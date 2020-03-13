Рейнджерс – Байер – 1:3. Видео голов и обзор матча

В первом матче 1/8 финала Лиги Европы немецкий «Байер» на выезде обыграл шотландский клуб «Рейнджерс» со счетом 3:1.
Лучшие моменты матча Глазго Рейнджерс - Байер
|88'
|ГОЛ ! Мяч забил Леон Бэйли (Байер).
|75'
|ГОЛ ! Мяч забил Джордж Эдмундсон (Глазго Рейнджерс).
|67'
|ГОЛ ! Мяч забил Чарлес Арангис (Байер).
|37'
|ГОЛ ! С пенальти забил Каи Хавертц (Байер).
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Источник — Sport.ua
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