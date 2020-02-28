Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы. Текстовая трансляция

28 февраля в 14:00 состоится жеребьевка с участием донецкого «Шахтера»

  • 28.02.2020 02:05
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Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы. Текстовая трансляция
© УЕФА

В пятницу, 28 февраля, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоится жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы. Начало церемонии – в 14:00 по киевскому времени.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию жеребьевки Лиги Европы.

Борьбу в еврокубках продолжает один украинский клуб, донецкий «Шахтер». Первые матчи 1/8 финала запланированы на 12 марта, ответные – на 19 марта.

На этой стадии не будет сеяных и несеяных команд. Ниже приведен список участников следующего раунда турнира. Подопечным Луиша Каштру может достаться любой из 15 вариантов.

По 2 команды сохраняют Испания, Англия, Италия и Германия (причем, очень вероятно, и третий немецкий клуб продолжит борьбу по итогам перенесенного матча). Также представлены Украина, Турция, Австрия, Швейцария, Греция, Дания и Шотландия. А вот у Португалии все 4 клуба дружно прекратили борьбу за трофей.

Участники стадии 1/8 финала Лиги Европы

  •  Шахтер (Украина)
  •  Севилья (Испания)
  •  Хетафе (Испания)
  •  Манчестер Юнайтед (Англия)
  •  Вулверхэмптон (Англия)
  •  Интер (Италия)
  •  Рома (Италия)
  •  Вольфсбург (Германия)
  •  Байер (Германия)
  •  Истанбул Башакшехир (Турция)
  •  ЛАСК (Австрия)
  •  Базель (Швейцария)
  •  Олимпиакос (Греция)
  •  Копенгаген (Дания)
  •  Рейнджерс (Шотландия)
  •  Айнтрахт (Германия) или  Ред Булл Зальцбург (Австрия) [первый матч – 4:1]
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Источник — Sport.ua

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      1. ЛАСК (Австрия)
    • 16.08% (32)
      2. Копенгаген (Дания)
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      3. Манчестер Юнайтед (Англия)
    • 1.01% (2)
      4. Вулверхэмптон (Англия)
    • 1.51% (3)
      5. Байер (Германия)
    • 1.51% (3)
      6. Вольфсбург (Германия)
    • 5.03% (10)
      7. Олимпиакос (Греция)
    • 3.02% (6)
      8. Интер (Италия)
    • 6.03% (12)
      9. Рома (Италия)
    • 14.07% (28)
      10. Рейнджерс (Шотландия)
    • 3.52% (7)
      11. Хетафе (Испания)
    • 4.52% (9)
      12. Севилья (Испания)
    • 6.03% (12)
      13. Базель (Швейцария)
    • 16.08% (32)
      14. Истанбул Башакшехир (Турция)
    • 2.51% (5)
      15. Айнтрахт или Ред Булл Зальцбург
    Результаты опроса Проголосовали — 74
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