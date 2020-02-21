Лига Европы. Вулверхэмптон громит Эспаньол, Арсенал сильнее Олимпиакоса

В четверг прошли первые матчи 1/16 финала Лиги Европы

  • 21.02.2020 00:09
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  • 1 комментарий
Лига Европы. Вулверхэмптон громит Эспаньол, Арсенал сильнее Олимпиакоса
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В четверг, 20 февраля, прошли первые матчи 1/16 финала Лиги Европы.

Отметим, что единственный представитель Украины, донецкий «Шахтер», свой домашний поединок против «Бенфики» выиграл.  

Ответные матчи будут сыграны 27 февраля.

Лига Европы. Первые матчи 1/16 финала

«Шахтер» (Украина) – «Бенфика» (Португалия) – 2:1
Голы: 1:0 – 56 Алан Патрик, 1:1 – 66, пенальти Пицци, 2:1 – 72 Коваленко.

«Айнтрахт Ф» (Германия) – «Ред Булл Зальцбург» (Австрия) – 4:1
Голы: 1:0 – 12 Камада, 2:0 – 43 Камада, 3:0 – 53 Камада, 4:0 – 56 Костич, 4:1 – 85, пенальти Хван Хи Чхан.

«Хетафе» (Испания) – «Аякс» (Нидерланды) – 2:0
Голы: 1:0 – 37 Дейверсон, 2:0 – 90 Кенеди.

«Лудогорец» (Болгария) – «Интер» (Италия) – 0:2
Голы: 0:1 – 71 Эриксен, 0:2 – 90, пенальти Лукаку.

«Брюгге» (Бельгия) – «Манчестер Юнайтед» (Англия) – 1:1
Голы: 1:0 – 15 Бонавентуре, 1:1 – 36 Марсьяль.

ЧФР (Румыния) – «Севилья» (Испания) – 1:1
Голы: 1:0 – 59, пенальти Дяк, 1:1 – 82 Эн-Несири.

«Копенгаген» (Дания) – «Селтик» (Шотландия) –  1:1
Голы: 0:1 – 14 Эдуар, 1:1 – 52 Н’Дойе.

«Спортинг» (Португалия) – «Истанбул» (Турция) – 3:1 
Голы: 1:0 – 3 Коатес, 2:0 – 44 Шпорар, 3:0 – 51 Вьетто, 3:1 – 77, пенальти Вишча.

«Олимпиакос» (Греция) – «Арсенал» (Англия) – 0:1
Гол: 0:1 – 81 Ляказетт.

«Рома» (Италия) – «Гент» (Бельгия) – 1:0
Гол: 1:0 – 13 Карлес Перес.

«АЗ Алкмар» (Нидерланды) – ЛАСК (Австрия) – 1:1
Голы: 0:1 – 26 Рагуж, 1:1 – 86, пенальти Копмейнерс.

«Вулверхэмптон» (Англия) – «Эспаньол» (Испания) – 4:0
Голы: 1:0 – 15 Диогу Жота, 2:0 – 52 Рубен Невеш, 3:0 – 67 Диогу Жота, 4:0 – 81 Диогу Жота.

АПОЭЛ (Кипр) – «Базель» (Швейцария) – 0:3
Голы: 0:1 – 16 Петретта, 0:2 – 53 Штокер, 0:3 – 66 Артур.

«Вольфсбург» (Германия) – «Мальме» (Швеция) – 2:1
Голы: 0:1 – 47, пенальти Телин, 1:1 – 49 Брекало, 2:1 – 62, автогол Телин.

«Байер» (Германия) – «Порту» (Португалия) – 2:1
Голы: 1:0 – 29 Аларио, 2:0 – 57, пенальти Хавертц, 2:1 – 73 Диас.

«Рейнджерс» (Шотландия) – «Брага» (Португалия) – 3:2
Голы: 0:1 – 11 Франсержио, 0:2 – 59 Абель Руис, 1:2 – 67 Хаджи, 2:2 – 75 Арибо, 3:2 – 82 Хаджи.

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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Al Zolo
    online
    Al Zolo, 20.02.2020 22:09
    0
    Хетафе пока главная Синдерелла праздника.....
    Ссылка
    Al Zolo
    online
    Al Zolo, 20.02.2020 22:09
    0
    Хетафе пока главная Синдерелла праздника.....
    Ссылка
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