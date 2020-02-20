Бенфике и VAR не помог: Шахтер в Харькове вырвал победу у лиссабонцев

«Самое сложное – определить стартовый состав команды», - поведал перед игрой с «Бенфикой» наставник дончан. Если при этом Луиш Каштру лукавил, то ему однозначно зачет. Но если действительно до 20 февраля не мог определиться по поводу стартового состава, то это, как минимум, странно. Ведь два месяца было выделено на решение этого и других важных вопросов. Хотя, в принципе, харьковская игра должна была наглядно показать, есть ли двойное дно в словах Каштру.

И она таки показала. Нужно признать, что кадровые сложности у наставника «горняков» действительно были. Из-за травмы не смог сыграть Соломон, из-за дисквалификации – Додо. Казалось бы, это только «полторы» пробоины, ведь Манора, в отличие от правофлангового бразильского защитника, нельзя назвать однозначным игроков основы. Но уж очень уязвим этот фланг без Додо. А с другой стороны, на основании контрольных матчей «Шахтера» можно было делать неутешительный вывод, что фактически все лидеры команды – от Пятова и Исмаили до Марлоса и Тайсона пребывают не в лучшей форме. Одним словом, Каштру имел право переживать и кручиниться. Но, в то же время, он имел в запасе достаточно времени и средств, чтобы достойно выйти из сложившейся ситуации.

Получилось ли? Однозначно и не скажешь. Игра против чемпионов Португалии априори не предвещала легкой прогулки. У «Бенфики» - разгар сезона, опытнейшие футболисты и отличный, пусть и молодой, тренер, а все эти разговорчики по поводу возможного «харьковского мороза», который может сыграть в нашу пользу, примитивные отмазки. На протяжении всего матча не покидало ощущение, что «Шахтер» не может компенсировать отсутствие игрового тонуса ни желанием, ни упорством. И того, и другого было достаточно, но вот красивого или хотя бы удобоваримого рисунка игры в исполнении чемпионов Украины было немного. «Бенфика» же действовала хоть и прогнозировано, но уверенно: вторым номером, явно намекая на то, что все будет решаться в Лиссабоне.

Этот матч, помимо всего прочего, должен был рассказать и показать, насколько мысли Тайсона перекликаются с его действиями. То, что он всерьез намерен покинуть «Шахтер», уже ни для кого не секрет. Но вот как он это намерен сделать – «со щитом» или «под щитом» – оставалось большой загадкой. Каштру выпустил экс-капитана в основе, но того Тайсона, которого мы привыкли видеть в еврокубках, в этот вечер мы не увидели. По разным причинам. И объективного характера тоже, ведь соперники против бразильца сыграли уверенно.

Первый тайм в исполнении обоих соперников можно смело называть «весенним футболом»: когда достаточно беготни, но не так уж и много смысла. «Горняки» пытались играть с позиции силы, гости осмысленно пытались играть на контратаках. Такая игра долго походила на неудачный визит к стоматологу – когда врач-новичок толком не знает, как вырывать зуб. До 20-й минуты первой части игры на поле ровным счетом ничего не происходило. Но затем после красивой атаки «Бенфики» не менее красиво была разогнана контратака «Шахтера» с ударом Мораеса и добиванием Марлоса. Все бы хорошо, но наш натурализованный бразилец «ногтем» залез в офсайд, поэтому его взятие ворот с помощью ВАР было, увы, отменено. На фоне то ли злости, то ли инерции дончане продолжили нагнетать, но по-настоящему опасных моментов не создали. А вот концовка тайма уже прошла под диктовку гостей. Хотя их доминирование – тоже вхолостую. На том и закончили первую часть поединка.

Вторая часть начиналась обнадеживающе: Мораес вышел фактически один в один с голкипером, но пробить его не сумел, сыграв достаточно бесхитростно. Не лучшим образом спустя пять минут сыграл и Коваленко, который не смог добить мяч в пустые ворота после отскока от штанги, влетев в сетку ворот вместо футбольного снаряда. Следствием доминирования хозяев стал красивый гол имени Алана Патрика: бразилец бильярдным ударом послал мяч в притирку со штангой.

А дальше все то, что было нажито таким непосильным трудом «Шахтера», было разрушено одной хорошей атакой «Бенфики». Тавареш забивал уже в пустые ворота. Но и на этот раз арбитр взятие ворот не зафиксировал: из-за вмешавшегося ВАРа. Видеоассистенты увидели фол Кривцова, тянущий на пенальти, и арбитр указал на «точку». Как-то все сумбурно и запутано, но на повторе было четко видно, что Сергей срубил оппонента. Так что все справедливо. Как и в моменте с отменой гола Марлоса. А удар Пицци с одиннадцати метров был отменным.

Но на этом для «Шахтера» ничего не закончилось. Разорванный на «британский флаг» правый фланг защиты гостей снова дал сбой, и дончане провели отличную трехходовку Тайсон – Мораес – Коваленко, после которой Виктор точно отправил мяч в угол ворот.

Как и в первом тайме, финишные минуты второй половины встречи прошли под диктовку гостей. Они очень хотели сравнять счет, но не удалось. Дончане отстояли свою победу.

«Бенфика» до этого еще не проигрывала в матчах первой стадии плей-офф Лиги Европы. На этот раз проиграла. Или «Шахтер» выиграл, как кому удобней. В любом случае, все в этом противостоянии решится в Лиссабоне.

Лига Европы. 1/16 финала. Первый матч.

«Шахтер» – «Бенфика» – 2:1

Алан Патрик (56), Виктор Коваленко (72) – Пицци (67, с пенальти)

Флорентино (95)

«Шахтер»: Андрей Пятов, Сергей Болбат, Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Исмаили, Тарас Степаненко, Алан Патрик (Маркос Антонио, 80), Ромеро Марлос (Евгений Коноплянка, 83), Виктор Коваленко, Тайсон (Тете, 94), Жуниор Мораес

«Бенфика»: Одиссеас Влаходимос, Томаш Тавареш, Рубен Диаш, Ферру, Алекс Гримальдо, Флорентину, Адель Таарабт, Пицци (Андреас Самарис, 93), Шикинью (Рафа Силва, 79), Франко Серви, Харис Сеферович (Карлос Винисиус, 69)

Арбитр: Бобби Мэдден (Шотландия)

ОСК «Металлист» (Харьков)

ШАХТЕР - БЕНФИКА. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА