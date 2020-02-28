ОПРОС. Кого бы вы хотели в соперники Шахтеру в 1/8 финала ЛЕ

27 февраля состоялись ответные матчи 1/16 финала Лиги Европы УЕФА, и стали известны 15 команд, вышедших в 1/8 финала. Из-за переноса матча между «Айнтрахтом» и «Ред Булл Зальцбург» последний 16-й участник этой стадии будет определен позже. Борьбу в еврокубках продолжает один украинский клуб, донецкий «Шахтер».

Жеребьевка 1/8 финала ЛЕ пройдет в пятницу, 28 февраля, в 14:00 по Киеву. На этой стадии не будет сеяных и несеяных команд. Ниже приведен список участников очередного раунда турнира. Подопечным Луиша Каштру может попасться любой из 15 вариантов.

По 2 команды сохраняют Испания, Англия, Италия и Германия (причем, очень вероятно, и третий немецкий клуб продолжит борьбу). Также представлены Украина, Турция, Австрия, Швейцария, Греция, Дания и Шотландия. А вот у Португалии все 4 клуба дружно прекратили борьбу за трофей.

Опрос. Предлагаем принять участие в опросе:

Кого бы вы хотели в соперники «Шахтеру»? Можно выбрать 4 из 15 команд.

Участники стадии 1/8 финала Лиги Европы