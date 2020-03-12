ПСЖ
2:0
Боруссия Д
11.03.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Томас ТУХЕЛЬ: «Люди говорили так, как будто мы вылетели из всех кубков»

Наставник ПСЖ прокомментировал выход своей команды в 1/4 финала Лиги чемпионов

  • 12.03.2020 03:54
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Томас ТУХЕЛЬ: «Люди говорили так, как будто мы вылетели из всех кубков»
© ФК ПСЖ. Томас Тухель (справа)

Главный тренер ПСЖ Томас Тухель подвел итоги победы над дортмундской «Боруссией» (2:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов, что позволило парижскому клубу выйти в следующий раунд турнира.

«Болельщики были прекрасны. Они зарядили нас силами перед матчем. Мы пели вместе с ними, сидя в автобусе. Эта победа — для них.

Мы сыграли как команда, как команда, на которую можно положиться. Важно было показать это на деле. Сегодня быть тренером такой команды — это настоящее наслаждение.

Мы побеждаем последние 28 матчей. Проиграли только в Дортмунде, с разницей в один мяч. А люди говорили так, будто мы идем четвертыми в чемпионате и вылетели из всех кубков. Каждый хочет быть критиком — это просто.

Мы всегда стремимся контролировать ход игры, и нам это полностью удавалось в первом тайме. Было очевидно, что придется и потерпеть, но вместе мы это сделали. Сократили пространство между линиями, и каждый работал друг за друга. Мы это не планировали, но получилось так, что продолжали угрожать сопернику на контратаках», — заявил Тухель.

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Источник — УЕФА

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