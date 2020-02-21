Лига Европы-2019/20: расписание, анонсы, трансляции, результаты

В четверг, 19-го сентября, стартовал групповой этап Лиги Европы УЕФА. В нем участвовали 48 клубов, разделенные на 12 групп по 4 команды. Украину в этом турнире представляли киевское «Динамо» и «Александрия».

Групповой этап

Первые два места из каждой группы вышли в 1/16 финала Лиги Европы. Команды, которые заняли третьи и четвертые позиции в своих квартетах, после группового раунда завершили еврокубковую кампанию.

Группа А М Команда И В Н П РГ (З - П) О 1 Севилья 6 5 0 1 +11 (14 - 3) 15 2 АПОЭЛ 6 3 1 2 +2 (10 - 8) 10 3 Карабах 6 1 2 3 -3 (8 - 11) 5 4 Дюделанж 6 1 1 4 -10 (8 - 18) 4

1 тур

19.09 - 19:55 - АПОЭЛ – Дюделанж – 3:4

19.09 - 19:55 - Карабах – Севилья – 0:3

2 тур 3.10 - 22:00 - Севилья – АПОЭЛ – 1:0 3.10 - 22:00 - Дюделанж – Карабах – 1:4 3 тур 24.10 - 19:55 - Карабах – АПОЭЛ – 2:2 24.10 - 22:00 - Севилья – Дюделанж – 3:0 4 тур 7.11 - 19:55 - АПОЭЛ – Карабах – 2:1 7.11 - 19:55 - Дюделанж – Севилья – 2:5 5 тур 28.11 - 22:00 - Севилья – Карабах – 2:0 28.11 - 22:00 - Дюделанж – АПОЭЛ – 0:2 6 тур 12.12 - 19:55 - АПОЭЛ – Севилья – 1:0 12.12 - 19:55 - Карабах – Дюделанж – 1:1

Группа В М Команда И В Н П РГ (З - П) О 1 Мальме 6 3 2 1 +2 (8 - 6) 11 2 Копенгаген 6 2 3 1 +1 (5 - 4) 9 3 Динамо 6 2 4 2 0 (7 - 7) 7 4 Лугано 6 0 3 3 -3 (2 - 5) 3

Группа С М Команда И В Н П РГ (З - П) О 1 Базель 6 4 1 1 +8 (12 - 4) 13 2 Хетафе 6 4 0 2 +4 (8 - 4) 12 3 Краснодар 6 3 0 3 -4 (7 - 11) 9 4 Трабзонспор 6 0 1 5 -8 (3 - 11) 1

1 тур

19.09 - 19:55 - Базель – Краснодар – 5:0

19.09 - 19:55 - Хетафе – Трабзонспор – 1:0

2 тур

3.10 - 22:00 - Трабзонспор – Базель – 2:2

3.10 - 22:00 - Краснодар – Хетафе – 1:2

3 тур

24.10 - 22:00 - Хетафе – Базель – 0:1

24.10 - 22:00 - Трабзонспор – Краснодар – 0:2

4 тур

7.11 - 21:55 - Базель – Хетафе – 2:1

7.11 - 21:55 - Краснодар – Трабзонспор – 3:1

5 тур

28.11 - 19:50 - Краснодар – Базель – 1:0

28.11 - 19:50 - Трабзонспор – Хетафе – 0:1

6 тур

12.12 - 19:55 - Базель – Трабзонспор – 2:0

12.12 - 19:55 - Хетафе – Краснодар – 3:0

Группа D М Команда И В Н П РГ (З - П) О 1 ЛАСК 6 4 1 1 +7 (11 - 4) 13 2 Спортинг 6 4 0 2 +4 (11 - 7) 12 3 ПСВ 6 2 2 2 -3 (9 - 12) 8 4 Русенборг 6 0 1 5 -8 (3 - 11) 1

1 тур

19.09 - 19:55 - ПСВ – Спортинг – 3:2

19.09 - 19:55 - ЛАСК – Русенборг – 1:0

2 тур

03.10 - 22:00 - Спортинг – ЛАСК – 2:1

03.10 - 22:00 - Русенборг – ПСВ – 1:4

3 тур

24.10 - 22:00 - Спортинг – Русенборг – 1:0

24.10 - 22:00 - ПСВ – ЛАСК – 0:0

4 тур

07.11 - 19:55 - Русенборг – Спортинг – 0:2

07.11 - 19:55 - ЛАСК – ПСВ – 4:1

5 тур

28.11 - 22:00 - Спортинг – ПСВ – 4:0

28.11 - 22:00 - Русенборг – ЛАСК – 1:2

6 тур

12.12 - 19:55 - ПСВ – Русенборг – 1:1

12.12 - 19:55 - ЛАСК – Спортинг – 3:0

Группа Е М Команда И В Н П РГ (З - П) О 1 Селтик 6 4 1 1 +4 (10 - 6) 13 2 ЧФР Клуж 6 4 0 2 +2 (6 - 4) 12 3 Лацио 6 2 0 4 -3 (6 - 9) 6 4 Ренн 6 1 1 4 -3 (5 - 8) 4

1 тур

19.09 - 19:55 - Ренн – Селтик – 1:1

19.09 - 19:55 - ЧФР Клуж – Лацио – 2:1

2 тур

03.10 - 22:00 - Лацио – Ренн – 2:1

03.10 - 22:00 - Селтик – ЧФР Клуж – 2:0

3 тур

24.10 - 22:00 - Селтик – Лацио – 2:1

24.10 - 22:00 - Ренн – ЧФР Клуж – 0:1

4 тур

07.11 - 19:55 - Лацио – Селтик – 1:2

07.11 - 19:55 - ЧФР Клуж – Ренн – 1:0

5 тур

28.11 - 22:00 - Лацио – ЧФР Клуж – 1:0

28.11 - 22:00 - Селтик – Ренн – 3:1

6 тур

12.12 - 19:55 - Ренн – Лацио – 2:0

12.12 - 19:55 - ЧФР Клуж – Селтик – 2:0

Группа F М Команда И В Н П РГ (З - П) О 1 Арсенал 6 3 2 1 +7 (14 - 7) 11 2 Айнтрахт 6 3 0 3 -2 (8 - 10) 9 3 Стандард 6 2 2 2 -2 (8 - 10) 8 4 Витория Гимарайнш 6 1 2 3 -3 (7 - 10) 5

1 тур

19.09 - 19:55 - Айнтрахт – Арсенал – 0:3

19.09 - 19:55 - Стандард – Витория Гимарайнш – 2:0

2 тур

03.10 - 17:50 - Витория Гимарайнш – Айнтрахт – 0:1

03.10 - 22:00 - Арсенал – Стандард – 4:0

3 тур

24.10 - 22:00 - Арсенал – Витория Гимарайнш – 3:2

24.10 - 22:00 - Айнтрахт – Стандард – 2:1

4 тур

07.11 - 17:50 - Витория Гимарайнш – Арсенал – 1:1

07.11 - 19:55 - Стандард – Айнтрахт – 2:1

5 тур

28.11 - 17:50 - Витория Гимарайнш – Стандард – 1:1

28.11 - 22:00 - Арсенал – Айнтрахт – 1:2

6 тур

12.12 - 19:55 - Айнтрахт – Витория Гимарайнш – 2:3

12.12 - 19:55 - Стандард – Арсенал – 2:2

Группа G М Команда И В Н П РГ (З - П) О 1 Порту 6 3 1 2 -1 (8 - 9) 10 2 Рейнджерс 6 2 3 2 +2 (8 - 6) 9 3 Янг Бойз 6 2 2 2 +1 (8 - 7) 8 4 Фейеноорд 6 1 2 3 -2 (7 - 9) 5

1 тур

19.09 - 22:00 - Порту – Янг Бойз – 2:1

19.09 - 22:00 - Рейнджерс – Фейеноорд – 1:0

2 тур

03.10 - 19:55 - Янг Бойз – Рейнджерс – 2:1

03.10 - 19:55 - Фейеноорд – Порту – 2:0

3 тур

24.10 - 19:55 - Порту – Рейнджерс – 1:1

24.10 - 19:55 - Янг Бойз – Фейеноорд – 2:0

4 тур

07.11 - 22:00 - Фейеноорд – Янг Бойз – 1:1

07.11 - 22:00 - Рейнджерс – Порту – 2:0

5 тур

28.11 - 19:55 - Янг Бойз – Порту – 1:2

28.11 - 19:55 - Фейеноорд – Рейнджерс – 2:2

6 тур

12.12 - 22:00 - Порту – Фейеноорд – 3:2

12.12 - 22:00 - Рейнджерс – Янг Бойз – 1:1

Группа Н М Команда И В Н П РГ (З - П) О 1 Эспаньол 6 3 2 1 +8 (12 - 4) 11 2 Лудогорец 6 2 2 2 0 (10 - 10) 8 3 Ференцварош 6 1 4 1 -2 (5 - 7) 7 4 ЦСКА 6 1 2 3 -6 (3 - 9) 5

1 тур

19.09 - 22:00 - Лудогорец – ЦСКА – 5:1

19.09 - 22:00 - Эспаньол – Ференцварош – 1:1

2 тур

03.10 - 19:55 - ЦСКА – Эспаньол – 0:2

03.10 - 19:55 - Ференцварош – Лудогорец – 0:3

3 тур

24.10 - 19:55 - ЦСКА – Ференцварош – 0:1

24.10 - 19:55 - Лудогорец – Эспаньол – 0:1

4 тур

07.11 - 22:00 - Эспаньол – Лудогорец – 6:0

07.11 - 22:00 - Ференцварош – ЦСКА – 0:0

5 тур

28.11 - 19:55 - ЦСКА – Лудогорец – 1:1

28.11 - 19:55 - Ференцварош – Эспаньол – 2:2

6 тур

12.12 - 22:00 - Лудогорец – Ференцварош – 1:1

12.12 - 22:00 - Эспаньол – ЦСКА – 0:1

Группа І М Команда И В Н П РГ (З - П) О 1 Гент 6 3 3 0 +4 (11 - 7) 12 2 Вольфсбург 6 3 2 1 +2 (9 - 7) 11 3 Сент-Этьен 6 0 4 2 -2 (6 - 8) 4 4 Александрия 6 0 3 3 -4 (6 - 10) 3

1 тур

19.09 - 22:00 - Гент – Сент-Этьен – 3:2

2 тур

03.10 - 19:55 - Сент-Этьен – Вольфсбург – 1:1

3 тур

24.10 - 19:55 - Гент – Вольфсбург – 2:2

4 тур

07.11 - 22:00 - Вольфсбург – Гент – 1:3

5 тур

28.11 - 19:55 - Сент-Этьен – Гент – 0:0

6 тур

12.12 - 22:00 - Вольфсбург – Сент-Этьен – 1:0

Группа J М Команда И В Н П РГ (З - П) О 1 Башакшехир 6 3 1 2 -2 (7 - 9) 10 2 Рома 6 2 3 1 +6 (12 - 6) 9 3 Боруссия Менхенгладбах 6 2 2 2 -3 (6 - 9) 8 4 Вольфсберг 6 1 2 3 -1 (7 - 8) 5

1 тур

19.09 - 22:00 - Рома – Башакшехир – 4:0

19.09 - 22:00 - Боруссия М – Вольфсберг – 0:4

2 тур

03.10 - 19:55 - Башакшехир – Боруссия М – 1:1

03.10 - 19:55 - Вольфсберг – Рома – 1:1

3 тур

24.10 - 19:55 - Рома – Боруссия М – 1:1

24.10 - 19:55 - Башакшехир – Вольфсберг – 1:0

4 тур

07.11 - 22:00 - Боруссия М – Рома – 2:1

07.11 - 22:00 - Вольфсберг – Башакшехир – 0:3

5 тур

28.11 - 19:55 - Башакшехир – Рома – 0:3

28.11 - 19:55 - Вольфсберг – Боруссия М – 0:1

6 тур

12.12 - 22:00 - Рома – Вольфсберг – 2:2

12.12 - 22:00 - Боруссия М – Башакшехир – 1:2

Группа К М Команда И В Н П РГ (З - П) О 1 Брага 6 4 2 0 +6 (15 - 9) 14 2 Вулверхэмптон 6 4 1 1 +6 (11 - 5) 13 3 Слован 6 1 1 4 -3 (10 - 13) 4 4 Бешикташ 6 1 0 5 -9 (6 - 15) 3

1 тур

19.09 - 22:00 - Вулверхэмптон – Брага – 0:1

19.09 - 22:00 - Слован – Бешикташ – 4:2

2 тур

03.10 - 19:55 - Бешикташ – Вулверхэмптон – 0:1

03.10 - 19:55 - Брага – Слован – 2:2

3 тур

24.10 - 19:55 - Бешикташ – Брага – 1:2

24.10 - 19:55 - Слован – Вулверхэмптон – 1:2

4 тур

07.11 - 22:00 - Брага – Бешикташ – 3:1

07.11 - 22:00 - Вулверхэмптон – Слован – 1:0

5 тур

28.11 - 19:55 - Бешикташ – Слован – 2:1

28.11 - 19:55 - Брага – Вулверхэмптон – 3:3

6 тур

12.12 - 22:00 - Вулверхэмптон – Бешикташ – 4:0

12.12 - 22:00 - Слован – Брага – 2:4

Группа L М Команда И В Н П РГ (З - П) О 1 Манчестер Юнайтед 6 4 1 1 +8 (10 - 2) 13 2 АЗ 6 2 3 1 +7 (15 - 8) 9 3 Партизан 6 2 2 2 0 (10 - 10) 8 4 Астана 6 1 0 5 -15 (4 - 19) 3

1 тур

19.09 - 22:00 - Манчестер Юнайтед – Астана – 1:0

19.09 - 22:00 - Партизан – АЗ – 2:2

2 тур

03.10 - 17:50 - Астана – Партизан – 1:2

03.10 - 19:55 - АЗ – Манчестер Юнайтед – 0:0

3 тур

24.10 - 19:55 - Партизан – Манчестер Юнайтед – 0:1

24.10 - 19:55 - АЗ – Астана – 6:0

4 тур

07.11 - 17:50 - Астана – АЗ – 0:5

07.11 - 22:00 - Манчестер Юнайтед – Партизан – 3:0

5 тур

28.11 - 17:50 - Астана – Манчестер Юнайтед – 2:1

28.11 - 19:55 - АЗ – Партизан – 2:2

6 тур

12.12 - 22:00 - Манчестер Юнайтед – АЗ – 4:0

12.12 - 22:00 - Партизан – Астана – 4:1

Плей-офф

Список участников пополнили восемь клубов, которые заняли третьи места в своих квартетах на групповом раунде Лиги чемпионов:

Г Команда И В Н П РГ (З - П) О А Брюгге 6 0 3 3 -8 (4 - 12) 3 B Олимпиакос 6 1 1 4 -6 (8 - 14) 4 C Шахтер 6 1 3 2 -5 (8 - 13) 6 D Байер 6 2 0 4 -4 (5 - 9) 6 E Зальцбург 6 2 1 3 +3 (16 - 13) 7 F Интер 6 2 1 3 +1 (10 - 9) 7 G Бенфика 6 2 1 3 -1 (10 - 11) 7 H Аякс 6 3 1 2 -10 (4 - 14) 10

1/16 финала