В первом поединке 1/8 финала Лиги Европы швейцарский «Базель» на выезде разгромил франкфуртский «Айнтрахт» со счетом 3:0.
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Айнтрахт» Франкфурт — «Базель» — 0:3
Голы: Кампо, 27, Бюа, 73, Фрай, 85
Лучшие моменты матча Айнтрахт Ф - Базель
|85'
|ГОЛ ! Мяч забил Фабиан Фрай (Базель).
|73'
|ГОЛ ! Мяч забил Кевин Буа (Базель).
|27'
|ГОЛ ! Мяч забил Самуэле Кампо (Базель).
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Источник — Футбол 1/2/3
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