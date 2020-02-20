Лига Европы. 1/16 финала. Первый матч.

«Шахтер» – «Бенфика» – 2:1

Алан Патрик (56), Виктор Коваленко (72) – Пицци (67, с пенальти)

Флорентино (95)

«Шахтер»: Андрей Пятов, Сергей Болбат, Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Исмаили, Тарас Степаненко, Алан Патрик (Маркос Антонио, 80), Ромеро Марлос (Евгений Коноплянка, 83), Виктор Коваленко, Тайсон (Тете, 94), Жуниор Мораес

Запас: Алексей Шевченко, Валерий Бондарь, Майкон, Даниил Сикан

«Бенфика»: Одиссеас Влаходимос, Томаш Тавареш, Рубен Диаш, Ферру, Алекс Гримальдо, Флорентину, Адель Таарабт, Пицци (Андреас Самарис, 93), Шикинью (Рафа Силва, 79), Франко Серви, Харис Сеферович (Карлос Винисиус, 69)

Запас: Иван Злобин, Нуну Тавареш, Жота, Диего Соуза.

Арбитр: Бобби Мэдден (Шотландия)

ОСК «Металлист» (Харьков)

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Оценки Sport.ua за матч «Шахтер» – «Бенфика» – 2:1:

Замены «Шахтера»: Маркос Антонио - б/о; Евгений Коноплянка - б/о; Тете - б/о.

Замены «Бенфики»: Карлос Винисиус - 5,5; Рафа Силва - б/о; Андреас Самарис - б/о.

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МАТЧ ОКОНЧЕН!

95 мин. Флорентино сорвал атаку Шахтера.

94 мин. Замена у Шахтера. Вместо Тайсона вышел Тете.

93 мин. Замена у Бенфики. Вместо Пицци вышел Самарис.

90 мин. Арбитр компенсировал 5 минут.

88 мин. Неудачная атака Бенфики.

85 мин. Горняки контролируют мяч.

83 мин. Замена у Шахтера. Вместо Марлоса на поле вышел Коноплянка.

80 мин. Замена у Шахтера. Вместо Патрика на поле вышел М.Антонио.

79 мин. Замена у Бенфики. Вместо Шикинью на поле вышел Рафа Силва.

79 мин. ОПАСНО! Гримальдо снова бил по воротам, и Пятов в падении отбил мяч!

78 мин. Игра идет в центре поля.

75 мин. Пятов в падении поймал мяч после удара Гримальдо!

72 мин. ГООООООООООООООООООООООЛЛЛ!!! 2:1!!! Тайсон на левом фланга возле угла штрафной из-под ног Диаша протолкнул мяч на Мораеса и форвард отпасовал на Коваленко, который в касание нанес точный удар!

70 мин. На стадионе присутствуют 24 429 зрителей.

69 мин. Замена у Бенфики. Вместо Сеферовича на поле вышел Винисиус.

67 мин. И все же ГОЛ! 1:1! Пицци с 11-тиметровой отметки точно пробил в левый от себя угол, Пятов упал в противоположный.

65 мин. Арбитр побежал посмотреть видеоповтор. Арбитр не зафиксировал взятие ворот, но назначил ПЕНАЛЬТИ за фол Кривцова на Серви.

62 мин. Тавареш прошел Матвиенко, но не сумел протолкнуть мяч мимо Пятова. Серви вернул снаряд партнеру, и Тавареш нанес точный удар из пределов вратарской!

60 мин. Угловой у ворот Бенфики к остроте не привел.

58 мин. Игра идет в центре поля.

56 мин. ГООООООООООООООООООООООЛЛЛ!!! 1:0!!! Марлос с линии штрафной скинул мяч на Алана Патрика, и бразилец низом положил круглый снаряд точно в угол!

54 мин. Активизировался Шахтер.

51 мин. АЙ-ЯЙ-ЯЙ! Исмаили вывели на ударную позицию в левом углу штрафной, и бразилец попал в дальнюю ШТАНГУ!

49 мин. Горняки контролируют мяч.

46 мин. МОМЕЕЕНТ! Мораес справа ворвался в штрафную Бенфики, но пробил прямо в голкипера!

ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!

ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!

45+1 мин. Марлос с линии штрафной пробил несильно в руки голкиперу.

44 мин. Опасно! Серви из левого угла штрафной Шахтера отпасовал в центр на Пицци, который пробил неточно!

43 мин. Лиссабонцы контролируют мяч.

40 мин. В перспективной атаке на правом фланге Марлос передержал мяч.

39 мин. Гримальдо нарушил правила на половине поля Шахтера.

37 мин. Передача Исмаили на Патрика в левый угол штрафной Бенфики не прошла.

34 мин. Тайсон приблизился к штрафной Бенфики, но сделал неточную передачу.

32 мин. И снова Шикинью лежит на газоне.

31 мин. В невысоком темпе идет игра.

29 мин. Шикинью оказывают медицинскую помощь.

28 мин. Кривцов неточно сделал длинную передачу по правому флангу на ход Болбату.

26 мин. Исмаили сделал рывок по левому флангу и от лицевой прострелил - защитник выбил мяч.

24 мин. ОПАСНО! Коваленко справа ворвался в штрафную Бенфики и нанес удар - Влаходимос в падении перевел мяч на угловой!

22 мин. НЕТ ГОЛА! Арбитр посоветовался с видеоассистентом и не засчитал взятие ворот...

20 мин. Патрик разогнал контратаку Шахтера и, добежав до штрафной, отдал влево на Мораеса. После удара форварда голкипер отбил мяч на Марлоса, который отправил мяч в ворота!

18 мин. Теперь хозяева поля решили поконтролировать мяч. Правда, без особого продвижения к воротам соперников.

16 мин. Пока без обострений у ворот идет игра.

13 мин. Лиссабонцы больше контролируют мяч в эти минуты.

11 мин. После навеса в штрафную Шахтера Диаш скинул мяч, и Алан Патрик выбил.

9 мин. Горняки перехватили мяч в центре поля, но довести контратаку до логического завершения не получилось.

6 мин. Первый угловой у ворот Шахтера к остроте не привел.

4 мин. Тайсон перехватил мяч на половине поля Бенфики, но сразу же с ним расстался.

2 мин. Горняки контролируют мяч.

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

В четверг, 20-го февраля, состоится первый поединок 1/16 финала Лиги Европы между донецким «Шахтером» и лиссабонской «Бенфикой». Матч пройдет в Харькове на ОСК «Металлист», начало встречи – в 19:55.

В прошлом году команда Луиша Каштру до последнего тура группового этапа боролась за выход в плей-офф главного клубного евротурнира. Но поражение на ОСК «Металлист» от «Аталанты» (0:3) не позволило «горнякам» пробиться в 1/8 финала Лиги чемпионов, и теперь донецкий коллектив будет представлять нашу страну во втором по статусу европейском состязании. Соперник «горняков» в 1/16 финала имеет преимущество над «Шахтером», ведь чемпионат Португалии находится в самом разгаре, и футболисты «Бенфики» имеют игровую практику. Впрочем, представители УПЛ каждый год оказываются в подобной ситуации, поэтому к возобновлению евробаталий наши команды готовятся посредством учебно-тренировочных сборов. Зимнее межсезонье «Шахтер» провел на полях Турции, сыграв восемь контрольных поединков (5 побед, 2 ничьи и 1 поражение). Будем надеяться, что тренерский штаб Луиша Каштру подвел команду к ответственному противостоянию в полной боевой готовности.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Шахтер» – «Бенфика».