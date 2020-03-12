Айнтрахт Ф
0:3
Базель
12.03.2020, FT

Айнтрахт дома крупно уступил Базелю

Немецкий клуб серьезно уменьшил свои шансы на выход в 1/4 финала Лиги Европы

  • 12.03.2020 21:54
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Айнтрахт дома крупно уступил Базелю
© ФК Айнтрахт Франкфурт

В первом матче 1/8 финала Лиги Европы «Айнтрахт» из Франкфурта проиграл швейцарскому «Базелю» со счетом 0:3, серьезно осложнив себе задачу выхода в следующий раунд турнира.

«Айнтрахт» Франкфурт — «Базель» — 0:3
Голы: Кампо, 27, Бюа, 73, Фрай, 85

«Айнтрахт» Франкфурт: Трапп, Туре, Абраам, Хинтереггер, Ндика, Роде, Хасебе (Ильзанкер, 74), Камада (Гачинович, 78), Соу (Пасиенсия, 46), Костич, Андре Силва.
«Базель»: Омлин, Джемерт, Альдерете, Риверос, Петретта (Бюа, 68), Фрай, Кампо (ван дер Верфф, 78), Джака, Штокер (Жегрова, 90), Видмер, Артур.
Предупреждения: Кампо (11), Соу (23), Джемерт (53), Альдерете (75).

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Источник — Sport.ua

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