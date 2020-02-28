Стал известен соперник Шахтера в 1/8 финала Лиги Европы

В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка следующего раунда ЛЕ

  • 28.02.2020 14:15
  • 22615 просмотров
  • 52 комментария
Стал известен соперник Шахтера в 1/8 финала Лиги Европы
© УЕФА

В пятницу, 28 февраля, в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы. 

Стал известен соперник донецкого «Шахтера», единственного украинского клуба на этой стадии соревнований. По условиям жеребьевки, в этот раз не было сеяных и несеяных команд. «Ред Булл Зальцбург» и «Айнтрахт» сыграют второй матч сегодня в 19:00 (игра перенесена из-за погодных условий).

По результатам жеребьевки, «горняки» сыграют против «Вольфсбурга» из Германии.

Матчи 1/8 финала Лиги Европы пройдут 12 и 19 марта. Первый поединок команда Луиша Каштру сыграет на выезде, а второй – дома.

Пары 1/8 финала Лиги Европы

  •  Истанбул Башакшехир (Турция) –  Копенгаген (Дания)
  •  Олимпиакос (Греция) –  Вулверхэмптон (Англия)
  •  Рейнджерс (Шотландия) –  Байер (Германия)
  •  Вольфсбург (Германия) –  Шахтер (Украина)
  •  Интер (Италия) –  Хетафе (Испания)
  •  Севилья (Испания) –  Рома (Италия)
  •  Айнтрахт /  Ред Булл Зальцбург –  Базель (Швейцария)
  •  ЛАСК (Австрия) –  Манчестер Юнайтед (Англия)

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Источник — Sport.ua

(70 голосов)

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Комментарии
    K_Sarioglo@i.ua
    online
      K_Sarioglo@i.ua, 28.02.2020 15:15
    0
    euro2012_za_2012euro, 28.02.2020 14:42
    Средняя жеребьевка.
    Самая сладкая булочка досталась МЮ!
    Что???Наибольшая шара однозначно у Айнтрахта и Байера!
    Ссылка
    Иван Грозный
      Иван Грозный, 28.02.2020 15:15
    0
    AK_228, 28.02.2020 15:10
    да это лох мелкий. чистое тупое существо
    флекс тупой-так кому проиграла Динамо в кубке,перволиговой"александрии?)))
    выползай под этим ником,многоликий ублюдок ак228)))
    Ссылка
    yuriy_kent
    online
      yuriy_kent, 28.02.2020 15:14
    0
    Иван Грозный, 28.02.2020 15:10
    ну и приведи многоликий, что я там написал/?
    Многоликий? Ты в себе?
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    Виктор Андрущик
    online
      Виктор Андрущик, 28.02.2020 15:13
    0
    Несказав би що ЛАСК прохідна команда,раз вона так далеко зайшла.
    Ссылка
    Иван Грозный
      Иван Грозный, 28.02.2020 15:12
    -1
    AK_228, 28.02.2020 15:10
    да это лох мелкий. чистое тупое существо
    ну ты крупный лох)))да еще многоликий тупездень))
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    Иван Грозный
      Иван Грозный, 28.02.2020 15:11
    -1
    AK_228, 28.02.2020 15:09
    одновалентный дебил, сливайся, твой аккаунт обосрали
    пиздень,ты уже давно законтаченный куем по твоим губам,но живешь еще и прыгаешь,се ля ви)))
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    AK_228
    online
      AK_228, 28.02.2020 15:10
    +1
    yuriy_kent, 28.02.2020 15:08
    В анонсе вчера тебя не кисло поносило. А вот после матча потерялся немного. Снова нашел в себе силы продолжать поносить?
    да это лох мелкий. чистое тупое существо
    Ссылка
    Иван Грозный
      Иван Грозный, 28.02.2020 15:10
    -3
    yuriy_kent, 28.02.2020 15:08
    В анонсе вчера тебя не кисло поносило. А вот после матча потерялся немного. Снова нашел в себе силы продолжать поносить?
    ну и приведи многоликий, что я там написал/?
    Ссылка
    GeloN83
      GeloN83, 28.02.2020 15:09
    0
    Не простий суперник у "Шахтаря". Поки що, особисто у мене, оптимизму мало... Подивимося... Гадаю, що класні матчі будуть між італійськими та іспанськими клубами...
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 28.02.2020 15:09
    +1
    Иван Грозный, 28.02.2020 15:07
    пиздень ,кусай за xуй и совсем в жилу- нах.уй!!! твоя жопа хороша)))
    одновалентный дебил, сливайся, твой аккаунт обосрали
    Ссылка
    yuriy_kent
    online
      yuriy_kent, 28.02.2020 15:08
    +1
    Иван Грозный, 28.02.2020 15:04
    загрызем
    Если волков не проходить то дальше делать нечего.
    отомстим
    набор штампов,только от этого проблемы в защите и нападении не денутся никуда
    за два матча с Бенфикой,сколько нападающие шахтера забили мячей?
    за два матча пропущено пять мячей,ПЯТЬ-это проблема и как её решать пока не ясно
    а привозы к своим воротам-ужас!
    за две недели это надо решать -ибо загрызут кротов.
    В анонсе вчера тебя не кисло поносило. А вот после матча потерялся немного. Снова нашел в себе силы продолжать поносить?
    Ссылка
    Иван Грозный
      Иван Грозный, 28.02.2020 15:07
    -7
    AK_228, 28.02.2020 15:05
    Мастурбатор, иди нах.уй!!!
    пиздень ,кусай за xуй и совсем в жилу- нах.уй!!! твоя жопа хороша)))
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 28.02.2020 15:05
    +1
    Иван Грозный, 28.02.2020 15:04
    загрызем
    Если волков не проходить то дальше делать нечего.
    отомстим
    набор штампов,только от этого проблемы в защите и нападении не денутся никуда
    за два матча с Бенфикой,сколько нападающие шахтера забили мячей?
    за два матча пропущено пять мячей,ПЯТЬ-это проблема и как её решать пока не ясно
    а привозы к своим воротам-ужас!
    за две недели это надо решать -ибо загрызут кротов.
    Мастурбатор, иди нах.уй!!!
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 28.02.2020 15:05
    +1
    Играем и выигрываем!!!!
    Ссылка
    Иван Грозный
      Иван Грозный, 28.02.2020 15:04
    -3
    загрызем
    Если волков не проходить то дальше делать нечего.
    отомстим
    набор штампов,только от этого проблемы в защите и нападении не денутся никуда
    за два матча с Бенфикой,сколько нападающие шахтера забили мячей?
    за два матча пропущено пять мячей,ПЯТЬ-это проблема и как её решать пока не ясно
    а привозы к своим воротам-ужас!
    за две недели это надо решать -ибо загрызут кротов.
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 28.02.2020 15:04
    +2
    Нормас! Самая интересная пара Севилья:Рома!!!!
    Ссылка
    Surkisfuilo
    online
    Surkisfuilo, 28.02.2020 15:03
    +2
    Зважаючи на пари 5 і 6 це ще й непоганий варіант. Після дуелей з Хоффенхаймом і Айнтрахтом гірники не будуть вже недооцінювати цього суперника.
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    Trollface
    online
      Trollface, 28.02.2020 15:03
    +1
    За Вольсбург еще и Янык играет и регулярно забивает.
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    zzg77
    online
      zzg77, 28.02.2020 15:02
    +2
    Нормально, могло быть значительно хуже.
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    Влад Тараненко
      Влад Тараненко, 28.02.2020 14:59
    0
    Команда уровня Александрии, надо проходить дальше
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    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 28.02.2020 14:21
    +20
    Нормальный вариант. не самый легки но и не самый сложный. Даже Александрия против них не плохо смотрелась!
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    serge_kr
    online
      serge_kr, 28.02.2020 14:17
    +20
    Нужно отомстить за Александрию, удачи Шахте
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    Akkerman65
    online
    Akkerman65, 28.02.2020 14:24
    +19
    Шахтёр должен пройти Вольфсбург. Желаю донецкой команде принять участие в жеребьёвке 20 марта.
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    dd dent
    online
      dd dent, 28.02.2020 14:18
    +19
    могло быть и лучше, но по сути норм, тем более шо шахта позиционирует себя как команда под ЛЧ
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    Вадим Острадчук
    online
      Вадим Острадчук, 28.02.2020 14:24
    +16
    рабочий вариант для шахты,главное игратт в свою игру+ ближе к средине марта должны набрать обороты.удачи что ли)
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    nordi
    online
    nordi, 28.02.2020 14:28
    +11
    Суперник, який не дасть змоги себе не дооцінювати і в той же час не найсильніший. Тому зконцентровані, вмотивовані та набираючі оберти гірники пройдуть вольсбург. Перемоги і удачі
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    Omen
    online
      Omen, 28.02.2020 14:27
    +11
    Отлично, отомстите за ПФКА им!
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    dgurkis
    online
      dgurkis, 28.02.2020 14:26
    +11
    Волки? Нормалек! Загрызем и этих! Хорошо что ответочка в родном Харькове! Марлос, давай раздупляйся поскорее!
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    axylinam
    online
      axylinam, 28.02.2020 14:24
    +11
    Не самый плохой вариант,немцы сами играют и другим дают играть,интересное противостояние будет,шансы пройти дальше есть,тем более немцы на данный момент середнячок чемпионата Германии
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    yuriy_kent
    online
      yuriy_kent, 28.02.2020 14:53
    +10
    Более менее норм. Если волков не проходить то дальше делать нечего. Удачи!
    Ссылка
    D.Lanskoy
    online
    D.Lanskoy, 28.02.2020 14:52
    +9
    Вариант так себе, шансов пройти Шахтеру с такой игрой 40 на 60. Хуже то, что есть пара Истанбул-Копенгаген, и кто бы ни прошел дальше, он кладет очки в копилку своей страны, либо опережая Украину в случае Турции, либо приближаясь к ней, в случае Дании. Еще одна пара, от которой добра не ищут: РедБулл (если он пройдет) - Базель. Остальные прямые конкуренты - Рейнджерс, Олимпиакос, ЛАСК - попали на сильнейших и по идее должны вылететь, хоть что-то. Обычно я не болею за Шахтер, но при таком раскладе Украине лучше, чтобы Шахтер прошел как можно дальше. Иначе Динамо даже квалификации ЛЧ будет не видать.
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    Saar
    online
      Saar, 28.02.2020 14:25
    +9
    Главное, что не МЮ, Интер, Рома или Севилья.
    Ссылка
    Футбол в квадрате
    online
      Футбол в квадрате, 28.02.2020 14:37
    +8
    Як казав Притула:"А могло бути і гірше!") Можно и нужно играть(проходить)!
    Ссылка
    Omen
    online
      Omen, 28.02.2020 14:28
    +8
    serge_kr, 28.02.2020 14:17
    Нужно отомстить за Александрию, удачи Шахте
    Ссылка
    Николай Ханенко
      Николай Ханенко, 28.02.2020 14:29
    +7
    Нормальний жреб. Якщо самі не провалять, то пройдуть далі. Добре що жереб звів іспанців та італійців.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 28.02.2020 14:28
    +7
    Хороший соперник
    Ссылка
    MADRIDISTA
    online
      MADRIDISTA, 28.02.2020 14:22
    +7
    Можно играть, не делайте проблему))
    Ссылка
    CHR
      CHR, 28.02.2020 14:32
    +6
    С учетом слепого жребия отличный вариант. Пройдут Вольсбург можно будет замахнуться и на выше
    Ссылка
    russol30
      russol30, 28.02.2020 14:26
    +6
    Нормально, удачі
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    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 28.02.2020 14:25
    +6
    Хороший жребий
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