Олимпиакос – Арсенал – 0:1. Видео гола и обзор матча

Лондонский «Арсенал» минимально обыграл греческий «Олимпиакос» (1:0) в выездном первом матче 1/16 финала Лиги Европы.
Лучшие моменты матча Олимпиакос Пирей - Арсенал
|81'
|ГОЛ ! Мяч забил Александр Ляказетт (Арсенал).
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Источник — Sport.ua
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