Шахтер - Бенфика - 2:1. Видео голов и обзор матча

20-го февраля состоялся матч плей-офф Лиги Европы «Шахтер» - «Бенфика».
«Шахтер»: Андрей Пятов, Сергей Болбат, Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Исмаили, Тарас Степаненко, Алан Патрик, Ромеро Марлос, Виктор Коваленко, Тайсон, Жуниор Мораес
«Бенфика»: Одиссеас Влаходимос, Томаш Тавареш, Рубен Диаш, Ферру, Алекс Гримальдо, Флорентину, Адель Таарабт, Пицци, Шикинью, Франко Серви, Харис Сеферович
Обзор матча
Гол Алана Патрика, 1:0
Гол с пенальти, 1:1
Гол Коваленко, 2:1
Лучшие моменты матча Шахтер Донецк - Бенфика
|72'
|ГОЛ ! Мяч забил Виктор Коваленко (Шахтер Донецк).
|67'
|ГОЛ ! С пенальти забил Луиш Пицци (Бенфика).
|56'
|ГОЛ ! Мяч забил Алан Патрик (Шахтер Донецк).
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Источник — Sport.ua
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