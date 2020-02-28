Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы. Текстовая трансляция

В пятницу, 28 февраля, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоится жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы. Начало церемонии – в 14:00 по киевскому времени.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию жеребьевки Лиги Европы.

Борьбу в еврокубках продолжает один украинский клуб, донецкий «Шахтер». Первые матчи 1/8 финала запланированы на 12 марта, ответные – на 19 марта.

На этой стадии не будет сеяных и несеяных команд. Ниже приведен список участников следующего раунда турнира. Подопечным Луиша Каштру может достаться любой из 15 вариантов.

По 2 команды сохраняют Испания, Англия, Италия и Германия (причем, очень вероятно, и третий немецкий клуб продолжит борьбу по итогам перенесенного матча). Также представлены Украина, Турция, Австрия, Швейцария, Греция, Дания и Шотландия. А вот у Португалии все 4 клуба дружно прекратили борьбу за трофей.

Участники стадии 1/8 финала Лиги Европы