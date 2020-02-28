Стал известен соперник Шахтера в 1/8 финала Лиги Европы

В пятницу, 28 февраля, в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы.
Стал известен соперник донецкого «Шахтера», единственного украинского клуба на этой стадии соревнований. По условиям жеребьевки, в этот раз не было сеяных и несеяных команд. «Ред Булл Зальцбург» и «Айнтрахт» сыграют второй матч сегодня в 19:00 (игра перенесена из-за погодных условий).
По результатам жеребьевки, «горняки» сыграют против «Вольфсбурга» из Германии.
Матчи 1/8 финала Лиги Европы пройдут 12 и 19 марта. Первый поединок команда Луиша Каштру сыграет на выезде, а второй – дома.
Пары 1/8 финала Лиги Европы
- Истанбул Башакшехир (Турция) – Копенгаген (Дания)
- Олимпиакос (Греция) – Вулверхэмптон (Англия)
- Рейнджерс (Шотландия) – Байер (Германия)
- Вольфсбург (Германия) – Шахтер (Украина)
- Интер (Италия) – Хетафе (Испания)
- Севилья (Испания) – Рома (Италия)
- Айнтрахт / Ред Булл Зальцбург – Базель (Швейцария)
- ЛАСК (Австрия) – Манчестер Юнайтед (Англия)
Источник — Sport.ua
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Самая сладкая булочка досталась МЮ!
выползай под этим ником,многоликий ублюдок ак228)))
Если волков не проходить то дальше делать нечего.
отомстим
набор штампов,только от этого проблемы в защите и нападении не денутся никуда
за два матча с Бенфикой,сколько нападающие шахтера забили мячей?
за два матча пропущено пять мячей,ПЯТЬ-это проблема и как её решать пока не ясно
а привозы к своим воротам-ужас!
за две недели это надо решать -ибо загрызут кротов.
Если волков не проходить то дальше делать нечего.
отомстим
набор штампов,только от этого проблемы в защите и нападении не денутся никуда
за два матча с Бенфикой,сколько нападающие шахтера забили мячей?
за два матча пропущено пять мячей,ПЯТЬ-это проблема и как её решать пока не ясно
а привозы к своим воротам-ужас!
за две недели это надо решать -ибо загрызут кротов.
Если волков не проходить то дальше делать нечего.
отомстим
набор штампов,только от этого проблемы в защите и нападении не денутся никуда
за два матча с Бенфикой,сколько нападающие шахтера забили мячей?
за два матча пропущено пять мячей,ПЯТЬ-это проблема и как её решать пока не ясно
а привозы к своим воротам-ужас!
за две недели это надо решать -ибо загрызут кротов.
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