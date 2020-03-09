ОФИЦИАЛЬНО. Матч ПСЖ - Боруссия Дортмунд пройдет без болельщиков

Трибуны будут закрыты для фанов

  • 09.03.2020 13:14
  • 1206 просмотров
  • 5 комментариев
ОФИЦИАЛЬНО. Матч ПСЖ - Боруссия Дортмунд пройдет без болельщиков
© twitter.com/psg_inside

ПСЖ на своей странице в Twitter сообщил, что ответный матч Лиги чемпионов против «Боруссии» Дортмунд, который состоится в среду, пройдет без болельщиков.

Такое решение приняла местная полиция в связи с распространением коронавируса.

Первый матч завершился со счетом 2:1 в пользу немецкой команды.

Напомним, в конце марта во Франции должен состояться контрольный матч Франция - Украина. Не исключено, что и он пройдет без болельщиков.

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Источник — ФК ПСЖ

(6 голосов)

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Комментарии
    Zport.
    online
      Zport., 09.03.2020 13:56
    +1
    Футбол в квадрате, 09.03.2020 13:25
    Как то несправедливо получается! Одни команды при своих болельщиках сделали себе задел, а ответки при пустых трибунах играть. Во Франции и Германии, вроде ж еще не было случаев распространения вируса...
    Ты прикалываешься? И в Германии и во Франции за последние дни около тысячи человек заболело.
    Ссылка
    K_Sarioglo@i.ua
      K_Sarioglo@i.ua, 09.03.2020 13:42
    -1
    Футбол в квадрате, 09.03.2020 13:25
    Как то несправедливо получается! Одни команды при своих болельщиках сделали себе задел, а ответки при пустых трибунах играть. Во Франции и Германии, вроде ж еще не было случаев распространения вируса...
    Да ладно. Все равно решает все мастерство и хладнокровие игроков, а не поддержка болельщиков.
    Ссылка
    Aleks04
      Aleks04, 09.03.2020 13:35
    +4
    Футбол в квадрате, 09.03.2020 13:25
    Как то несправедливо получается! Одни команды при своих болельщиках сделали себе задел, а ответки при пустых трибунах играть. Во Франции и Германии, вроде ж еще не было случаев распространения вируса...
    Следи за новостями. Во Франции 951 случай заболевания коронавирусом, в Германии — 949
    Ссылка
    Zhorik678
    online
      Zhorik678, 09.03.2020 13:33
    -3
    первый матч нужно анулировать
    Ссылка
    Футбол в квадрате
    online
      Футбол в квадрате, 09.03.2020 13:25
    -5
    Как то несправедливо получается! Одни команды при своих болельщиках сделали себе задел, а ответки при пустых трибунах играть. Во Франции и Германии, вроде ж еще не было случаев распространения вируса...
    Ссылка
    Aleks04
      Aleks04, 09.03.2020 13:35
    +4
    Футбол в квадрате, 09.03.2020 13:25
    Как то несправедливо получается! Одни команды при своих болельщиках сделали себе задел, а ответки при пустых трибунах играть. Во Франции и Германии, вроде ж еще не было случаев распространения вируса...
    Следи за новостями. Во Франции 951 случай заболевания коронавирусом, в Германии — 949
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 09.03.2020 13:56
    +1
    Футбол в квадрате, 09.03.2020 13:25
    Как то несправедливо получается! Одни команды при своих болельщиках сделали себе задел, а ответки при пустых трибунах играть. Во Франции и Германии, вроде ж еще не было случаев распространения вируса...
    Ты прикалываешься? И в Германии и во Франции за последние дни около тысячи человек заболело.
    Ссылка
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