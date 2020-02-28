Стал известен соперник Шахтера в 1/8 финала Лиги Европы

В пятницу, 28 февраля, в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы.

Стал известен соперник донецкого «Шахтера», единственного украинского клуба на этой стадии соревнований. По условиям жеребьевки, в этот раз не было сеяных и несеяных команд. «Ред Булл Зальцбург» и «Айнтрахт» сыграют второй матч сегодня в 19:00 (игра перенесена из-за погодных условий).

По результатам жеребьевки, «горняки» сыграют против «Вольфсбурга» из Германии.

Матчи 1/8 финала Лиги Европы пройдут 12 и 19 марта. Первый поединок команда Луиша Каштру сыграет на выезде, а второй – дома.

Пары 1/8 финала Лиги Европы