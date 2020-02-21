Лига Европы-2019/20: расписание, анонсы, трансляции, результаты

В четверг, 19-го сентября, стартовал групповой этап Лиги Европы УЕФА. В нем участвовали 48 клубов, разделенные на 12 групп по 4 команды. Украину в этом турнире представляли киевское «Динамо» и «Александрия».
Групповой этап
Первые два места из каждой группы вышли в 1/16 финала Лиги Европы. Команды, которые заняли третьи и четвертые позиции в своих квартетах, после группового раунда завершили еврокубковую кампанию.
Группа А
1 тур
19.09 - 19:55 - АПОЭЛ – Дюделанж – 3:4
19.09 - 19:55 - Карабах – Севилья – 0:3
2 тур
3.10 - 22:00 - Севилья – АПОЭЛ – 1:0
3.10 - 22:00 - Дюделанж – Карабах – 1:4
3 тур
24.10 - 19:55 - Карабах – АПОЭЛ – 2:2
24.10 - 22:00 - Севилья – Дюделанж – 3:0
4 тур
7.11 - 19:55 - АПОЭЛ – Карабах – 2:1
7.11 - 19:55 - Дюделанж – Севилья – 2:5
5 тур
28.11 - 22:00 - Севилья – Карабах – 2:0
28.11 - 22:00 - Дюделанж – АПОЭЛ – 0:2
6 тур
12.12 - 19:55 - АПОЭЛ – Севилья – 1:0
12.12 - 19:55 - Карабах – Дюделанж – 1:1
Группа В
1 тур
19.09 - 22:00 - (анонс. трансляция) Динамо – Мальме – 1:0
19.09 - 22:00 - Копенгаген – Лугано – 1:0
2 тур
3.10 - 22:00 - Мальме – Копенгаген – 1:1
3.10 - 22:00 - (анонс. трансляция) Лугано – Динамо – 0:0
3 тур
24.10 - 19:55 - (анонс. трансляция) Динамо – Копенгаген – 1:1
24.10 - 19:55 - Мальме – Лугано – 2:1
4 тур
07.11 - 19:55 - (анонс. трансляция) Копенгаген – Динамо – 1:1
07.11 - 19:55 - Лугано – Мальме – 0:0
5 тур
28.11 - 22:00 - (анонс. трансляция) Мальме – Динамо – 4:3
28.11 - 22:00 - Лугано – Копенгаген – 0:1
6 тур
12.12 - 19:55 - (анонс. трансляция) Динамо – Лугано – 1:1
12.12 - 19:55 - Копенгаген – Мальме – 0:1
Группа С
1 тур
19.09 - 19:55 - Базель – Краснодар – 5:0
19.09 - 19:55 - Хетафе – Трабзонспор – 1:0
2 тур
3.10 - 22:00 - Трабзонспор – Базель – 2:2
3.10 - 22:00 - Краснодар – Хетафе – 1:2
3 тур
24.10 - 22:00 - Хетафе – Базель – 0:1
24.10 - 22:00 - Трабзонспор – Краснодар – 0:2
4 тур
7.11 - 21:55 - Базель – Хетафе – 2:1
7.11 - 21:55 - Краснодар – Трабзонспор – 3:1
5 тур
28.11 - 19:50 - Краснодар – Базель – 1:0
28.11 - 19:50 - Трабзонспор – Хетафе – 0:1
6 тур
12.12 - 19:55 - Базель – Трабзонспор – 2:0
12.12 - 19:55 - Хетафе – Краснодар – 3:0
Группа D
1 тур
19.09 - 19:55 - ПСВ – Спортинг – 3:2
19.09 - 19:55 - ЛАСК – Русенборг – 1:0
2 тур
03.10 - 22:00 - Спортинг – ЛАСК – 2:1
03.10 - 22:00 - Русенборг – ПСВ – 1:4
3 тур
24.10 - 22:00 - Спортинг – Русенборг – 1:0
24.10 - 22:00 - ПСВ – ЛАСК – 0:0
4 тур
07.11 - 19:55 - Русенборг – Спортинг – 0:2
07.11 - 19:55 - ЛАСК – ПСВ – 4:1
5 тур
28.11 - 22:00 - Спортинг – ПСВ – 4:0
28.11 - 22:00 - Русенборг – ЛАСК – 1:2
6 тур
12.12 - 19:55 - ПСВ – Русенборг – 1:1
12.12 - 19:55 - ЛАСК – Спортинг – 3:0
Группа Е
1 тур
19.09 - 19:55 - Ренн – Селтик – 1:1
19.09 - 19:55 - ЧФР Клуж – Лацио – 2:1
2 тур
03.10 - 22:00 - Лацио – Ренн – 2:1
03.10 - 22:00 - Селтик – ЧФР Клуж – 2:0
3 тур
24.10 - 22:00 - Селтик – Лацио – 2:1
24.10 - 22:00 - Ренн – ЧФР Клуж – 0:1
4 тур
07.11 - 19:55 - Лацио – Селтик – 1:2
07.11 - 19:55 - ЧФР Клуж – Ренн – 1:0
5 тур
28.11 - 22:00 - Лацио – ЧФР Клуж – 1:0
28.11 - 22:00 - Селтик – Ренн – 3:1
6 тур
12.12 - 19:55 - Ренн – Лацио – 2:0
12.12 - 19:55 - ЧФР Клуж – Селтик – 2:0
Группа F
1 тур
19.09 - 19:55 - Айнтрахт – Арсенал – 0:3
19.09 - 19:55 - Стандард – Витория Гимарайнш – 2:0
2 тур
03.10 - 17:50 - Витория Гимарайнш – Айнтрахт – 0:1
03.10 - 22:00 - Арсенал – Стандард – 4:0
3 тур
24.10 - 22:00 - Арсенал – Витория Гимарайнш – 3:2
24.10 - 22:00 - Айнтрахт – Стандард – 2:1
4 тур
07.11 - 17:50 - Витория Гимарайнш – Арсенал – 1:1
07.11 - 19:55 - Стандард – Айнтрахт – 2:1
5 тур
28.11 - 17:50 - Витория Гимарайнш – Стандард – 1:1
28.11 - 22:00 - Арсенал – Айнтрахт – 1:2
6 тур
12.12 - 19:55 - Айнтрахт – Витория Гимарайнш – 2:3
12.12 - 19:55 - Стандард – Арсенал – 2:2
Группа G
1 тур
19.09 - 22:00 - Порту – Янг Бойз – 2:1
19.09 - 22:00 - Рейнджерс – Фейеноорд – 1:0
2 тур
03.10 - 19:55 - Янг Бойз – Рейнджерс – 2:1
03.10 - 19:55 - Фейеноорд – Порту – 2:0
3 тур
24.10 - 19:55 - Порту – Рейнджерс – 1:1
24.10 - 19:55 - Янг Бойз – Фейеноорд – 2:0
4 тур
07.11 - 22:00 - Фейеноорд – Янг Бойз – 1:1
07.11 - 22:00 - Рейнджерс – Порту – 2:0
5 тур
28.11 - 19:55 - Янг Бойз – Порту – 1:2
28.11 - 19:55 - Фейеноорд – Рейнджерс – 2:2
6 тур
12.12 - 22:00 - Порту – Фейеноорд – 3:2
12.12 - 22:00 - Рейнджерс – Янг Бойз – 1:1
Группа Н
1 тур
19.09 - 22:00 - Лудогорец – ЦСКА – 5:1
19.09 - 22:00 - Эспаньол – Ференцварош – 1:1
2 тур
03.10 - 19:55 - ЦСКА – Эспаньол – 0:2
03.10 - 19:55 - Ференцварош – Лудогорец – 0:3
3 тур
24.10 - 19:55 - ЦСКА – Ференцварош – 0:1
24.10 - 19:55 - Лудогорец – Эспаньол – 0:1
4 тур
07.11 - 22:00 - Эспаньол – Лудогорец – 6:0
07.11 - 22:00 - Ференцварош – ЦСКА – 0:0
5 тур
28.11 - 19:55 - ЦСКА – Лудогорец – 1:1
28.11 - 19:55 - Ференцварош – Эспаньол – 2:2
6 тур
12.12 - 22:00 - Лудогорец – Ференцварош – 1:1
12.12 - 22:00 - Эспаньол – ЦСКА – 0:1
Группа І
1 тур
19.09 - 22:00 - (анонс. трансляция) Вольфсбург – Александрия – 3:1
19.09 - 22:00 - Гент – Сент-Этьен – 3:2
2 тур
03.10 - 19:55 - Сент-Этьен – Вольфсбург – 1:1
03.10 - 19:55 - (анонс. трансляция) Александрия – Гент – 1:1
3 тур
24.10 - 19:55 - Гент – Вольфсбург – 2:2
24.10 - 19:55 - (анонс. трансляция) Сент-Этьен – Александрия – 1:1
4 тур
07.11 - 22:00 - Вольфсбург – Гент – 1:3
07.11 - 22:00 - (анонс. трансляция) Александрия – Сент-Этьен – 2:2
5 тур
28.11 - 19:55 - Сент-Этьен – Гент – 0:0
28.11 - 19:55 - (анонс. трансляция) Александрия – Вольфсбург – 0:1
6 тур
12.12 - 22:00 - Вольфсбург – Сент-Этьен – 1:0
12.12 - 22:00 - (анонс. трансляция) Гент – Александрия – 2:1
Группа J
1 тур
19.09 - 22:00 - Рома – Башакшехир – 4:0
19.09 - 22:00 - Боруссия М – Вольфсберг – 0:4
2 тур
03.10 - 19:55 - Башакшехир – Боруссия М – 1:1
03.10 - 19:55 - Вольфсберг – Рома – 1:1
3 тур
24.10 - 19:55 - Рома – Боруссия М – 1:1
24.10 - 19:55 - Башакшехир – Вольфсберг – 1:0
4 тур
07.11 - 22:00 - Боруссия М – Рома – 2:1
07.11 - 22:00 - Вольфсберг – Башакшехир – 0:3
5 тур
28.11 - 19:55 - Башакшехир – Рома – 0:3
28.11 - 19:55 - Вольфсберг – Боруссия М – 0:1
6 тур
12.12 - 22:00 - Рома – Вольфсберг – 2:2
12.12 - 22:00 - Боруссия М – Башакшехир – 1:2
Группа К
1 тур
19.09 - 22:00 - Вулверхэмптон – Брага – 0:1
19.09 - 22:00 - Слован – Бешикташ – 4:2
2 тур
03.10 - 19:55 - Бешикташ – Вулверхэмптон – 0:1
03.10 - 19:55 - Брага – Слован – 2:2
3 тур
24.10 - 19:55 - Бешикташ – Брага – 1:2
24.10 - 19:55 - Слован – Вулверхэмптон – 1:2
4 тур
07.11 - 22:00 - Брага – Бешикташ – 3:1
07.11 - 22:00 - Вулверхэмптон – Слован – 1:0
5 тур
28.11 - 19:55 - Бешикташ – Слован – 2:1
28.11 - 19:55 - Брага – Вулверхэмптон – 3:3
6 тур
12.12 - 22:00 - Вулверхэмптон – Бешикташ – 4:0
12.12 - 22:00 - Слован – Брага – 2:4
Группа L
1 тур
19.09 - 22:00 - Манчестер Юнайтед – Астана – 1:0
19.09 - 22:00 - Партизан – АЗ – 2:2
2 тур
03.10 - 17:50 - Астана – Партизан – 1:2
03.10 - 19:55 - АЗ – Манчестер Юнайтед – 0:0
3 тур
24.10 - 19:55 - Партизан – Манчестер Юнайтед – 0:1
24.10 - 19:55 - АЗ – Астана – 6:0
4 тур
07.11 - 17:50 - Астана – АЗ – 0:5
07.11 - 22:00 - Манчестер Юнайтед – Партизан – 3:0
5 тур
28.11 - 17:50 - Астана – Манчестер Юнайтед – 2:1
28.11 - 19:55 - АЗ – Партизан – 2:2
6 тур
12.12 - 22:00 - Манчестер Юнайтед – АЗ – 4:0
12.12 - 22:00 - Партизан – Астана – 4:1
Плей-офф
Список участников пополнили восемь клубов, которые заняли третьи места в своих квартетах на групповом раунде Лиги чемпионов:
1/16 финала
20.02 - 22:00 - Вулверхэмптон – Эспаньол – 4:0
27.02 - 19:55 - Эспаньол – Вулверхэмптон
20.02 - 19:55 - Спортинг – Башакшехир – 3:1
27.02 - 19:55 - Башакшехир – Спортинг
20.02 - 19:55 - Хетафе – Аякс – 2:0
27.02 - 22:00 - Аякс – Хетафе
20.02 - 22:00 - Байер – Порту – 2:1
27.02 - 19:55 - Порту – Байер
20.02 - 19:55 - Копенгаген – Селтик – 1:1
27.02 - 22:00 - Селтик – Копенгаген
20.02 - 22:00 - АПОЭЛ – Базель – 0:3
27.02 - 19:55 - Базель – АПОЭЛ
20.02 - 19:55 - ЧФР Клуж – Севилья – 1:1
27.02 - 22:00 - Севилья – ЧФР Клуж
20.02 - 22:00 - Олимпиакос – Арсенал – 0:1
27.02 - 22:00 - Арсенал – Олимпиакос
20.02 - 22:00 - АЗ – ЛАСК – 1:1
27.02 - 19:55 - ЛАСК – АЗ
20.02 - 19:55 - Брюгге – Манчестер Юнайтед – 1:1
27.02 - 22:00 - Манчестер Юнайтед – Брюгге
20.02 - 19:55 - Лудогорец – Интер – 0:2
27.02 - 22:00 - Интер – Лудогорец
20.02 - 19:55 - Айнтрахт – Зальцбург – 4:1
27.02 - 22:00 - Зальцбург – Айнтрахт
20.02 - 19:55 - Шахтер – Бенфика – 2:1
27.02 - 22:00 - Бенфика – Шахтер
20.02 - 19:55 - Вольфсбург – Мальме – 2:1
27.02 - 22:00 - Мальме – Вольфсбург
20.02 - 22:00 - Рома – Гент – 1:0
27.02 - 19:55 - Гент – Рома
20.02 - 22:00 - Рейнджерс – Брага – 3:2
26.02 - 19:00 - Брага – Рейнджерс
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Источник — Sport.ua
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