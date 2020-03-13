0:5
Ман Юнайтед
12.03.2020, FT

Оле-Гуннар СУЛЬШЕР: «Мы забили классные голы»

Наставник «Манчестер Юнайтед» доволен разгромом ЛАСКа в Лиге Европы (5:0)

  • 13.03.2020 09:46
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Оле-Гуннар СУЛЬШЕР: «Мы забили классные голы»
© ФК Манчестер Юнайтед. Оле-Гуннар Сульшер

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер прокомментировал выездную победу над ЛАСКом (5:0) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

«Мы хорошо сделали свою работу, профессионально. Но дело не только в качестве и профессионализме, мы показали хороший футбол. Игроки сделали все, что мы просили от них.

Мы забили классные голы. У них был один момент в первом тайме, когда Эрик Бейи здорово заблокировал удар. Защитники и Серхио Ромеро также были на высоте. Ребята были сконцентрированы, и командный дух тоже просматривался», — считает Сульшер.

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Источник — УЕФА

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