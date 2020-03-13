Байер уверенно победил Рейнджерс на выезде

В первом матче 1/8 финала Лиги Европы немецкий «Байер» на выезде обыграл шотландский клуб «Рейнджерс» со счетом 3:1.
«Рейнджерс» — «Байер» — 1:3
Голы: Эдмундсон, 75 — Хавертц, 37, с пенальти, Арангис, 67, Бэйли, 88
«Рейнджерс»: Макгрегор, Эдмундсон, Тавернье (Полстер, 85), Голдсон, Баришич, Камара (Хаджи, 68), Арфилд, Арибо (Камбери, 53), Дэвис, Кент, Морелос.
«Байер»: Градецки, Венделл, Та, Тапсоба (Паулиньо, 68), Вайзер, Демирбай (Баумгартлингер, 81), Арангис, Бельараби (Бэйли, 62), Хавертц, Диаби, Драгович.
Предупреждения: Камара (19), Демирбай (29), Арфилд (72), Венделл (77), Кент (79), Вайзер (81), Диаби (85).
Источник — Sport.ua
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