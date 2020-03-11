ПСЖ
2:0
Боруссия Д
11.03.2020, FT   ТВ-трансляция: 

ПСЖ – Боруссия Д – 2:0. Видео голов и обзор матча

Смотрите лучшие моменты матча 1/8 финала Лиги чемпионов

  • 11.03.2020 23:54
  • 3564 просмотра
  • 1 комментарий
ПСЖ – Боруссия Д – 2:0. Видео голов и обзор матча
© ФК ПСЖ. Неймар

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов в среду 11 марта французский клуб «ПСЖ» принимал немецкую «Боруссию» из Дортмунда. Напомним, что в первой игре в Германии 18 февраля хозяева поля одержали победу со счетом 2:1. Тогда в составе «Боруссии» дважды отличился норвежский нападающий Холанд, а у парижан мяч забил бразилец Неймар. 

ПСЖ - «Боруссия Д» - 2:0
Гол: Неймар (28), Бернат (45+3)

Гол Неймара

Гол Берната

Лучшие моменты первого тайма

Лучшие моменты матча ПСЖ - Боруссия Д
45' ГОЛ ! Мяч забил Хуан Бернат (ПСЖ).
28' ГОЛ ! Мяч забил Неймар (ПСЖ).
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Источник — Футбол 1/2/3

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Комментарии
    8number
      8number, 12.03.2020 00:02
    0
    Не футбол, а цирк. Без болельщиков. Отменяйте уже всё подряд. Сидим дома, кашляем, пукаем, болеем и смотрим в стену.
    Ссылка
    8number
      8number, 12.03.2020 00:02
    0
    Не футбол, а цирк. Без болельщиков. Отменяйте уже всё подряд. Сидим дома, кашляем, пукаем, болеем и смотрим в стену.
    Ссылка
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