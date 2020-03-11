В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов в среду 11 марта французский клуб «ПСЖ» принимал немецкую «Боруссию» из Дортмунда. Напомним, что в первой игре в Германии 18 февраля хозяева поля одержали победу со счетом 2:1. Тогда в составе «Боруссии» дважды отличился норвежский нападающий Холанд, а у парижан мяч забил бразилец Неймар.
ПСЖ - «Боруссия Д» - 2:0
Гол: Неймар (28), Бернат (45+3)
Гол Неймара
Гол Берната
Лучшие моменты первого тайма
Лучшие моменты матча ПСЖ - Боруссия Д
|45'
|ГОЛ ! Мяч забил Хуан Бернат (ПСЖ).
|28'
|ГОЛ ! Мяч забил Неймар (ПСЖ).
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Источник — Футбол 1/2/3
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