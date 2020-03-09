ОФИЦИАЛЬНО. Матч ПСЖ - Боруссия Дортмунд пройдет без болельщиков

ПСЖ на своей странице в Twitter сообщил, что ответный матч Лиги чемпионов против «Боруссии» Дортмунд, который состоится в среду, пройдет без болельщиков.
Такое решение приняла местная полиция в связи с распространением коронавируса.
Первый матч завершился со счетом 2:1 в пользу немецкой команды.
Напомним, в конце марта во Франции должен состояться контрольный матч Франция - Украина. Не исключено, что и он пройдет без болельщиков.
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Источник — ФК ПСЖ
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