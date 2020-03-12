0:5
Ман Юнайтед
12.03.2020, FT

ЛАСК — Манчестер Юнайтед — 0:5. Видео голов и обзор матча

«Красные дьяволы» всухую разбили соперника в первом матче 1/8 финала Лиги Европы

  • 12.03.2020 22:29
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ЛАСК — Манчестер Юнайтед — 0:5. Видео голов и обзор матча
© ФК Манчестер Юнайтед

В первом поединке 1/8 финала Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» на выезде со счетом 5:0 разбил австрийский ЛАСК.

Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.

ЛАСК — «Манчестер Юнайтед» — 0:5
Голы: Игало, 28, Джеймс, 58, Мата, 82, Гринвуд, 90, Перейра, 90

Лучшие моменты матча ЛАСК - Ман Юнайтед
91' ГОЛ ! Мяч забил Андреас Перейра (Ман Юнайтед).
90' ГОЛ ! Мяч забил Мейсон Гринвуд (Ман Юнайтед).
82' ГОЛ ! Мяч забил Хуан Мата (Ман Юнайтед).
58' ГОЛ ! Мяч забил Даниэль Джеймс (Ман Юнайтед).
28' ГОЛ ! Мяч забил Одион Игало (Ман Юнайтед).
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Источник — Футбол 1/2/3

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