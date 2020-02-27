Шахтер заставил понервничать, но отобрал у Бенфики путевку в 1/8 финала ЛЕ

Если долго мучиться, что-нибудь получится. «Шахтер» в валидольном матче вырвал ничью в Лиссабоне и прошел «Бенфику» на пути в 1/8 финала Лиги Европы.

Для «горняков» нынешняя евровесна – восьмая подряд. То есть, можно смело говорить, что стабильность – показатель мастерства. Но, с другой стороны, в семи предыдущих попытках «Шахтер» лишь раз проходил первую стадию плей-офф – в памятном сезоне 2015/2016, когда донецкая команда дошла до полуфинала Лиги Европы. Тот сезон, кстати, стал последним в «Шахтере» для Мирчи Луческу. Именно тогда, в конце февраля 2016-го, «оранжево-черные» в первый и последний раз в рамках этой серии смогли не проиграть в ответном поединке первого раунда весенней стадии еврокубков (был повержен на выезде «Шальке» - 3:0). То есть, стабильность – это хорошо, но пора бы уже чемпионам Украины выходить на новый уровень.

Для того, чтобы выйти на этот новый уровень, «горнякам» нужно было пройти «Бенфику». Задание не ахти какое, если учесть отменную игру команды Каштру в первом матче и, вместе с тем, неуверенные действия подопечных Лаже. Но, вместе с тем, не покидало ощущение на основании увиденного в харьковском матче, что гости там пытались действовать если и не на расслабоне, то, как минимум, в экономрежиме. То есть, что из себя по-настоящему представляет нынешняя «Бенфика», по увиденном в Харькове сказать сложно. Да и «Шахтер», несмотря на свое серьезное преимущество в первой игре, сумел выиграть лишь минимально. К тому же пропустив необязательный гол. Одним словом, задача у дончан была вроде бы и не очень сложная, но в этой связи обязательно нужно было учитывать вероятность «лиссабонского подвига».

То, как будут действовать в ответном матче португальские чемпионы, можно было угадать без особых шансов на промах – с позиции силы, первым номером, высоко прессингуя. А вот у «Шахтера» вариантов игры изначально было сразу несколько – от ухода в глухую защиту до выхода в непосредственное нападение. Именно от выбора вариаций и зависела дальнейшая турнирная судьба чемпионов Украины.

Луиш Каштру выбрал самый стремный вариант. «Шахтер» с первых минут глубоко «сел», прижался к своим воротам. «Бенфика» просто разорвала нашего чемпиона. Пропущенный мяч был вопросом времени. Довольно быстрого времени. Уже на десятой минуте хозяева открыли счет. Пицци отлично пнул мяч буквально с линии штрафной площади – ему не смогли помешать ни защитники, ни Пятов, который, скорее всего, не видел момента удара. Закономерный и логичный гол. Но не прошло и двух минут, как гости восстановили статус-кво. Блестящим пасом Маркос Антонио нашел на фланге Додо, который прострелил в штрафную площадь на Мораеса. В сутолоке мяч и залетел в ворота. Но не от форварда дончан, а от защитника «орлов» Диаша. Судья матча Кюйперс взял паузу на ВАР. Точнее, видеоассистенты рефери проверили это взятие ворот на предмет всяких нарушений. Но ничего криминального не нашли – мяч был засчитан.

После этого момента игра выровнялась. Более того, несмотря на территориальное преимущество хозяев, именно гости были ближе к забитому мячу: Исмаили с близкого расстояния угодил в штангу.

После бодрого старта игра немного успокоилась. Подопечные Лаже старались играть быстро и напористо, но часто именно своей поспешностью пороли перспективные атаки. А вот подопечные Каштру уповали лишь на контратаки. Ни тем, ни другим долго не удавалось создать что-нибудь внятное. Пока за дело вновь не взялся Диаш. Защитник «орлов» классным ударом головой после подачи от углового флажка пробил Пятова. Страхующий своего оппонента Матвиенко вчистую проиграл свою дуэль.

После второго пропущенного мяча «горняки» заметно занервничали, начали терять мяч в довольно простых ситуациях. Да и «красно-белые» начали давить уже и на кураже. В последние минуты первого тайма «Шахтер» смотрелся бледно и неуверенно. Хорошо, что не пропустили еще раз в «раздевалку». Может, перерыв чемпионам Украины пойдет на пользу.

Видимо, не пошел. Хозяева снова давят, гости снова жмутся к собственным воротам. Как следствие – снова ошибся Матвиенко. На этот раз Николай неудачно отбросил мяч на Пятова – лиссабонцы перехватили передачу, и Силва забивал уже в пустые ворота. Вот так начало тайма…Но и на этот раз, как и после первого пропущенного мяча, «Шахтер» нашел силы, чтобы ответить. Степаненко отлично сыграл на «втором этаже» во время розыгрыша углового удара – и уже 3:2. Это поражение устраивает команду Каштру. Но его еще нужно удержать.

С этой целью Каштру вместо уставшего Марлоса выпустил Тете. Молодой бразилец практически сразу стал героем эпизода, когда на своем фланге накрутил двух оппонентов и выдал отменный пас под удар партнеру. Вратарь среагировал, на добивании Исмаили – и снова «Бенфику» спасает каркас ворот. Правда, в этом эпизоде было зафиксировано вне игры.

А вот в следующей своей атаке «горняки» все сделали по правилам, разыграв свой выпад, как по нотам. Исмаили со своего фланга сделал прострел в центр штрафной площади, откуда Патрик ударом с отскока поразил ворота. Блестящий мяч!

«Шахтер» не успокоился на достигнутом и продолжил атаковать. Очень правильное решение подопечных Каштру – таким вот образом отодвинуть фронт чужих атак от собственный ворот.

А вот хозяева после третьего пропущенного мяча как-то сникли. Времени до конца матча оставалось совсем немного, и нужно было забивать два мяча. Весьма сложная задача, если учесть, что дончане наконец-то поймали свою игру.

Чего-то путного создать у ворот Пятова в оставшееся время «Бенфике» так и не удалось. «Шахтер» в эти минуты сыграл уверенно и грамотно. В итоге – феерическая и безбашенная ничья, которая выводит «горняков» в следующий раунд Лиги Европы.

Лига Европы. 1/16 финала. Ответный матч (первый матч - 1:2).

«Бенфика» – «Шахтер» – 3:3

Пицци (9), Рубен Диаш (36) , Рафа Силва (47)– Рубен Диаш (12, автогол), Тарас Степаненко (49), Алан Патрик (71)

Рафа Силва (50) – Тайсон (83), Евгений Коноплянка (87)

«Бенфика»: Одиссеас Влаходимос, Алекс Гримальдо, Томаш Тавареш, Ферру, Рубен Диаш, Шикинью (Харис Сеферович, 68), Рафа Силва, Юлиан Вайгль, Адель Таарабт, Диего Соуза (Карлос Винисиус, 79), Пицци (Жота, 79)

«Шахтер»: Андрей Пятов, Исмаили, Додо, Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Тарас Степаненко, Маркос Антонио, Тайсон (Евгений Коноплянка, 86), Ромеро Марлос (Тете, 62), Алан Патрик (Давид Хочолава, 92), Жуниор Мораэс

Арбитр: Бьорн Кейперс (Нидерланды)

Стадион «Да Луш» (Лиссабон, Португалия)

БЕНФИКА - ШАХТЕР. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА