Оле-Гуннар СУЛЬШЕР: «Мы забили классные голы»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер прокомментировал выездную победу над ЛАСКом (5:0) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

«Мы хорошо сделали свою работу, профессионально. Но дело не только в качестве и профессионализме, мы показали хороший футбол. Игроки сделали все, что мы просили от них.

Мы забили классные голы. У них был один момент в первом тайме, когда Эрик Бейи здорово заблокировал удар. Защитники и Серхио Ромеро также были на высоте. Ребята были сконцентрированы, и командный дух тоже просматривался», — считает Сульшер.