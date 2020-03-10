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Боруссия Д
11.03.2020 22:00   ТВ-трансляция: 

ПСЖ – Боруссия Д. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги чемпионов

Смогут ли французы при пустых трибунах забить больше Холанда?

  • 10.03.2020 21:45
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ПСЖ – Боруссия Д. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги чемпионов
© ФК Боруссия Дортмунд

В среду, 11 марта, состоится ответный поединок 1/8 финала ЛЧ, в котором встретятся ПСЖ и «Боруссия Д». Финальный акт этого противостояния состоится в Париже на стадионе «Парк де Пренс». Английский арбитр Энтони Тейлор даст стартовый свисток в 22:00 по Киеву.

После победы немцев в домашнем поединке со счетом 2:1 интрига в данном противостоянии сохраняется максимальной. Немного больше теоретических шансов имеют, конечно же, «шмели», потому что ответная встреча пройдет без болельщиков. Французы будут практически лишены поддержки, а это может существенно повлиять на настрой команды.

Со времен первой встречи оба коллектива провели по три победные матча. ПСЖ забил в сумме 13 голов, но не пропускал только от «Дижона», который не так давно покинул зону вылета. Отдельно стоит отметить уверенную победу над «Лионом» на выезде (5:1), датированную четвертым марта. Да, это тот самый «Лион», который не так давно обыграл «Ювентус» (2:0). Хет-трик в ворота «олимпийцев» на свой счет записал Мбаппе, который в первом матче 1/8 финала ЛЧ ушел с поля без забитого мяча.

Три победы «Боруссии» были не такими убедительными, но соперники были довольно неплохого уровня: «Фрайбург» (2:1) и «Боруссия М» (1:0) борются за зону еврокубков, и только «Вердер» (2:0) прочно застрял в подвала Бундеслиги. Также не забываем о главном козыре немцев – 19-летнем Эрлинге Холанде, который в составе нового для себя клуба забил 12 голов в первых десяти матчах, отдав еще и два ассиста. И пусть играет он порой не полные матчи, но перспективы у парня галактического масштаба.

В предстоящем поединке из-за дисквалификаций не сыграют Менье и Верратти, также травмирован Эррера, заболел Мбаппе. Для команды Томаса Тухеля это неприятные потери. У Люсьена Фавра таких проблем нет, хотя в лазарете уже очень давно находятся травмированные Ройс и Дилейни.

Ранее команды играли трижды, первые две встречи завершились вничью. Есть вероятность, что и в среду эти коллективы могут разойтись миром, который окажется в пользу «Боруссии». Вряд ли Холанд уйдет с поля без забитого мяча, поэтому рекомендованная ставка хоть и необычная, но интересная: обе команды забьют во втором тайме за 2,31. 

Ориентировочные составы:

ПСЖ: Навас, Бернат, Кимпембе, Силва, Керер, Веррати, Маркиньос, Гуйе, Неймар, Ди Мария, Икарди.

«Боруссия Д»: Бюрки, Пищек, Хуммельс, Загаду, Геррейру, Витсель, Джан, Хакими, Санчо, Т.Азар, Холанд

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11 марта, среда

ПСЖ – «Боруссия Д» (первый матч 1:2)
Париж. Стадион «Парк де Пренс». 22:00
ТВ-трансляция на телеканале «Футбол 1»
ПСЖ – БОРУССИЯ Д. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Арбитр: Энтони Тейлор (Англия)
Прогноз Sport.ua — 2:2
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Источник — Sport.ua

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