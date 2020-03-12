Манчестер Юнайтед уничтожил ЛАСК в первом матче 1/8 финала Лиги Европы

Английский «Манчестер Юнайтед» не пощадил австрийский ЛАСК в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.
«Красные дьяволы» на выезде разгромили соперников со счетом 5:0. Все пять мячей «МЮ» забили разные футболисты.
ЛАСК — «Манчестер Юнайтед» — 0:5
Голы: Игало, 28, Джеймс, 58, Мата, 82, Гринвуд, 90, Перейра, 90
ЛАСК: Шлагер, Ранфтль, Траунер, Рамсебнер, Михорль, Реннер, Холланд (Хаудум, 76), Фризер (Балич, 71), Клаусс, Тетте (Рагуж, 61), Райтер.
«Манчестер Юнайтед»: Ромеро, Байи, Уильямс, Магуайр, Шоу, Бруну Фернандеш (Перейра, 78), Мата, Фред, Мактомини, Джеймс (Чонг, 71), Игало (Гринвуд, 85).
Предупреждения: Траунер (33), Клаусс (38), Шоу (47), Рамсебнер (59), Райтер (89).
Источник — Sport.ua
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