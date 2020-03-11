Лига чемпионов УЕФА. 1/8 финала

ПСЖ - Боруссия Д - 2:0

Неймар (28), Бернат (45+1)

Бернат (68), Неймар (89), Ди Мария (90), Маркиньос (90) - Холанд (16), Хуммельс (61)

Джан (89)



«ПСЖ»: Навас, Бернат, Кимпембе, Маркиньос, Керер, Паредес (Куасси, 90+2), Гуэй, Ди Мария (Кюрзава, 79), Неймар, Сарабия (Мбапе, 64), Кавани

Запасные: Рико, Икарди, Дракслер, Диалло

«Боруссия Д»: Бюрки, Пищек, Хуммельс, Загаду, Витсель (Рейна, 71), Джан, Хакими (Гетце, 87), Геррейру, Санчо, Холанд, Т.Азар (Брандт, 69).

Запасные: Хитц, Дауд, Аканджи, Шмельцер

Арбитр: Энтони Тейлор (Англия)

Стадион: «Парк-де-Пренс»

ПСЖ проходит в 1/4 финала Лиги чемпионов.

МАТЧ ОКОНЧЕН

90+4 мин. Гости штурмуют ворота «ПСЖ», но тщетно.

90+2 мин. Замена у «ПСЖ». Вместо Паредеса на поле вышел Куасси.

90 мин. Арбитр компенсировал 5 минуты к основному времени второго тайма.

90 мин. Предупрежден Ди Мария (ПСЖ), который уже был на скамейке запасных.

90 мин. Предупрежден Маркиньос (ПСЖ)

89 мин. Предупрежден Неймар (ПСЖ)

89 мин. Удален Джан («Боруссия»)

89 мин. После нарушения правил на Неймаре на поле ваозникла потасовка.

87 мин. Замена у «Боруссии». Вместо Хакими на поле вышел Гетце.

85 мин. Контратака парижан завершается тем, что они заработали перспективный штрафной удар. Неймар пробил, но неточно.

81 мин. Преимущество у «Боруссии», гости явно хотят забить мяч и перевести игру в овертайм.

79 мин. Замена у «ПСЖ». Вместо Ди Марии на поле вышел Кюрзава.

75 мин. Бил по воротам ПСЖ Джан, мяч полетел далеко выше ворот.

73 мин. Опасно! Справа ворвался в штрафную площадь хозяев поля только что вышедший на замену Брандт, низом пробил в ближний угол, но немного промахнулся.

71 мин. Замена у «Боруссии». Вместо Витселя на поле вышел Рейна.

69 мин. Замена у «Боруссии». Вместо Азара на поле вышел Брандт.

68 мин. Предупрежден за грубую игру Бернат («ПСЖ»)

67 мин. Игра проходит с переменным успехом, но «Боруссия» все же больше с мячом.

64 мин. Замена у «ПСЖ». Вместо Сарабии на поле вышел Мбапе.

61 мин. Предупрежден за грубую игру Хуммельс («Боруссия»)

61 мин. Затяжная атака «Боруссии» так и не завершилась ударом.

57 мин. Игра выровнялась. Хозяева поля сумели сбить атакующий порыв немецкого клуба и отодвинули мяч от своих ворот.

54 мин. Опасно! ПСЖ получил право на штрафной удар перед воротами гостей. Отлично пробил Ди Мария в левую от себя «девятку», но Бюрки парировал мяч на угловой.

51 мин. Преимущество у «Боруссии», но опасных моментов у ворот хозяев поля пока нет.

48 мин. Гости активно начали второй тайм и много атакуют.

ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛС

ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН

45+1 мин. ГГГОООООООЛЛЛ! 2:0. Гол забил Бернат. Уже в компенсированное время хозяева поля провели стремительную контратаку, после прострела справа Бернат подставил ногу и мяч влетел в левый угол ворот.

45 мин. Арбитр компенсировал 2 минуты к основному времени первого тайма.

43 мин. Холанд ударил рукой Маркиньоса вблизи центра поля, за это мог получить вторую желтую карточку, но арбитр откровенно его пожалел.

41 мин. Удар Азара справа в дальний угол - неточно.

41 мин. Преимущество у «Боруссии», мяч долгое время держится на половине поля парижан.

38 мин. Опасно! Еще один удар от Санчо, самого активного в составе гостей, но Навас опять оказался на месте.

36 мин. Санчо пробивал штрафной, мяч летел в ворота, но голкипер ПСЖ Навас спокойно забрал его в руки.

35 мин. Пока у немцев ничего не получается в атаке, а французы стараются действовать на контратаках.

32 мин. Теперь «Боруссия» больше владеет мячом. Этот счет ее уже не устраивает.

28 мин. ГГГОООООООЛЛЛ! 1:0. Гол забил Неймар. После передачи с углового бразильский нападающий первым оказался на мяче и головой точно пробил с близкого расстояния.

28 мин. Хозяева поля заметно прибавили.

25 мин. А вот и момент!. Кавани ворвался справа в штрафную площадь гостей и сильно пробил в дальний угол, однако мяч пролетел рядом со штангой.

24 мин. Ди Мария упал в штрафной площади «Боруссии», но нарушения правил судья не увидел. Молчит и VАR.

22 мин. Приближается середина первого тайма, но кроме удара из-за пределов штрафной площади Санчо больше и вспомнить нечего.

19 мин. А вот и первый удар по воротам. Бил Санчо, но немного мимо цели.

17 мин. Первый угловой у ворот гостей ничем не завершился.

16 мин. Предупрежден за грубую игру Холанд (Боруссия Д)

15 мин. Если бы на трибунах присутствовали зрители, можно было бы сказать, что они откровенно скучают. А так пока скучают телезрители.

13 мин. Игра проходит в невысоком темпе. Пока команды не торопятся форсировать события.

10 мин. Первая атака гостей завершилась неудачно, мяч снова больше держится у «ПСЖ».

8 мин. Еще одно нарушение на Неймаре, свисток судьи промолчал, а бразильцу оказывают медицинскую помощь.

6 мин. По-прежнему небольшое игровое преимущество у парижан, но пока без острых моментов.

3 мин. Футболисты «ПСЖ» больше с мячом и играют на половине поля соперников.

1 мин. В самом начале игры уже нарушение правил со стороны гостей в центре поля на Неймаре.

МАТЧ НАЧАЛСЯ

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов в среду 11 марта французский клуб «ПСЖ» будет принимать немецкую «Боруссию» из Дортмунда. Напомним, что в первой игре в Германии 18 февраля хозяева поля одержали победу со счетом 2:1. Тогда в составе «Боруссии» дважды отличился норвежский нападающий Холанд, а у парижан мяч забил бразилец Неймар.

Перед очным противостоянием в своем национальном чемпионате немецкая команда в гостях одержала победу над одноклубниками из Менхенгладбаха 2:1, а вот матч «ПСЖ» со «Страсбуром» не состоялся из-за коронавируса. Кстати, именно из-за опасности распространения этой болезни предстоящий матч «ПСЖ» - «Боруссия» Д пройдет без зрителей.

Игра состоится в Париже на стадионе «Парк де Пренс». Начало в 22.00 по киевскому времени. Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка.