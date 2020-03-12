В первом поединке 1/8 финала Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» на выезде со счетом 5:0 разбил австрийский ЛАСК.
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
ЛАСК — «Манчестер Юнайтед» — 0:5
Голы: Игало, 28, Джеймс, 58, Мата, 82, Гринвуд, 90, Перейра, 90
Лучшие моменты матча ЛАСК - Ман Юнайтед
|91'
|ГОЛ ! Мяч забил Андреас Перейра (Ман Юнайтед).
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Мейсон Гринвуд (Ман Юнайтед).
|82'
|ГОЛ ! Мяч забил Хуан Мата (Ман Юнайтед).
|58'
|ГОЛ ! Мяч забил Даниэль Джеймс (Ман Юнайтед).
|28'
|ГОЛ ! Мяч забил Одион Игало (Ман Юнайтед).
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Источник — Футбол 1/2/3
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