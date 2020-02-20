Луиш КАШТРУ: «Счет 3:0 в пользу ВАР»

Главный тренер «Шахтера» поделился впечатлениями от поединка с «Бенфикой» в Лиге Европы

  • 20.02.2020 23:13
  • 2779 просмотров
  • 3 комментария
Луиш КАШТРУ: «Счет 3:0 в пользу ВАР»
© ФК Шахтер Донецк. Луиш Каштру

Наставник «Шахтера» Луиш Каштру подвел итоги победы над «Бенфикой» в Лиге Европы (2:1).

- Довольны ли вы сегодняшним результатом? Мог бы «Шахтер» забить еще больше?
- Когда начинается вторая часть чемпионата, после зимней паузы, не знаешь, чего ожидать. Мы отработали стратегию, провели товарищеские поединки. У «Бенфики» чемпионат в разгаре. Сегодняшняя игра была достаточно сбалансированной с обеих сторон. Мы хорошо начали поединок, держали мяч, создавали опасные моменты у ворот гостей. Но «Бенфика» тоже показывает очень хорошую игру. Это команда Лиги чемпионов.
Один наш гол отменили из-за ВАР. Мы уже поняли, что ВАР не очень нас любит, еще по матчу с «Аталантой». Сегодня счет 3:0 в пользу ВАР (улыбается).

- Вы достаточно поздно провели замены. С чем это связано?
- Замены происходят тогда, когда требует игра. Если команда играет хорошо, создает моменты, зачем проводить замены? В футболе есть много суеверий по поводу замен. Но они не стоят внимания. Замену нужно проводить тогда, когда они нужны. Я понял, что Алан Патрик устал, и заменил его на Маркоса Антонио. Марлос не успевал за Грималдо, и я выпустил Коноплянку. Потом Тайсон показал, что он тоже устал, и мы выпустили Тете. Мы всегда реагируем на то, что происходит в игре.

- «Шахтер» выиграл дома в еврокубках впервые за два года. За счет чего «Шахтер» был сильнее «Бенфики»? И хватит ли этого запаса, чтобы выйти в следующий раунд Лиги Европы.
- Надеюсь, что после игры в Лиссабоне мы продолжим наш еврокубковый сезон. Мы играли вничью с «Манчестер Сити» на выезде, у нас было много сложных соперников. «Бенфика» – сильная команда, команда уровня Лиги чемпионов. Чтобы пройти дальше, нам нужно продемонстрировать сильную игру в Лиссабоне.

- «Шахтер» победил за счет физической готовности или за счет ваших знаний игры «Бенфики»?
- Когда ты успешен, когда ты побеждаешь, это не происходит спонтанно. Можно знать соперника и иметь стратегию, но есть большой объем работы, который мы провели еще до поединка. У нас был плотный график осенью, у нас было мало времени, чтобы отрабатывать игровые моменты. Сейчас у нас было время, чтобы подготовиться и показывать ту игру, к которой «Шахтер» привык. Сейчас нам предстоит очень сложная игра в Лиссабоне. Надеемся, что мы продолжим в том же духе.

Болельщики сегодня создали отличную атмосферу на стадионе. Всегда приятно играть при полных трибунах.

Михаил ШАПОВАЛОВ из Харькова

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Источник — Sport.ua

(6 голосов)

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Комментарии
    digsum
    online
    digsum, 20.02.2020 23:32
    +4
    За такие разговоры могут выписать штраф. Хотя все по делу, ВАР обосрался, в очередной раз
    Ссылка
    Влад Тараненко
      Влад Тараненко, 20.02.2020 23:28
    +5
    "Болельщики сегодня создали отличную атмосферу на стадионе. Всегда приятно играть при полных трибунах."
    Я конечно болельщик Шахтера, но трибуны были полупустые
    Ссылка
    nicksaf
      nicksaf, 20.02.2020 23:22
    -4
    Да, это тебе не тут с купленными судьями.
    Ссылка
    Влад Тараненко
    online
      Влад Тараненко, 20.02.2020 23:28
    +5
    "Болельщики сегодня создали отличную атмосферу на стадионе. Всегда приятно играть при полных трибунах."
    Я конечно болельщик Шахтера, но трибуны были полупустые
    Ссылка
    digsum
    online
    digsum, 20.02.2020 23:32
    +4
    За такие разговоры могут выписать штраф. Хотя все по делу, ВАР обосрался, в очередной раз
    Ссылка
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