Анри и Роналдиньо

29 марта 2025, 03:14 |
107
0
Пирс Морган назвал четырех игроков, которые лучше Месси
Getty Images/Global Images Ukraine. Пирс Морган

Известный британский журналист Пирс Морган назвал четырех игроков, которые лучше восьмикратного обладателя Золотого мяча Лионеля Месси. Лучшим игроком в истории Морган считает португальца Криштиану Роналду.

«Я выберу Криштиану Роналду, бразильца Роналдо, Тьерри Анри и Роналдиньо», – отметил Морган.

Ранее именитый португальский тренер Жозе Моуриньо назвал трех лучших футболистов за всю историю футбола. Моуриньо включил в свой список двух аргентинских легенд – Лионеля Месси и Диего Марадону, а также трехкратного чемпиона мира Пеле.

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Тьерри Анри Роналдиньо Лионель Месси Криштиану Роналду Пирс Морган
Дмитрий Олейник Источник: GiveMeSport
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