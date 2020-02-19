Шахтер Донецк

Оба соперника попали в плей-офф Лиги Европы по аналогичному сценарию: из группового турнира Лиги чемпионов. Но если для лучшей команды Португалии такой итог можно считать несомненной удачей – она лишь в последнем туре благодаря разгромной победе над «Зенитом» смогла оформить для себя евровесну, то лучшая команда Украины до последнего претендовала на выход в плей-офф ЛЧ. Но, разгромно уступив в последнем туре «Аталанте», пропустила в главный континентальный турнир именно итальянцев, себе же гарантировав «утешительный приз».

Примечательно, что и для «Шахтера», и для «Бенфики» нынешний выход в 1/16 финала Лиги Европы – второй подряд. В прошлом году дончане на этой же стадии соревнований по сумме двух матчей уступили немецкому «Айнтрахту». А вот «лиссабонские орлы» в минувшем сезоне ЛЕ дошли до четвертьфинала, где были биты все тем же коллективом из Франкфурта. Стоит особо акцентировать внимание на том моменте, что по состоянию на сейчас «Бенфика» еще ни разу не уступила в 1/16 финала Лиги Европы (эту стадию «орлы» проходили уже пять раз, тогда как дончане – лишь единожды).

Еще один факт, который «объединит» эти команды – они будут играть под присмотром системы ВАР. Впервые в истории видеопомощники арбитра будут работать и на матчах Лиги Европы (начиная с 1/16 финала).

Накануне противостояния команды набирали форму разными методами. У «Бенфики» - разгар чемпионата Португалии, где подопечные Лаже занимают первое место. Правда, в последних турах голевой прицел «Бенфики» заметно сбился – команда потерпела два подряд поражения против прямых конкурентов – «Порту» и «Браги», и идущий вторым в таблице «Порту» сократил отставание до одного балла.

А вот «горняки» по понятным причинам были лишены практики официальных матчей. Команда к возобновлению сезона готовилась в Турции, где провела два тренировочных сбора. На этом отрезке дончане провели восемь матчей, в которых одержали пять побед, дважды сыграли вничью и один раз проиграли. Стоит отметить, что соперники в Турции у «Шахтера» были малоизвестные. По прилету домой «горняки» в «закрытом режиме» провели спарринг с луцкой «Волынью», в котором праздновали победу 2:0. Именно в родных пенатах, по словам Каштру, его подопечные начали готовиться уже непосредственно к матчу против португальской команды.

Соперники доселе встречались между собой всего два раза. Было это в сезоне 2007/2008, на групповой стадии Лиги чемпионов. Тогда оппоненты обменялись гостевыми викториями. В Лиссабоне сильнее оказались дончане – 1:0, а вот в Донецке праздновали победу уже лиссабонцы – 2:1. Кстати, то поражение от «Бенфики» случилось в последнем туре, и оставило команду Луческу на последнем месте в группе.

А вот для португальского наставника «горняков» Каштру грядущее противостояние с «Бенфикой» будет уже 16-м по счету. Однако в качестве тренера сеу Луиш лишь три раза со своими прежними командами обыгрывал лиссабонский гранд (при одной ничьей и одиннадцати поражениях). Будем надеяться, что 20 февраля в Харькове Каштру сможет улучшить свою статистику.

Луиш КАШТРУ, главный тренер «Шахтера»:

- «Бенфика» очень сильна, занимает первое место в чемпионате Португалии. Два игрока – Винисиус и Пицци – в этом сезоне забили очень много голов. Но она сильна именно коллективом, своей однородностью. Это очень сбалансированная команда с отработанными оборонительными и атакующими аспектами, очень хорошо ориентированная Бруну Лаже. Неоднократно играл против «Бенфики» – с этим соперником всегда сложно».

Бруну ЛАЖЕ, главный тренер «Бенфики»:

- «У «Шахтера» хорошая и обученная команда, которая любит играть с мячом и знает, как играть в свой футбол. Кроме того, у них отличный португальский тренерский штаб».

В этом поединке за «Шахтер» не сможет сыграть травмированный полузащитник Соломон, получивший травму аккурат в начале первого тренировочного сбора, и защитник Додо, дисквалифицированный за грубую игру в матче с «Аталантой». Есть потери и в лагере чемпионов Португалии. Из-за травмы в Харькове не сможет сыграть капитан команды Жардел, а также Живкович, Габриэл и Алмейда. Вайгль пропустит матч по причине дисквалификации.

Ориентировочные составы:

«Шахтер»: Пятов, Болбат, Кривцов, Матвиенко, Исмаили, Степаненко, Алан Патрик, Тайсон, Тете, Марлос, Мораес

«Бенфика»: Влаходимос, Гримальдо, Диаш, Тавареш, Ферру, Пицци, Серви, Таарабт, Флорентину, Винисиус, Сеферович.

20 февраля, четверг