ОФИЦИАЛЬНО. Матч ПСЖ - Боруссия Дортмунд пройдет без болельщиков

ПСЖ на своей странице в Twitter сообщил, что ответный матч Лиги чемпионов против «Боруссии» Дортмунд, который состоится в среду, пройдет без болельщиков.

Такое решение приняла местная полиция в связи с распространением коронавируса.

Первый матч завершился со счетом 2:1 в пользу немецкой команды.

Напомним, в конце марта во Франции должен состояться контрольный матч Франция - Украина. Не исключено, что и он пройдет без болельщиков.