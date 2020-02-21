Лига Европы-2019/20: расписание, анонсы, трансляции, результаты

Украину в престижном европейском турнире представляет донецкий «Шахтер»

  • 21.02.2020 01:00
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Лига Европы-2019/20: расписание, анонсы, трансляции, результаты
© УЕФА
В четверг, 19-го сентября, стартовал групповой этап Лиги Европы УЕФА. В нем участвовали 48 клубов, разделенные на 12 групп по 4 команды. Украину в этом турнире представляли киевское «Динамо» и «Александрия».
 
Групповой этап
 
Первые два места из каждой группы вышли в 1/16 финала Лиги Европы. Команды, которые заняли третьи и четвертые позиции в своих квартетах, после группового раунда завершили еврокубковую кампанию.
 
Группа А
 
М Команда И В Н П РГ (З - П) О
1 Испания Севилья 6 5 0 1 +11 (14 - 3) 15
2 Республика Кипр АПОЭЛ 6 3 1 2 +2 (10 - 8) 10
3 Азербайджан Карабах 6 1 2 3 -3 (8 - 11) 5
4 Люксембург Дюделанж 6 1 1 4 -10 (8 - 18) 4
 
1 тур
 
19.09 - 19:55 - АПОЭЛ – Дюделанж – 3:4
19.09 - 19:55 - Карабах – Севилья – 0:3
 
2 тур
 
3.10 - 22:00 - Севилья – АПОЭЛ – 1:0
3.10 - 22:00 - Дюделанж – Карабах – 1:4
 
3 тур
 
24.10 - 19:55 - Карабах – АПОЭЛ – 2:2
24.10 - 22:00 - Севилья – Дюделанж – 3:0
 
4 тур
 
7.11 - 19:55 - АПОЭЛ – Карабах – 2:1
7.11 - 19:55 - Дюделанж – Севилья – 2:5
 
5 тур
 
28.11 - 22:00 - Севилья – Карабах – 2:0
28.11 - 22:00 - Дюделанж – АПОЭЛ – 0:2
 
6 тур
 
12.12 - 19:55 - АПОЭЛ – Севилья – 1:0
12.12 - 19:55 - Карабах – Дюделанж – 1:1
 
Группа В
 
М Команда И В Н П РГ (З - П) О
1 Швеция Мальме 6 3 2 1 +2 (8 - 6) 11
2 Дания Копенгаген 6 2 3 1 +1 (5 - 4) 9
3 Украина Динамо 6 2 4 2 0 (7 - 7) 7
4 Швейцария Лугано 6 0 3 3 -3 (2 - 5) 3
 
1 тур
 
19.09 - 22:00 - (анонс. трансляция) Динамо – Мальме – 1:0
19.09 - 22:00 - Копенгаген – Лугано – 1:0
 
2 тур
 
3.10 - 22:00 - Мальме – Копенгаген – 1:1
3.10 - 22:00 - (анонс. трансляция) Лугано – Динамо – 0:0
 
3 тур
 
24.10 - 19:55 - (анонс. трансляция) Динамо – Копенгаген – 1:1
24.10 - 19:55 - Мальме – Лугано – 2:1
 
4 тур
 
07.11 - 19:55 - (анонс. трансляция) Копенгаген – Динамо – 1:1
07.11 - 19:55 - Лугано – Мальме – 0:0
 
5 тур
 
28.11 - 22:00 - (анонс. трансляцияМальме – Динамо – 4:3
28.11 - 22:00 - Лугано – Копенгаген – 0:1
 
6 тур
 
12.12 - 19:55 - (анонс. трансляция) Динамо – Лугано – 1:1
12.12 - 19:55 - Копенгаген – Мальме – 0:1
 
Группа С
 
М Команда И В Н П РГ (З - П) О
1 Швейцария Базель 6 4 1 1 +8 (12 - 4) 13
2 Испания Хетафе 6 4 0 2 +4 (8 - 4) 12
3 Россия Краснодар 6 3 0 3 -4 (7 - 11) 9
4 Турция Трабзонспор 6 0 1 5 -8 (3 - 11) 1
 
1 тур
 
19.09 - 19:55 - Базель – Краснодар – 5:0
19.09 - 19:55 - Хетафе – Трабзонспор – 1:0
 
2 тур
 
3.10 - 22:00 - Трабзонспор – Базель – 2:2
3.10 - 22:00 - Краснодар – Хетафе – 1:2
 
3 тур
 
24.10 - 22:00 - Хетафе – Базель – 0:1
24.10 - 22:00 - Трабзонспор – Краснодар – 0:2
 
4 тур
 
7.11 - 21:55 - Базель – Хетафе – 2:1
7.11 - 21:55 - Краснодар – Трабзонспор – 3:1
 
5 тур
 
28.11 - 19:50 - Краснодар – Базель – 1:0
28.11 - 19:50 - Трабзонспор – Хетафе – 0:1
 
6 тур
 
12.12 - 19:55 - Базель – Трабзонспор – 2:0
12.12 - 19:55 - Хетафе – Краснодар – 3:0
 
Группа D
 
М Команда И В Н П РГ (З - П) О
1 Австрия ЛАСК 6 4 1 1 +7 (11 - 4) 13
2 Португалия Спортинг 6 4 0 2 +4 (11 - 7) 12
3 Нидерланды ПСВ 6 2 2 2 -3 (9 - 12) 8
4 Норвегия Русенборг 6 0 1 5 -8 (3 - 11) 1
 
1 тур
 
19.09 - 19:55 - ПСВ – Спортинг – 3:2
19.09 - 19:55 - ЛАСК – Русенборг – 1:0
 
2 тур
 
03.10 - 22:00 - Спортинг – ЛАСК – 2:1
03.10 - 22:00 - Русенборг – ПСВ – 1:4
 
3 тур
 
24.10 - 22:00 - Спортинг – Русенборг – 1:0
24.10 - 22:00 - ПСВ – ЛАСК – 0:0
 
4 тур
 
07.11 - 19:55 - Русенборг – Спортинг – 0:2
07.11 - 19:55 - ЛАСК – ПСВ – 4:1
 
5 тур
 
28.11 - 22:00 - Спортинг – ПСВ – 4:0
28.11 - 22:00 - Русенборг – ЛАСК – 1:2
 
6 тур
 
12.12 - 19:55 - ПСВ – Русенборг – 1:1
12.12 - 19:55 - ЛАСК – Спортинг – 3:0
 
Группа Е
 
М Команда И В Н П РГ (З - П) О
1 Шотландия Селтик 6 4 1 1 +4 (10 - 6) 13
2 Румыния ЧФР Клуж 6 4 0 2 +2 (6 - 4) 12
3 Италия Лацио 6 2 0 4 -3 (6 - 9) 6
4 Франция Ренн 6 1 1 4 -3 (5 - 8) 4
 
1 тур
 
19.09 - 19:55 - Ренн – Селтик – 1:1
19.09 - 19:55 - ЧФР Клуж – Лацио – 2:1
 
2 тур
 
03.10 - 22:00 - Лацио – Ренн – 2:1
03.10 - 22:00 - Селтик – ЧФР Клуж – 2:0
 
3 тур
 
24.10 - 22:00 - Селтик – Лацио – 2:1
24.10 - 22:00 - Ренн – ЧФР Клуж – 0:1
 
4 тур
 
07.11 - 19:55 - Лацио – Селтик – 1:2
07.11 - 19:55 - ЧФР Клуж – Ренн – 1:0
 
5 тур
 
28.11 - 22:00 - Лацио – ЧФР Клуж – 1:0
28.11 - 22:00 - Селтик – Ренн – 3:1
 
6 тур
 
12.12 - 19:55 - Ренн – Лацио – 2:0
12.12 - 19:55 - ЧФР Клуж – Селтик – 2:0
 
Группа F
 
М Команда И В Н П РГ (З - П) О
1 Англия Арсенал 6 3 2 1 +7 (14 - 7) 11
2 Германия Айнтрахт 6 3 0 3 -2 (8 - 10) 9
3 Бельгия Стандард 6 2 2 2 -2 (8 - 10) 8
4 Португалия Витория Гимарайнш 6 1 2 3 -3 (7 - 10) 5
 
1 тур
 
19.09 - 19:55 - Айнтрахт – Арсенал – 0:3
19.09 - 19:55 - Стандард – Витория Гимарайнш – 2:0
 
2 тур
 
03.10 - 17:50 - Витория Гимарайнш – Айнтрахт – 0:1
03.10 - 22:00 - Арсенал – Стандард – 4:0
 
3 тур
 
24.10 - 22:00 - Арсенал – Витория Гимарайнш – 3:2
24.10 - 22:00 - Айнтрахт – Стандард – 2:1
 
4 тур
 
07.11 - 17:50 - Витория Гимарайнш – Арсенал – 1:1
07.11 - 19:55 - Стандард – Айнтрахт – 2:1
 
5 тур
 
28.11 - 17:50 - Витория Гимарайнш – Стандард – 1:1
28.11 - 22:00 - Арсенал – Айнтрахт – 1:2
 
6 тур
 
12.12 - 19:55 - Айнтрахт – Витория Гимарайнш – 2:3
12.12 - 19:55 - Стандард – Арсенал – 2:2
 
Группа G
 
М Команда И В Н П РГ (З - П) О
1 Португалия Порту 6 3 1 2 -1 (8 - 9) 10
2 Шотландия Рейнджерс 6 2 3 2 +2 (8 - 6) 9
3 Швейцария Янг Бойз 6 2 2 2 +1 (8 - 7) 8
4 Нидерланды Фейеноорд 6 1 2 3 -2 (7 - 9) 5
 
1 тур
 
19.09 - 22:00 - Порту – Янг Бойз – 2:1
19.09 - 22:00 - Рейнджерс – Фейеноорд – 1:0
 
2 тур
 
03.10 - 19:55 - Янг Бойз – Рейнджерс – 2:1
03.10 - 19:55 - Фейеноорд – Порту – 2:0
 
3 тур
 
24.10 - 19:55 - Порту – Рейнджерс – 1:1
24.10 - 19:55 - Янг Бойз – Фейеноорд – 2:0
 
4 тур
 
07.11 - 22:00 - Фейеноорд – Янг Бойз – 1:1
07.11 - 22:00 - Рейнджерс – Порту – 2:0
 
5 тур
 
28.11 - 19:55 - Янг Бойз – Порту – 1:2
28.11 - 19:55 - Фейеноорд – Рейнджерс – 2:2
 
6 тур
 
12.12 - 22:00 - Порту – Фейеноорд – 3:2
12.12 - 22:00 - Рейнджерс – Янг Бойз – 1:1
 
Группа Н
 
М Команда И В Н П РГ (З - П) О
1 Испания Эспаньол 6 3 2 1 +8 (12 - 4) 11
2 Болгария Лудогорец 6 2 2 2 0 (10 - 10) 8
3 Венгрия Ференцварош 6 1 4 1 -2 (5 - 7) 7
4 Россия ЦСКА 6 1 2 3 -6 (3 - 9) 5
 
1 тур
 
19.09 - 22:00 - Лудогорец – ЦСКА – 5:1
19.09 - 22:00 - Эспаньол – Ференцварош – 1:1
 
2 тур
 
03.10 - 19:55 - ЦСКА – Эспаньол – 0:2
03.10 - 19:55 - Ференцварош – Лудогорец – 0:3
 
3 тур
 
24.10 - 19:55 - ЦСКА – Ференцварош – 0:1
24.10 - 19:55 - Лудогорец – Эспаньол – 0:1
 
4 тур
 
07.11 - 22:00 - Эспаньол – Лудогорец – 6:0
07.11 - 22:00 - Ференцварош – ЦСКА – 0:0
 
5 тур
 
28.11 - 19:55 - ЦСКА – Лудогорец – 1:1
28.11 - 19:55 - Ференцварош – Эспаньол – 2:2
 
6 тур
 
12.12 - 22:00 - Лудогорец – Ференцварош – 1:1
12.12 - 22:00 - Эспаньол – ЦСКА – 0:1
 
Группа І
 
М Команда И В Н П РГ (З - П) О
1 Бельгия Гент 6 3 3 0 +4 (11 - 7) 12
2 Германия Вольфсбург 6 3 2 1 +2 (9 - 7) 11
3 Франция Сент-Этьен 6 0 4 2 -2 (6 - 8) 4
4 Украина Александрия 6 0 3 3 -4 (6 - 10) 3
 
1 тур
 
19.09 - 22:00 - (анонс. трансляцияВольфсбург – Александрия – 3:1
19.09 - 22:00 - Гент – Сент-Этьен – 3:2
 
2 тур
 
03.10 - 19:55 - Сент-Этьен – Вольфсбург – 1:1
03.10 - 19:55 - (анонс. трансляция) Александрия – Гент – 1:1
 
3 тур
 
24.10 - 19:55 - Гент – Вольфсбург – 2:2
24.10 - 19:55 - (анонс. трансляция) Сент-Этьен – Александрия – 1:1
 
4 тур
 
07.11 - 22:00 - Вольфсбург – Гент – 1:3
07.11 - 22:00 - (анонс. трансляция) Александрия – Сент-Этьен – 2:2
 
5 тур
 
28.11 - 19:55 - Сент-Этьен – Гент – 0:0
28.11 - 19:55 - (анонс. трансляция) Александрия – Вольфсбург – 0:1
 
6 тур
 
12.12 - 22:00 - Вольфсбург – Сент-Этьен – 1:0
12.12 - 22:00 - (анонс. трансляцияГент – Александрия – 2:1
 
Группа J
 
М Команда И В Н П РГ (З - П) О
1 Турция Башакшехир 6 3 1 2 -2 (7 - 9) 10
2 Италия Рома 6 2 3 1 +6 (12 - 6) 9
3 Германия Боруссия Менхенгладбах 6 2 2 2 -3 (6 - 9) 8
4 Австрия Вольфсберг 6 1 2 3 -1 (7 - 8) 5
 
1 тур
 
19.09 - 22:00 - Рома – Башакшехир – 4:0
19.09 - 22:00 - Боруссия М – Вольфсберг – 0:4
 
2 тур
 
03.10 - 19:55 - Башакшехир – Боруссия М – 1:1
03.10 - 19:55 - Вольфсберг – Рома – 1:1
 
3 тур
 
24.10 - 19:55 - Рома – Боруссия М – 1:1
24.10 - 19:55 - Башакшехир – Вольфсберг – 1:0
 
4 тур
 
07.11 - 22:00 - Боруссия М – Рома – 2:1
07.11 - 22:00 - Вольфсберг – Башакшехир – 0:3
 
5 тур
 
28.11 - 19:55 - Башакшехир – Рома – 0:3
28.11 - 19:55 - Вольфсберг – Боруссия М – 0:1
 
6 тур
 
12.12 - 22:00 - Рома – Вольфсберг – 2:2
12.12 - 22:00 - Боруссия М – Башакшехир – 1:2
 
Группа К
 
М Команда И В Н П РГ (З - П) О
1 Португалия Брага 6 4 2 0 +6 (15 - 9) 14
2 Англия Вулверхэмптон 6 4 1 1 +6 (11 - 5) 13
3 Словакия Слован 6 1 1 4 -3 (10 - 13) 4
4 Турция Бешикташ 6 1 0 5 -9 (6 - 15) 3
 
1 тур
 
19.09 - 22:00 - Вулверхэмптон – Брага – 0:1
19.09 - 22:00 - Слован – Бешикташ – 4:2
 
2 тур
 
03.10 - 19:55 - Бешикташ – Вулверхэмптон – 0:1
03.10 - 19:55 - Брага – Слован – 2:2
 
3 тур
 
24.10 - 19:55 - Бешикташ – Брага – 1:2
24.10 - 19:55 - Слован – Вулверхэмптон – 1:2
 
4 тур
 
07.11 - 22:00 - Брага – Бешикташ – 3:1
07.11 - 22:00 - Вулверхэмптон – Слован – 1:0
 
5 тур
 
28.11 - 19:55 - Бешикташ – Слован – 2:1
28.11 - 19:55 - Брага – Вулверхэмптон – 3:3
 
6 тур
 
12.12 - 22:00 - Вулверхэмптон – Бешикташ – 4:0
12.12 - 22:00 - Слован – Брага – 2:4
 
Группа L
 
М Команда И В Н П РГ (З - П) О
1 Англия Манчестер Юнайтед 6 4 1 1 +8 (10 - 2) 13
2 Нидерланды АЗ 6 2 3 1 +7 (15 - 8) 9
3 Сербия Партизан 6 2 2 2 0 (10 - 10) 8
4 Казахстан Астана 6 1 0 5 -15 (4 - 19) 3
 
1 тур
 
19.09 - 22:00 - Манчестер Юнайтед – Астана – 1:0
19.09 - 22:00 - Партизан – АЗ – 2:2
 
2 тур
 
03.10 - 17:50 - Астана – Партизан – 1:2
03.10 - 19:55 - АЗ – Манчестер Юнайтед – 0:0
 
3 тур
 
24.10 - 19:55 - Партизан – Манчестер Юнайтед – 0:1
24.10 - 19:55 - АЗ – Астана – 6:0
 
4 тур
 
07.11 - 17:50 - Астана – АЗ – 0:5
07.11 - 22:00 - Манчестер Юнайтед – Партизан – 3:0
 
5 тур
 
28.11 - 17:50 - Астана – Манчестер Юнайтед – 2:1
28.11 - 19:55 - АЗ – Партизан – 2:2
 
6 тур
 
12.12 - 22:00 - Манчестер Юнайтед – АЗ – 4:0
12.12 - 22:00 - Партизан – Астана – 4:1
 
Плей-офф
 
Список участников пополнили восемь клубов, которые заняли третьи места в своих квартетах на групповом раунде Лиги чемпионов:
 
Г Команда И В Н П РГ (З - П) О
А Бельгия Брюгге 6 0 3 3 -8 (4 - 12) 3
B Греция Олимпиакос 6 1 1 4 -6 (8 - 14) 4
C Украина Шахтер 6 1 3 2 -5 (8 - 13) 6
D Германия Байер 6 2 0 4 -4 (5 - 9) 6
E Австрия Зальцбург 6 2 1 3 +3 (16 - 13) 7
F Италия Интер 6 2 1 3 +1 (10 - 9) 7
G Португалия Бенфика 6 2 1 3 -1 (10 - 11) 7
H Нидерланды Аякс 6 3 1 2 -10 (4 - 14) 10
 
1/16 финала
 
20.02 - 22:00 - Вулверхэмптон – Эспаньол – 4:0
27.02 - 19:55 - Эспаньол – Вулверхэмптон
 
20.02 - 19:55 - Спортинг – Башакшехир – 3:1
27.02 - 19:55 - Башакшехир – Спортинг
 
20.02 - 19:55 - Хетафе – Аякс – 2:0
27.02 - 22:00 - Аякс – Хетафе
 
20.02 - 22:00 - Байер – Порту – 2:1
27.02 - 19:55 - Порту – Байер
 
20.02 - 19:55 - Копенгаген – Селтик – 1:1
27.02 - 22:00 - Селтик – Копенгаген
 
20.02 - 22:00 - АПОЭЛ – Базель – 0:3
27.02 - 19:55 - Базель – АПОЭЛ
 
20.02 - 19:55 - ЧФР Клуж – Севилья – 1:1
27.02 - 22:00 - Севилья – ЧФР Клуж
 
20.02 - 22:00 - Олимпиакос – Арсенал – 0:1
27.02 - 22:00 - Арсенал – Олимпиакос
 
20.02 - 22:00 - АЗ – ЛАСК – 1:1
27.02 - 19:55 - ЛАСК – АЗ
 
20.02 - 19:55 - Брюгге – Манчестер Юнайтед – 1:1
27.02 - 22:00 - Манчестер Юнайтед – Брюгге
 
20.02 - 19:55 - Лудогорец – Интер – 0:2
27.02 - 22:00 - Интер – Лудогорец
 
20.02 - 19:55 - Айнтрахт – Зальцбург – 4:1
27.02 - 22:00 - Зальцбург – Айнтрахт
 
20.02 - 19:55 - Шахтер – Бенфика – 2:1
27.02 - 22:00 - Бенфика – Шахтер
 
20.02 - 19:55 - Вольфсбург – Мальме – 2:1
27.02 - 22:00 - Мальме – Вольфсбург
 
20.02 - 22:00 - Рома – Гент – 1:0
27.02 - 19:55 - Гент – Рома
 
20.02 - 22:00 - Рейнджерс – Брага – 3:2
26.02 - 19:00 - Брага – Рейнджерс
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Источник — Sport.ua

(6 голосов)

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Комментарии
    Сергей Долина
      Сергей Долина, 09.09.2019 13:17
    +5
    Есть хорошие команды. Севилья, МЮ, Арсенал, Порту , Рома, и конечно же Динамо Киев и Александрия.
    Ссылка
    rasheed_iverson
      rasheed_iverson, 09.09.2019 11:39
    +3
    в 1/16 Олександрія/МЮ...уффф красота
    Ссылка
    Сергей Долина
      Сергей Долина, 09.09.2019 13:17
    +5
    Есть хорошие команды. Севилья, МЮ, Арсенал, Порту , Рома, и конечно же Динамо Киев и Александрия.
    Ссылка
    rasheed_iverson
      rasheed_iverson, 09.09.2019 11:39
    +3
    в 1/16 Олександрія/МЮ...уффф красота
    Ссылка
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