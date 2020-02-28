Айнтрахт стал последним 16-м участником 1/8 финала Лиги Европы

28 февраля клуб «Айнтрахт» на выезде сыграл вничью с «Ред Булл Зальцбург» (2:2) и вышел в 1/8 финала Лиги Европы. Немцы переиграли соперников из Австрии в первом матче дома (4:1). Второй матч был отложен на один день из-за плохой погоды и прошел в пятницу вместо четверга.

Теперь сформированы все 8 пар следующего раунда ЛЕ. «Айнтрахт» сыграет в 1/8 финала против «Базеля» из Швейцарии. Первая игра пройдет в Германии 12 марта, ответная – в Швейцарии 19 марта.

Лига Европы 2019/20

1/16 финала. Второй матч

«Ред Булл Зальцбург» (Австрия) – «Айнтрахт» (Германия) – 2:2

Голы: Ульмер, 10 (1:0). Андре Силва, 30 (1:1). Онгене, 72 (2:1). Андре Силва, 83 (2:2).

«Зальцбург»: Станкович, Ульмер, Рамалью, Онгене, Фалльци, Собослои (Бернед, 86), Мвепу (Бериша, 75), Камара, Хван Хи Чхан, Дака, Койта (Окафор, 66).

«Айнтрахт»: Трапп, Абраам, Хинтереггер, Туре, Н'Дика, Ильзанкер, Роде, Костич (Чэндлер, 88), Соу, Камада (Да Коста, 73), Андре Силва (Гонсалу Пасьенсия, 88).

Предупреждения: Койта, 5. Хван Хи Чхан, 15. Камада, 26. Абраам, 59. Ильзанкер, 89. Окафор, 90+1.

Судья: Бастьен (Франция).

Зальцбург. Стадион «Ред Булл Арена».