Шахтер Донецк
2:1
Бенфика
20.02.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Бенфике и VAR не помог: Шахтер в Харькове вырвал победу у лиссабонцев

Команда Луиша Каштру одержала трудную победу в первом поединке 1/16 финала Лиги Европы

  • 20.02.2020 21:53
  • 9675 просмотров
  • 118 комментариев
Бенфике и VAR не помог: Шахтер в Харькове вырвал победу у лиссабонцев
© ФК Шахтер

«Самое сложное – определить стартовый состав команды», - поведал перед игрой с «Бенфикой» наставник дончан. Если при этом Луиш Каштру лукавил, то ему однозначно зачет. Но если действительно до 20 февраля не мог определиться по поводу стартового состава, то это, как минимум, странно. Ведь два месяца было выделено на решение этого и других важных вопросов. Хотя, в принципе, харьковская игра должна была наглядно показать, есть ли двойное дно в словах Каштру.

И она таки показала. Нужно признать, что кадровые сложности у наставника «горняков» действительно были. Из-за травмы не смог сыграть Соломон, из-за дисквалификации – Додо. Казалось бы, это только «полторы» пробоины, ведь Манора, в отличие от правофлангового бразильского защитника, нельзя назвать однозначным игроков основы. Но уж очень уязвим этот фланг без Додо. А с другой стороны, на основании контрольных матчей «Шахтера» можно было делать неутешительный вывод, что фактически все лидеры команды – от Пятова и Исмаили до Марлоса и Тайсона пребывают не в лучшей форме. Одним словом, Каштру имел право переживать и кручиниться. Но, в то же время, он имел в запасе достаточно времени и средств, чтобы достойно выйти из сложившейся ситуации.

Получилось ли? Однозначно и не скажешь. Игра против чемпионов Португалии априори не предвещала легкой прогулки. У «Бенфики» - разгар сезона, опытнейшие футболисты и отличный, пусть и молодой, тренер, а все эти разговорчики по поводу возможного «харьковского мороза», который может сыграть в нашу пользу, примитивные отмазки. На протяжении всего матча не покидало ощущение, что «Шахтер» не может компенсировать отсутствие игрового тонуса ни желанием, ни упорством. И того, и другого было достаточно, но вот красивого или хотя бы удобоваримого рисунка игры в исполнении чемпионов Украины было немного. «Бенфика» же действовала хоть и прогнозировано, но уверенно: вторым номером, явно намекая на то, что все будет решаться в Лиссабоне.

Этот матч, помимо всего прочего, должен был рассказать и показать, насколько мысли Тайсона перекликаются с его действиями. То, что он всерьез намерен покинуть «Шахтер», уже ни для кого не секрет. Но вот как он это намерен сделать – «со щитом» или «под щитом» – оставалось большой загадкой. Каштру выпустил экс-капитана в основе, но того Тайсона, которого мы привыкли видеть в еврокубках, в этот вечер мы не увидели. По разным причинам. И объективного характера тоже, ведь соперники против бразильца сыграли уверенно.

Первый тайм в исполнении обоих соперников можно смело называть «весенним футболом»: когда достаточно беготни, но не так уж и много смысла. «Горняки» пытались играть с позиции силы, гости осмысленно пытались играть на контратаках. Такая игра долго походила на неудачный визит к стоматологу – когда врач-новичок толком не знает, как вырывать зуб. До 20-й минуты первой части игры на поле ровным счетом ничего не происходило. Но затем после красивой атаки «Бенфики» не менее красиво была разогнана контратака «Шахтера» с ударом Мораеса и добиванием Марлоса. Все бы хорошо, но наш натурализованный бразилец «ногтем» залез в офсайд, поэтому его взятие ворот с помощью ВАР было, увы, отменено. На фоне то ли злости, то ли инерции дончане продолжили нагнетать, но по-настоящему опасных моментов не создали. А вот концовка тайма уже прошла под диктовку гостей. Хотя их доминирование – тоже вхолостую. На том и закончили первую часть поединка.

Вторая часть начиналась обнадеживающе: Мораес вышел фактически один в один с голкипером, но пробить его не сумел, сыграв достаточно бесхитростно. Не лучшим образом спустя пять минут сыграл и Коваленко, который не смог добить мяч в пустые ворота после отскока от штанги, влетев в сетку ворот вместо футбольного снаряда. Следствием доминирования хозяев стал красивый гол имени Алана Патрика: бразилец бильярдным ударом послал мяч в притирку со штангой.  

А дальше все то, что было нажито таким непосильным трудом «Шахтера», было разрушено одной хорошей атакой «Бенфики». Тавареш забивал уже в пустые ворота. Но и на этот раз арбитр взятие ворот не зафиксировал: из-за вмешавшегося ВАРа. Видеоассистенты увидели фол Кривцова, тянущий на пенальти, и арбитр указал на «точку». Как-то все сумбурно и запутано, но на повторе было четко видно, что Сергей срубил оппонента. Так что все справедливо. Как и в моменте с отменой гола Марлоса. А удар Пицци с одиннадцати метров был отменным.

Но на этом для «Шахтера» ничего не закончилось. Разорванный на «британский флаг» правый фланг защиты гостей снова дал сбой, и дончане провели отличную трехходовку Тайсон – Мораес – Коваленко, после которой Виктор точно отправил мяч в угол ворот.   

Как и в первом тайме, финишные минуты второй половины встречи прошли под диктовку гостей. Они очень хотели сравнять счет, но не удалось. Дончане отстояли свою победу.   

«Бенфика» до этого еще не проигрывала в матчах первой стадии плей-офф Лиги Европы. На этот раз проиграла. Или «Шахтер» выиграл, как кому удобней. В любом случае, все в этом противостоянии решится в Лиссабоне.    

Лига Европы. 1/16 финала. Первый матч.

«Шахтер» – «Бенфика» – 2:1

Алан Патрик (56), Виктор Коваленко (72) – Пицци (67, с пенальти)

Флорентино (95)

«Шахтер»: Андрей Пятов, Сергей Болбат, Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Исмаили, Тарас Степаненко, Алан Патрик (Маркос Антонио, 80), Ромеро Марлос (Евгений Коноплянка, 83), Виктор Коваленко, Тайсон (Тете, 94), Жуниор Мораес

«Бенфика»: Одиссеас Влаходимос, Томаш Тавареш, Рубен Диаш, Ферру, Алекс Гримальдо, Флорентину, Адель Таарабт, Пицци (Андреас Самарис, 93), Шикинью (Рафа Силва, 79), Франко Серви, Харис Сеферович (Карлос Винисиус, 69)

Арбитр: Бобби Мэдден (Шотландия)

ОСК «Металлист» (Харьков)

ШАХТЕР - БЕНФИКА. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Источник — Sport.ua

(25 голосов)

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Комментарии
    yuriy_kent
    online
      yuriy_kent, 20.02.2020 22:49
    0
    serge_kr, 20.02.2020 22:27
    Матвиенко отлично сегодня сыграл, не зря за ним охотятся
    А гол привез Матвиенко? Или ему можно?
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 20.02.2020 22:49
    -2
    Evil, 20.02.2020 22:42
    А чё нельзя он этим показывает что он просто ничтожество и впервую очередь он оскорбляет не чужих родителей а своих.
    Никогда лично не желал не тебе ни другим на сайте зла... просто у каждого своя роль и ниша на этом сайте, да и в жизни, каждый сам выбирает стиль общения, тот , который ему ближе и присущ
    Ссылка
    Lion
    online
      Lion, 20.02.2020 22:48
    -2
    jekаfunny, 20.02.2020 22:29
    Смешной сыняк , я написал что Шахтеи молодцы
    Ты же высрал про сов из норы
    Закусывай , болезненный
    Как раз смешной синяк это ты, я тебе уже давно писал думай что пишешь!!!
    Я тебе ничего не писал, я написал про сов, и ты отреагировал значить ты сова...
    Кроме тебя никто не отреагировал.
    Начал мне писать что у тебя совы не вылазят, я же тебе ничего не писал, скоро начнуьют белки у тебя вылазить...
    Ссылка
    Evil
    online
      Evil, 20.02.2020 22:45
    0
    HAMmerTIME, 20.02.2020 22:31
    Он просто неудачник. Только неуверенные в себе дурачки ведут себя так, а ещё и дебильчики которые болеют за команду неудачников.
    И вообще масио ты б перелогинился ато палево дичпйшее
    Ссылка
    Evil
    online
      Evil, 20.02.2020 22:43
    0
    serge_kr, 20.02.2020 22:32
    Коваленко растет, молодец, явно первый будет в сборной на подхват Малине и Зине!
    Уж 25 а Коваленко все растет такие 70 метра три будет
    Ссылка
    Evil
    online
      Evil, 20.02.2020 22:42
    +2
    AK_228, 20.02.2020 22:27
    Нельзя так, родителей обижать...
    он просто одинокий клоун.
    А чё нельзя он этим показывает что он просто ничтожество и впервую очередь он оскорбляет не чужих родителей а своих.
    Ссылка
    Evil
    online
      Evil, 20.02.2020 22:41
    0
    HAMmerTIME, 20.02.2020 22:31
    Он просто неудачник. Только неуверенные в себе дурачки ведут себя так, а ещё и дебильчики которые болеют за команду неудачников.
    Неудачники сутками сидят на форуме этого сайта
    Ссылка
    Evil
    online
      Evil, 20.02.2020 22:40
    0
    HAMmerTIME, 20.02.2020 22:25
    интересно посмотреть на твоего папашу-наркомана которому шлюха дала
    Я бы на твоём месте родителей ее трогал
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 20.02.2020 22:40
    +4
    AK_228, 20.02.2020 22:36
    От Патрика более менее ожидаемо а вот Коваленко удивил, честно говоря вообще не ожидал его появления в старте
    Эти пол сезона , его последний шанс , думаю он тоже это понимает. Так что , пусть дерзает
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 20.02.2020 22:36
    -4
    jekаfunny, 20.02.2020 22:34
    Никогда б недодумал что Патрик и Коваленко забьют в таком важном матче вместе
    Неожиданно , ну молодцы , нечего сказать
    От Патрика более менее ожидаемо а вот Коваленко удивил, честно говоря вообще не ожидал его появления в старте
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 20.02.2020 22:35
    -5
    Al Zolo, 20.02.2020 22:34
    что брать с совиного интеллекта-я болел и болею за полиграфов во внутреннем чемпионате но за все украинские клубы в еврокубке..... приведи хоть один мой пост когда я желал киевлянам поражения в ЛЕ....
    Моя ирония к игре ДК по итогам их выступлений а не потому что они -киевляне
    Перелогинился ? Что там с пруфами по причастности суркиса к долгам Александрии ? А то ты уже вторые сутки ищешь видимо
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 20.02.2020 22:35
    0
    HAMmerTIME, 20.02.2020 22:31
    Он просто неудачник. Только неуверенные в себе дурачки ведут себя так, а ещё и дебильчики которые болеют за команду неудачников.
    То, что он неуверенный в себе человек с огромными комплексами - согласен полностью!
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 20.02.2020 22:34
    +6
    Никогда б недодумал что Патрик и Коваленко забьют в таком важном матче вместе
    Неожиданно , ну молодцы , нечего сказать
    Ссылка
    Al Zolo
    online
    Al Zolo, 20.02.2020 22:34
    0
    jekаfunny, 20.02.2020 22:17
    Нет , ты ж реально болеешь за Шахтёр
    Кстати Al Zolо твой Ник , иди ещё одного такого же решили запустить ?просто интересно
    что брать с совиного интеллекта-я болел и болею за полиграфов во внутреннем чемпионате но за все украинские клубы в еврокубке..... приведи хоть один мой пост когда я желал киевлянам поражения в ЛЕ....
    Моя ирония к игре ДК по итогам их выступлений а не потому что они -киевляне
    Ссылка
    serge_kr
      serge_kr, 20.02.2020 22:32
    0
    Коваленко растет, молодец, явно первый будет в сборной на подхват Малине и Зине!
    Ссылка
    Владимир Ничволодов
      Владимир Ничволодов, 20.02.2020 22:31
    -1
    Да плаксивым обезьяны сегодня были молодцы.Тайсон настоящий профи-играет до конца-удивил(думал по весне дурака будет валять)Напрягает слабая игра обороны в момент гола ,,Бенфики".Как-то легко они его закатили.А ведь до ЧЕ остаётся каких-то 100 дней.Марлос с Коноплёй тоже не в ударе.Зина в ,,Сити,, банку греет,Малина пока тоже не лидер в Италии,но на него надежда есть.Яремчук болеет-дай Бог прийти в себя и набрать форму.Может динамовцы после зимы перевоплотятся в команду86 или можно 98.Вот бы ещё Ярославский опять поразился бациллой футбол и вернул Харькова ,,Металл,,а Украине старый добрый ЧУКР где идёт борьба равных команд за чемпионство,а не борьба за второе место и только потому что ,,Динамо,,Киев в анабиозе с редкими просветлениями...
    Ссылка
    HAMmerTIME
      HAMmerTIME, 20.02.2020 22:31
    -3
    AK_228, 20.02.2020 22:27
    Нельзя так, родителей обижать...
    он просто одинокий клоун.
    Он просто неудачник. Только неуверенные в себе дурачки ведут себя так, а ещё и дебильчики которые болеют за команду неудачников.
    Ссылка
    zack1976
      zack1976, 20.02.2020 22:30
    0
    Больше всего рад за Коваленко. А то достали динамолюбы, нате вам!
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 20.02.2020 22:29
    -1
    Lion, 20.02.2020 22:20
    Не реагируйте на посты этих двух алкашей, Evil и Jekafunny, им бы лиш выс@аться на ветке, а то день не удался.
    Смешной сыняк , я написал что Шахтеи молодцы
    Ты же высрал про сов из норы
    Закусывай , болезненный
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 20.02.2020 22:27
    -1
    HAMmerTIME, 20.02.2020 22:25
    интересно посмотреть на твоего папашу-наркомана которому шлюха дала
    Нельзя так, родителей обижать...
    он просто одинокий клоун.
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 20.02.2020 22:34
    +6
    Никогда б недодумал что Патрик и Коваленко забьют в таком важном матче вместе
    Неожиданно , ну молодцы , нечего сказать
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 20.02.2020 22:04
    +6
    Хорошая игра , учитывая то что только сборы прошли
    Молодцы .
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 20.02.2020 22:40
    +4
    AK_228, 20.02.2020 22:36
    От Патрика более менее ожидаемо а вот Коваленко удивил, честно говоря вообще не ожидал его появления в старте
    Эти пол сезона , его последний шанс , думаю он тоже это понимает. Так что , пусть дерзает
    Ссылка
    Sergey Kovaleff
    online
      Sergey Kovaleff, 20.02.2020 21:55
    +4
    Как для первого официала довольно таки неплохо.
    Ссылка
    Evil
    online
      Evil, 20.02.2020 22:42
    +2
    AK_228, 20.02.2020 22:27
    Нельзя так, родителей обижать...
    он просто одинокий клоун.
    А чё нельзя он этим показывает что он просто ничтожество и впервую очередь он оскорбляет не чужих родителей а своих.
    Ссылка
    Lion
    online
      Lion, 20.02.2020 22:20
    +2
    Не реагируйте на посты этих двух алкашей, Evil и Jekafunny, им бы лиш выс@аться на ветке, а то день не удался.
    Ссылка
    Rem Arvipin
    Rem Arvipin, 20.02.2020 22:20
    +2
    Vytas Mesk, 20.02.2020 22:16
    Если Шахтер будет играть в атакующий футбол с прессингом то у Бенфики нет шансов , если от обороны то Бенфика их сомнёт.
    Показательно, как Бенфика беспомощно выглядела в Питере (3:1), а дома не оставила "Зениту" никаких шансов, но уже играя в большинстве (3:0). Поэтому главное - не дать арбитрам повода "помочь" португезам
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    Omen
    online
      Omen, 20.02.2020 22:16
    +2
    jekаfunny, 20.02.2020 22:12
    Моих ботов ? Ты опять обкурился ?
    А ты не обкуриваешься, когда называешь меня ботом и пишешь, что болею за ШД, а прикрываюсь Александрией? )))
    Ссылка
    Вячеслав Самойлов
    online
      Вячеслав Самойлов, 20.02.2020 22:11
    +2
    Слава Чебан, 20.02.2020 22:02
    я всегда говорит, что он очень техгичный..в живую это особенно заметно
    Это было больше всего заметно обычно по его показателям (всяким там ТТД и т.д., и т.п.) - Патрик очень часто оказывался там лучшим в команде, хотя по игре и не был так уж заметен и "безгрешен".
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    romanchik.8406
    online
      romanchik.8406, 20.02.2020 22:11
    +2
    Шахтёр и его болельщиков с победой!
    Выродкам,которые топили против Украинской команды ,выкусите пидроиды!
    Ссылка
    Surkisfuilo
    online
    Surkisfuilo, 20.02.2020 22:10
    +2
    jekаfunny, 20.02.2020 22:06
    То есть когда ты болеешь за соперников Динамо в еврокубках - это нормально .
    Когда же болельщики Динамо так делают с ШД - это плохо
    А ты я смотрю принципиальный и справедливый человек !!!
    Я не болію за суперників Динамо в єврокубках.
    Ссылка
    Вячеслав Самойлов
    online
      Вячеслав Самойлов, 20.02.2020 22:08
    +2
    Deagle, 20.02.2020 21:57
    Бесит одно, уже который год подряд тайсон тащит мяч до последнего, потом его теряет или отдает Пас на метр вперёд. Пас быстрее летит, чем он бежит. Метовая бенфика, все удары в воротника. Их надо было 4-0 выносить и ехать спокойно на ответку. А так, 1-0 на выезде и домой как обычно. Обидно, таких надо проходить и без нервов
    Как это - "проходить без нервов", "выносить"? Бенфика достойна того места, которое занимает в рейтинге УЕФА, ее место в своем чемпионате это подтверждает (она - сильнейший португальский клуб).
    Шахтер тоже последние годы понемногу "сползая" в рейтинге возможно в этом сезоне "нашел" низшую точку, соответствующую величине падения его уровня игры (наш чемп., как понимаете, из-за его хронических и других проблем - не показатель). И это - СОСЕДНИЕ МЕСТА в рейтинге!
    П.С. Правда, есть надежда, что еще в этом сезоне (если пройдет Бенфику) Шахтер начнет постепенно повышать свои результаты (хочется надеяться, что прошлогодние 10 очков - это то "дно", ниже которого Шахтер не упадет)...
    Ссылка
    Al Zolo
    online
    Al Zolo, 20.02.2020 22:04
    +2
    Evil, 20.02.2020 22:02
    Повезло кротовне счет не по игре, опять отскочили - Бенфике удачи в ответном матче, а все притензии загаражные алкаши по поводу вара в очко себе засуньте привыкли что в упл за вас все судья делает, а это ж не упл это всего лишь "колхозная ле" в которой судят как положено
    зато с Лугано счет был именно по игре
    Ссылка
    Philip J. Fry
    online
    Philip J. Fry, 20.02.2020 22:04
    +2
    Evil, 20.02.2020 22:02
    Повезло кротовне счет не по игре, опять отскочили - Бенфике удачи в ответном матче, а все притензии загаражные алкаши по поводу вара в очко себе засуньте привыкли что в упл за вас все судья делает, а это ж не упл это всего лишь "колхозная ле" в которой судят как положено
    по игре должно было быть 3, а то и 4:1. Это я как нейтральный болельщик говорю.
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 20.02.2020 22:02
    +2
    Прям слышу как порвались пердаки Эвила, Шмони и остального отребья
    Ссылка
    Макс Максов
      Макс Максов, 20.02.2020 22:02
    +2
    Ирония в том, что забили те, кого больше всех хейтят)
    Ссылка
    Omen
    online
      Omen, 20.02.2020 22:02
    +2
    Это конечно не Мальме и Копенгаген, но все одно норм результат!
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 20.02.2020 22:01
    +2
    Шахтер молодцы!!! Сыграли хорошо, могли выигрывать уверенно !!
    Привет динамовским «болельщикам» - точнее шахтеровским хейтерам
    Ссылка
    Surkisfuilo
    online
    Surkisfuilo, 20.02.2020 22:00
    +2
    Браво, гірники! Сьогодні дійсно зіграли у СВІЙ ФУТБОЛ! І перемогли!
    А динамівським горе-прогнозистам, які бажали програшу нашим - ГАНЬБА! Хоча... ви вже отримали те, чого бажали нам, ще восени.
    Ссылка
    pricolist
      pricolist, 20.02.2020 21:59
    +2
    увидели типичный Шахтер, доминировали, отлично играли и пропустили нелепый гол. Но все же смогли заслуженно победить, молодцы. В Португалии ой как не легко будет
    Ссылка
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