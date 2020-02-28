ОПРОС. Кого бы вы хотели в соперники Шахтеру в 1/8 финала ЛЕ

Донецкий клуб продолжает борьбу во втором по престижности еврокубке

  • 28.02.2020 01:25
  • 1772 просмотра
  • 5 комментариев
ОПРОС. Кого бы вы хотели в соперники Шахтеру в 1/8 финала ЛЕ
© УЕФА

27 февраля состоялись ответные матчи 1/16 финала Лиги Европы УЕФА, и стали известны 15 команд, вышедших в 1/8 финала. Из-за переноса матча между «Айнтрахтом» и «Ред Булл Зальцбург» последний 16-й участник этой стадии будет определен позже. Борьбу в еврокубках продолжает один украинский клуб, донецкий «Шахтер».

Жеребьевка 1/8 финала ЛЕ пройдет в пятницу, 28 февраля, в 14:00 по Киеву. На этой стадии не будет сеяных и несеяных команд. Ниже приведен список участников очередного раунда турнира. Подопечным Луиша Каштру может попасться любой из 15 вариантов.

По 2 команды сохраняют Испания, Англия, Италия и Германия (причем, очень вероятно, и третий немецкий клуб продолжит борьбу). Также представлены Украина, Турция, Австрия, Швейцария, Греция, Дания и Шотландия. А вот у Португалии все 4 клуба дружно прекратили борьбу за трофей.

Опрос. Предлагаем принять участие в опросе:

Кого бы вы хотели в соперники «Шахтеру»? Можно выбрать 4 из 15 команд.

Участники стадии 1/8 финала Лиги Европы

  •  Шахтер (Украина)
  •  Севилья (Испания)
  •  Хетафе (Испания)
  •  Манчестер Юнайтед (Англия)
  •  Вулверхэмптон (Англия)
  •  Интер (Италия)
  •  Рома (Италия)
  •  Вольфсбург (Германия)
  •  Байер (Германия)
  •  Истанбул Башакшехир (Турция)
  •  ЛАСК (Австрия)
  •  Базель (Швейцария)
  •  Олимпиакос (Греция)
  •  Копенгаген (Дания)
  •  Рейнджерс (Шотландия)
  •  Айнтрахт (Германия) или  Ред Булл Зальцбург (Австрия) [первый матч – 4:1]
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(6 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Опрос
  • Кого бы вы хотели в соперники для донецкого Шахтера в 1/8 финала Лиги Европы? (выбрать не более 4 вариантов из 15)
    • 15.08% (30)
      1. ЛАСК (Австрия)
    • 16.08% (32)
      2. Копенгаген (Дания)
    • 4.02% (8)
      3. Манчестер Юнайтед (Англия)
    • 1.01% (2)
      4. Вулверхэмптон (Англия)
    • 1.51% (3)
      5. Байер (Германия)
    • 1.51% (3)
      6. Вольфсбург (Германия)
    • 5.03% (10)
      7. Олимпиакос (Греция)
    • 3.02% (6)
      8. Интер (Италия)
    • 6.03% (12)
      9. Рома (Италия)
    • 14.07% (28)
      10. Рейнджерс (Шотландия)
    • 3.52% (7)
      11. Хетафе (Испания)
    • 4.52% (9)
      12. Севилья (Испания)
    • 6.03% (12)
      13. Базель (Швейцария)
    • 16.08% (32)
      14. Истанбул Башакшехир (Турция)
    • 2.51% (5)
      15. Айнтрахт или Ред Булл Зальцбург
    Результаты опроса Проголосовали — 74
    В опросах могут участвовать только зарегистрированные пользователи.
    Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.
Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    y-grec
    online
    y-grec, 28.02.2020 02:30
    0
    Шахтар, в принципі може виграти у будь-якої команди зі списку, питання в тому чи Шахтар переможе в обох матчах
    Я взагалі зроблю дуже сміливе припущення і скажу, що ЛЄ виграє Вульверхемптон
    Ссылка
    Rostyslav Karpa
    online
      Rostyslav Karpa, 28.02.2020 01:43
    0
    ZAKARPATFAN, 28.02.2020 01:39
    Также Базель, вроде ниче, эсли вспомнить ЛЧ 2008 то Шахтер по сумме двух матчей обыграл Базель 8-0
    Якщо рівняти по 2008 то тоді і Динамо було завжди фаворитом проти Шахти
    Ссылка
    Geniyfootball1985
    online
      Geniyfootball1985, 28.02.2020 01:42
    0
    Надо Копенгаген, чтобы показать им их настоящее место!!!
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 28.02.2020 01:39
    0
    Также Базель, вроде ниче, эсли вспомнить ЛЧ 2008 то Шахтер по сумме двух матчей обыграл Базель 8-0
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 28.02.2020 01:34
    0
    Легче всего было бы с Истамбулом, наверное, так как Шахтер с турками всегда здорово играл. Но я хочу Рейнджерс для Шахты
    Ссылка
    y-grec
    online
    y-grec, 28.02.2020 02:30
    0
    Шахтар, в принципі може виграти у будь-якої команди зі списку, питання в тому чи Шахтар переможе в обох матчах
    Я взагалі зроблю дуже сміливе припущення і скажу, що ЛЄ виграє Вульверхемптон
    Ссылка
    Rostyslav Karpa
    online
      Rostyslav Karpa, 28.02.2020 01:43
    0
    ZAKARPATFAN, 28.02.2020 01:39
    Также Базель, вроде ниче, эсли вспомнить ЛЧ 2008 то Шахтер по сумме двух матчей обыграл Базель 8-0
    Якщо рівняти по 2008 то тоді і Динамо було завжди фаворитом проти Шахти
    Ссылка
    Geniyfootball1985
    online
      Geniyfootball1985, 28.02.2020 01:42
    0
    Надо Копенгаген, чтобы показать им их настоящее место!!!
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 28.02.2020 01:39
    0
    Также Базель, вроде ниче, эсли вспомнить ЛЧ 2008 то Шахтер по сумме двух матчей обыграл Базель 8-0
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 28.02.2020 01:34
    0
    Легче всего было бы с Истамбулом, наверное, так как Шахтер с турками всегда здорово играл. Но я хочу Рейнджерс для Шахты
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности