Шахтер Донецк
2:1
Бенфика
20.02.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Шахтер – Бенфика – 2:1. Текстовая трансляция матча

Стенограмма первого поединка 1/16 финала Лиги Европы

  • 20.02.2020 19:53
  • 72524 просмотра
  • 315 комментариев
Шахтер – Бенфика – 2:1. Текстовая трансляция матча
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Лига Европы. 1/16 финала. Первый матч.

«Шахтер» – «Бенфика» – 2:1

Алан Патрик (56), Виктор Коваленко (72) – Пицци (67, с пенальти)

Флорентино (95)

«Шахтер»: Андрей Пятов, Сергей Болбат, Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Исмаили, Тарас Степаненко, Алан Патрик (Маркос Антонио, 80), Ромеро Марлос (Евгений Коноплянка, 83), Виктор Коваленко, Тайсон (Тете, 94), Жуниор Мораес

Запас: Алексей Шевченко, Валерий Бондарь, Майкон, Даниил Сикан

«Бенфика»: Одиссеас Влаходимос, Томаш Тавареш, Рубен Диаш, Ферру, Алекс Гримальдо, Флорентину, Адель Таарабт, Пицци (Андреас Самарис, 93), Шикинью (Рафа Силва, 79), Франко Серви, Харис Сеферович (Карлос Винисиус, 69)

Запас: Иван Злобин, Нуну Тавареш, Жота, Диего Соуза.

Арбитр: Бобби Мэдден (Шотландия)

ОСК «Металлист» (Харьков)

_______________________________________________________________________________________________________________________

Оценки Sport.ua за матч «Шахтер» – «Бенфика» – 2:1:

 

  

Замены «Шахтера»: Маркос Антонио - б/о; Евгений Коноплянка - б/о; Тете - б/о.

Замены «Бенфики»: Карлос Винисиус - 5,5; Рафа Силва - б/о; Андреас Самарис - б/о.

________________________________________________________________________________________________________________________

 

МАТЧ ОКОНЧЕН!

95 мин. Флорентино сорвал атаку Шахтера.

94 мин. Замена у Шахтера. Вместо Тайсона вышел Тете.

93 мин. Замена у Бенфики. Вместо Пицци вышел Самарис.

90 мин. Арбитр компенсировал 5 минут.

88 мин. Неудачная атака Бенфики.

85 мин. Горняки контролируют мяч.

83 мин. Замена у Шахтера. Вместо Марлоса на поле вышел Коноплянка.

80 мин. Замена у Шахтера. Вместо Патрика на поле вышел М.Антонио.

79 мин. Замена у Бенфики. Вместо Шикинью на поле вышел Рафа Силва.

79 мин. ОПАСНО! Гримальдо снова бил по воротам, и Пятов в падении отбил мяч!

78 мин. Игра идет в центре поля.

75 мин. Пятов в падении поймал мяч после удара Гримальдо!

72 мин. ГООООООООООООООООООООООЛЛЛ!!! 2:1!!! Тайсон на левом фланга возле угла штрафной из-под ног Диаша протолкнул мяч на Мораеса и форвард отпасовал на Коваленко, который в касание нанес точный удар!

70 мин. На стадионе присутствуют 24 429 зрителей.

69 мин. Замена у Бенфики. Вместо Сеферовича на поле вышел Винисиус.

67 мин. И все же ГОЛ! 1:1! Пицци с 11-тиметровой отметки точно пробил в левый от себя угол, Пятов упал в противоположный.

65 мин. Арбитр побежал посмотреть видеоповтор. Арбитр не зафиксировал взятие ворот, но назначил ПЕНАЛЬТИ за фол Кривцова на Серви.

62 мин. Тавареш прошел Матвиенко, но не сумел протолкнуть мяч мимо Пятова. Серви вернул снаряд партнеру, и Тавареш нанес точный удар из пределов вратарской!

60 мин. Угловой у ворот Бенфики к остроте не привел.

58 мин. Игра идет в центре поля.

56 мин. ГООООООООООООООООООООООЛЛЛ!!! 1:0!!! Марлос с линии штрафной скинул мяч на Алана Патрика, и бразилец низом положил круглый снаряд точно в угол!

54 мин. Активизировался Шахтер.

51 мин. АЙ-ЯЙ-ЯЙ! Исмаили вывели на ударную позицию в левом углу штрафной, и бразилец попал в дальнюю ШТАНГУ!

49 мин. Горняки контролируют мяч.

46 мин. МОМЕЕЕНТ! Мораес справа ворвался в штрафную Бенфики, но пробил прямо в голкипера!

ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!

ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!

45+1 мин. Марлос с линии штрафной пробил несильно в руки голкиперу.

44 мин. Опасно! Серви из левого угла штрафной Шахтера отпасовал в центр на Пицци, который пробил неточно!

43 мин. Лиссабонцы контролируют мяч.

40 мин. В перспективной атаке на правом фланге Марлос передержал мяч.

39 мин. Гримальдо нарушил правила на половине поля Шахтера.

37 мин. Передача Исмаили на Патрика в левый угол штрафной Бенфики не прошла.

34 мин. Тайсон приблизился к штрафной Бенфики, но сделал неточную передачу.

32 мин. И снова Шикинью лежит на газоне.

31 мин. В невысоком темпе идет игра.

29 мин. Шикинью оказывают медицинскую помощь.

28 мин. Кривцов неточно сделал длинную передачу по правому флангу на ход Болбату.

26 мин. Исмаили сделал рывок по левому флангу и от лицевой прострелил - защитник выбил мяч.

24 мин. ОПАСНО! Коваленко справа ворвался в штрафную Бенфики и нанес удар - Влаходимос в падении перевел мяч на угловой!

22 мин. НЕТ ГОЛА! Арбитр посоветовался с видеоассистентом и не засчитал взятие ворот...

 

20 мин. Патрик разогнал контратаку Шахтера и, добежав до штрафной, отдал влево на Мораеса. После удара форварда голкипер отбил мяч на Марлоса, который отправил мяч в ворота!

18 мин. Теперь хозяева поля решили поконтролировать мяч. Правда, без особого продвижения к воротам соперников.

16 мин. Пока без обострений у ворот идет игра.

13 мин. Лиссабонцы больше контролируют мяч в эти минуты.

11 мин. После навеса в штрафную Шахтера Диаш скинул мяч, и Алан Патрик выбил.

9 мин. Горняки перехватили мяч в центре поля, но довести контратаку до логического завершения не получилось.

6 мин. Первый угловой у ворот Шахтера к остроте не привел.

4 мин. Тайсон перехватил мяч на половине поля Бенфики, но сразу же с ним расстался.

2 мин. Горняки контролируют мяч.

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

 

  

 

В четверг, 20-го февраля, состоится первый поединок 1/16 финала Лиги Европы между донецким «Шахтером» и лиссабонской «Бенфикой». Матч пройдет в Харькове на ОСК «Металлист», начало встречи – в 19:55.

В прошлом году команда Луиша Каштру до последнего тура группового этапа боролась за выход в плей-офф главного клубного евротурнира. Но поражение на ОСК «Металлист» от «Аталанты» (0:3) не позволило «горнякам» пробиться в 1/8 финала Лиги чемпионов, и теперь донецкий коллектив будет представлять нашу страну во втором по статусу европейском состязании. Соперник «горняков» в 1/16 финала имеет преимущество над «Шахтером», ведь чемпионат Португалии находится в самом разгаре, и футболисты «Бенфики» имеют игровую практику. Впрочем, представители УПЛ каждый год оказываются в подобной ситуации, поэтому к возобновлению евробаталий наши команды готовятся посредством учебно-тренировочных сборов. Зимнее межсезонье «Шахтер» провел на полях Турции, сыграв восемь контрольных поединков (5 побед, 2 ничьи и 1 поражение). Будем надеяться, что тренерский штаб Луиша Каштру подвел команду к ответственному противостоянию в полной боевой готовности.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Шахтер» – «Бенфика».

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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Руслан Шевченко
    online
      Руслан Шевченко, 20.02.2020 21:58
    0
    С победой, но как-то боязно перед второй игрой. 50 на 50, нет ощущения тотального преимущества.
    Ссылка
    Vick Reznor
      Vick Reznor, 20.02.2020 21:58
    +2
    Maccceo Plex Plex, 20.02.2020 21:50
    Все заметили что после второго гола Шахтера, весь дерьнамовский гейкружок, как корова языком слизала?))
    этот кружок... десяток ебанатов, которые тут срут вечно...) щас у них горит, нечего предъявить особенно.... та срать на этот кружок)))
    Ссылка
    JulikoB
    online
      JulikoB, 20.02.2020 21:55
    +2
    Как-то слабо Бенфика, точнее вообще никак.
    Ссылка
    Сергей Двореченец
      Сергей Двореченец, 20.02.2020 21:54
    0
    Молодці!!!!
    Ссылка
    Ruud
    online
    Ruud, 20.02.2020 21:53
    0
    УРААА!!! ЕСТЬ ПОБЕДА!!!!!
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 20.02.2020 21:53
    0
    Хороший шанс шахта подарила, когда убегали 3 в 2, надо было там реализовывать конечно.
    Ссылка
    roman_kros
    online
      roman_kros, 20.02.2020 21:53
    0
    lenares85, 20.02.2020 21:52
    Спасибо, он тебя послушал😀
    Звертайся
    Ссылка
    kina_ne_bydet
    online
    kina_ne_bydet, 20.02.2020 21:52
    +1
    Вот не понимаю я этого. Как бы всё. Время уже истекло почти, проводи финальную атаку и свисток. А вместо этого Шахта пасует мяч назад...
    Ссылка
    roman_kros
    online
      roman_kros, 20.02.2020 21:52
    +5
    Бенфіці пощастило. Різниця мала бути більшою.
    Ссылка
    lenares85
    online
      lenares85, 20.02.2020 21:52
    +1
    roman_kros, 20.02.2020 21:39
    Ок, передав твої слова Каштру
    Спасибо, он тебя послушал😀
    Ссылка
    Maccceo Plex Plex
    online
      Maccceo Plex Plex, 20.02.2020 21:50
    +2
    Все заметили что после второго гола Шахтера, весь дерьнамовский гейкружок, как корова языком слизала?))
    Ссылка
    digsum
    online
    digsum, 20.02.2020 21:50
    -2
    spqr-te, 20.02.2020 21:48
    Що не кажіть, а Коваленко - син Ахмєтова
    Не, сына Ахметова не взяли даже в академию
    Ссылка
    spqr-te
    online
      spqr-te, 20.02.2020 21:48
    0
    Що не кажіть, а Коваленко - син Ахмєтова
    Ссылка
    mb_cdi
    online
      mb_cdi, 20.02.2020 21:48
    -4
    Можно поздравить Бенфику с выходом в 1/8
    Ссылка
    vovaz1991
    online
      vovaz1991, 20.02.2020 21:45
    0
    Тайсон трохи перетримує мяч, втома дається в знаки
    Ссылка
    Василий Ковальский
      Василий Ковальский, 20.02.2020 21:45
    +1
    У Болбата почему-то очень низкая оценка, что на whoscored, что на sofascore. Хотя привозов жёстких не было с его стороны.
    Ссылка
    digsum
    online
    digsum, 20.02.2020 21:43
    0
    Каштру исключительно эмоционален сегодня. Ну да, стоит приложить все усилия для прохода. Концентрироваться на чемпионате смысла никакого
    Ссылка
    roman_kros
    online
      roman_kros, 20.02.2020 21:43
    0
    Просрали контру, треба було на хід Коноплі давати
    Ссылка
    Василий Ковальский
      Василий Ковальский, 20.02.2020 21:41
    0
    vovaz1991, 20.02.2020 21:39
    От і поміняли його. Погоджуюсь що марлос здав останнім часом
    Старость не радость (с)
    Ссылка
    Виктор Иванов
    online
      Виктор Иванов, 20.02.2020 21:41
    -1
    Aleks04, 20.02.2020 21:30
    Главное ещё парочку забить и при этом не пропустить. Бенфика очень хорошо играет дома, если не ошибаюсь, бомжей 3:0 разгромили.
    Бомжи, они же зенитчики, это погремуха только фанов. Как впрочем и кроты
    Ссылка
    serge_kr
      serge_kr, 20.02.2020 20:45
    +11
    Дід Піхто , 20.02.2020 20:40
    Бенфика должна проходить шлак по сумме двух матчей, иначе ее уважать перестанут
    Шлак уже давно Лугано прошёл
    Ссылка
    Антон Пашко
    online
      Антон Пашко, 20.02.2020 21:20
    +8
    rugby1970, 20.02.2020 21:16
    Куда смотрит ФИФА и УЕФА??? Почему так называемый ФК "шАХТЕР" не играет дома???
    Очисти Донецк от своих братьев сепаров, а потом Шахтер и сыграет у себя дома)
    Ссылка
    Sunrise
      Sunrise, 20.02.2020 21:23
    +7
    Убожество! Оффсайд был на полсекунды раньше нарушения. Это - оффсайд и не пенальти... Он хоть бы 20 секунд уделил повтору.... Убожество....
    Ссылка
    Shchebet
    Shchebet, 20.02.2020 20:53
    +7
    Повезло - не повезло, а играть нужно не поддаваясь на эмоции. Пусть наши подсели физически. Но и Бенфика не семижильная!
    И забудьте стебаться шахта не шахта.
    Шахтер - это Украина. Значит - наши.
    Болеем за наших!
    Вперёд Шахтер!
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 20.02.2020 20:40
    +7
    gnt32, 20.02.2020 20:37
    так лучше так,чем епнутым ,как ты))
    Ну хоть признал сам , что являешься «жалким, тупым существом»... это правильно!!
    Ссылка
    Виктор Иванов
    online
      Виктор Иванов, 20.02.2020 20:49
    +6
    JulikoB, 20.02.2020 20:48
    Бенфика такие же колхозники как и кроты. Может дома они сильнее играют, но сейчас на поле игра равна.
    Да напиши уже что ты за них болеешь. Мы то ЭТО знаем.
    Ссылка
    kot-7
      kot-7, 20.02.2020 20:48
    +6
    Первый тайм норм отыграли, скорость, комбинации, какие-то сантиметры по голу решили, на глаз на одной линии, минуты с 35 немного подсели по физике
    Ссылка
    lenares85
    online
      lenares85, 20.02.2020 20:45
    +6
    Игра на равных, то-ли Бенфика очень остородничает, или Шахтёр такой сильный, но дома нужно конечно рисковать чтобы был гандикап, не хватает везде чуть чуть, буквально капельку, что заметно, нету резкого фирменного перехода с полузащиты в атаку, фирменных рывков Тайсона неувидили
    Ссылка
    roman_kros
    online
      roman_kros, 20.02.2020 21:52
    +5
    Бенфіці пощастило. Різниця мала бути більшою.
    Ссылка
    Mr.Value
    online
      Mr.Value, 20.02.2020 21:32
    +5
    Респект Тайсону, что поборолся до конца. Многие на его месте играют абы как, когда хотят уйти.
    Ссылка
    serge_kr
      serge_kr, 20.02.2020 21:11
    +5
    Нее, Шахта дожала, браво
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 20.02.2020 20:48
    +5
    Честно говоря, «шахтеровский» первый тайм неплохой, ожидал намного хуже
    Ссылка
    lenares85
    online
      lenares85, 20.02.2020 21:38
    +4
    Марлос устал, нужно менять, да и Тете можно выпустить на 10 минут пусть покажет свою скорость на контратаках
    Ссылка
    Mr.Value
    online
      Mr.Value, 20.02.2020 21:24
    +4
    Как бы Кривцов на Евро так не привозил. А то опять 0 очков будет
    Ссылка
    lenares85
    online
      lenares85, 20.02.2020 21:12
    +4
    Удар просто бильярдный, мяч по прямой траектории, точно в угол, это суперски
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 20.02.2020 21:10
    +4
    Пиндец, ну давай Шахтер, забивай гол!!
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 20.02.2020 20:51
    +4
    JulikoB, 20.02.2020 20:48
    Бенфика такие же колхозники как и кроты. Может дома они сильнее играют, но сейчас на поле игра равна.
    ты после Аталанта-Шахта (1-2) называл Аталанту колхозниками а после Шахта - Аталанта (0-3) говорил что итальянцы на две головы выше.
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 20.02.2020 20:47
    +4
    lenares85, 20.02.2020 20:45
    Игра на равных, то-ли Бенфика очень остородничает, или Шахтёр такой сильный, но дома нужно конечно рисковать чтобы был гандикап, не хватает везде чуть чуть, буквально капельку, что заметно, нету резкого фирменного перехода с полузащиты в атаку, фирменных рывков Тайсона неувидили
    Шахтер такой сильный и игра не на равных а Шахта - лучше. 8/2 по ударах + не повезло с голом на несколько сантиметров
    Ссылка
    lenares85
    online
      lenares85, 20.02.2020 20:45
    +4
    Игра на равных, то-ли Бенфика очень остородничает, или Шахтёр такой сильный, но дома нужно конечно рисковать чтобы был гандикап, не хватает везде чуть чуть, буквально капельку, что заметно, нету резкого фирменного перехода с полузащиты в атаку, фирменных рывков Тайсона неувидили
    Ссылка
    kina_ne_bydet
    online
    kina_ne_bydet, 20.02.2020 20:45
    +4
    Мда, этот незасчитанный гол может стоить Шахте многого
    Ссылка
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