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Шахтер Донецк
27.02.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Шахтер заставил понервничать, но отобрал у Бенфики путевку в 1/8 финала ЛЕ

Команда Луиша Каштру вырвала ничью в результативном поединке

  • 27.02.2020 23:54
  • 17291 просмотр
  • 154 комментария
Шахтер заставил понервничать, но отобрал у Бенфики путевку в 1/8 финала ЛЕ
© ФК Шахтер

Если долго мучиться, что-нибудь получится. «Шахтер» в валидольном матче вырвал ничью в Лиссабоне и прошел «Бенфику» на пути в 1/8 финала Лиги Европы.

Для «горняков» нынешняя евровесна – восьмая подряд. То есть, можно смело говорить, что стабильность – показатель мастерства. Но, с другой стороны, в семи предыдущих попытках «Шахтер» лишь раз проходил первую стадию плей-офф – в памятном сезоне 2015/2016, когда донецкая команда дошла до полуфинала Лиги Европы. Тот сезон, кстати, стал последним в «Шахтере» для Мирчи Луческу. Именно тогда, в конце февраля 2016-го, «оранжево-черные» в первый и последний раз в рамках этой серии смогли не проиграть в ответном поединке первого раунда весенней стадии еврокубков (был повержен на выезде «Шальке» - 3:0). То есть, стабильность – это хорошо, но пора бы уже чемпионам Украины выходить на новый уровень.

Для того, чтобы выйти на этот новый уровень, «горнякам» нужно было пройти «Бенфику». Задание не ахти какое, если учесть отменную игру команды Каштру в первом матче и, вместе с тем, неуверенные действия подопечных Лаже. Но, вместе с тем, не покидало ощущение на основании увиденного в харьковском матче, что гости там пытались действовать если и не на расслабоне, то, как минимум, в экономрежиме. То есть, что из себя по-настоящему представляет нынешняя «Бенфика», по увиденном в Харькове сказать сложно. Да и «Шахтер», несмотря на свое серьезное преимущество в первой игре, сумел выиграть лишь минимально. К тому же пропустив необязательный гол. Одним словом, задача у дончан была вроде бы и не очень сложная, но в этой связи обязательно нужно было учитывать вероятность «лиссабонского подвига».

То, как будут действовать в ответном матче португальские чемпионы, можно было угадать без особых шансов на промах – с позиции силы, первым номером, высоко прессингуя. А вот у «Шахтера» вариантов игры изначально было сразу несколько – от ухода в глухую защиту до выхода в непосредственное нападение. Именно от выбора вариаций и зависела дальнейшая турнирная судьба чемпионов Украины.

Луиш Каштру выбрал самый стремный вариант. «Шахтер» с первых минут глубоко «сел», прижался к своим воротам. «Бенфика» просто разорвала нашего чемпиона. Пропущенный мяч был вопросом времени. Довольно быстрого времени. Уже на десятой минуте хозяева открыли счет. Пицци отлично пнул мяч буквально с линии штрафной площади – ему не смогли помешать ни защитники, ни Пятов, который, скорее всего, не видел момента удара. Закономерный и логичный гол. Но не прошло и двух минут, как гости восстановили статус-кво. Блестящим пасом Маркос Антонио нашел на фланге Додо, который прострелил в штрафную площадь на Мораеса. В сутолоке мяч и залетел в ворота. Но не от форварда дончан, а от защитника «орлов» Диаша. Судья матча Кюйперс взял паузу на ВАР. Точнее, видеоассистенты рефери проверили это взятие ворот на предмет всяких нарушений. Но ничего криминального не нашли – мяч был засчитан.

После этого момента игра выровнялась. Более того, несмотря на территориальное преимущество хозяев, именно гости были ближе к забитому мячу: Исмаили с близкого расстояния угодил в штангу.

После бодрого старта игра немного успокоилась. Подопечные Лаже старались играть быстро и напористо, но часто именно своей поспешностью пороли перспективные атаки. А вот подопечные Каштру уповали лишь на контратаки. Ни тем, ни другим долго не удавалось создать что-нибудь внятное. Пока за дело вновь не взялся Диаш. Защитник «орлов» классным ударом головой после подачи от углового флажка пробил Пятова. Страхующий своего оппонента Матвиенко вчистую проиграл свою дуэль.

После второго пропущенного мяча «горняки» заметно занервничали, начали терять мяч в довольно простых ситуациях. Да и «красно-белые» начали давить уже и на кураже. В последние минуты первого тайма «Шахтер» смотрелся бледно и неуверенно. Хорошо, что не пропустили еще раз в «раздевалку». Может, перерыв чемпионам Украины пойдет на пользу.

Видимо, не пошел. Хозяева снова давят, гости снова жмутся к собственным воротам. Как следствие – снова ошибся Матвиенко. На этот раз Николай неудачно отбросил мяч на Пятова – лиссабонцы перехватили передачу, и Силва забивал уже в пустые ворота. Вот так начало тайма…Но и на этот раз, как и после первого пропущенного мяча, «Шахтер» нашел силы, чтобы ответить. Степаненко отлично сыграл на «втором этаже» во время розыгрыша углового удара – и уже 3:2. Это поражение устраивает команду Каштру. Но его еще нужно удержать.

С этой целью Каштру вместо уставшего Марлоса выпустил Тете. Молодой бразилец практически сразу стал героем эпизода, когда на своем фланге накрутил двух оппонентов и выдал отменный пас под удар партнеру. Вратарь среагировал, на добивании Исмаили – и снова «Бенфику» спасает каркас ворот. Правда, в этом эпизоде было зафиксировано вне игры.  

А вот в следующей своей атаке «горняки» все сделали по правилам, разыграв свой выпад, как по нотам. Исмаили со своего фланга сделал прострел в центр штрафной площади, откуда Патрик ударом с отскока поразил ворота. Блестящий мяч!

«Шахтер» не успокоился на достигнутом и продолжил атаковать. Очень правильное решение подопечных Каштру – таким вот образом отодвинуть фронт чужих атак от собственный ворот.     

А вот хозяева после третьего пропущенного мяча как-то сникли. Времени до конца матча оставалось совсем немного, и нужно было забивать два мяча. Весьма сложная задача, если учесть, что дончане наконец-то поймали свою игру.

Чего-то путного создать у ворот Пятова в оставшееся время «Бенфике» так и не удалось. «Шахтер» в эти минуты сыграл уверенно и грамотно. В итоге – феерическая и безбашенная ничья, которая выводит «горняков» в следующий раунд Лиги Европы.

Лига Европы. 1/16 финала. Ответный матч (первый матч - 1:2).

«Бенфика» – «Шахтер» – 3:3

Пицци (9), Рубен Диаш (36) , Рафа Силва (47)– Рубен Диаш (12, автогол), Тарас Степаненко (49), Алан Патрик (71)

Рафа Силва (50) – Тайсон (83), Евгений Коноплянка (87)

«Бенфика»: Одиссеас Влаходимос, Алекс Гримальдо, Томаш Тавареш, Ферру, Рубен Диаш, Шикинью (Харис Сеферович, 68), Рафа Силва, Юлиан Вайгль, Адель Таарабт, Диего Соуза (Карлос Винисиус, 79), Пицци (Жота, 79)

«Шахтер»: Андрей Пятов, Исмаили, Додо, Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Тарас Степаненко, Маркос Антонио, Тайсон (Евгений Коноплянка, 86), Ромеро Марлос (Тете, 62), Алан Патрик (Давид Хочолава, 92), Жуниор Мораэс

Арбитр: Бьорн Кейперс (Нидерланды)

Стадион «Да Луш» (Лиссабон, Португалия)

БЕНФИКА - ШАХТЕР. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Источник — Sport.ua

(32 голоса)

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Комментарии
    Shurik1977
      Shurik1977, 28.02.2020 01:25
    +2
    Maccceo Plex Plex, 28.02.2020 01:18
    Та этих ущербов неделю на сайте не нарисуешь)) Вылезут потом под новыми никами))
    Они ересь такую тут несут, что приходится отвечать тем же
    Ссылка
    Dora
      Dora, 28.02.2020 01:24
    +2
    Maccceo Plex Plex, 28.02.2020 01:18
    Та этих ущербов неделю на сайте не нарисуешь)) Вылезут потом под новыми никами))
    ІБудуть розказувати що Лугано сильніше за Бенфіку
    Ссылка
    Dora
      Dora, 28.02.2020 01:23
    +1
    Як ж приємно коли адекватні люди говорять ПРО ФУТБОЛ....обговорюють гру команди ...Обговорюють плюси та мінуси гри команди в даному матчі......а не розводять срач як персонажі типу "жекафани,лаеда собака,шмоня65,zport,жуликоб,рыбак хренов и тд!! Шахтар з перемогою!!!ЗАСЛУЖЕНОЮ!!!
    Ссылка
    Maccceo Plex Plex
    online
      Maccceo Plex Plex, 28.02.2020 01:18
    +3
    Shurik1977, 28.02.2020 01:12
    Где же все эти гандоны(жекафани,лаеда собака,шмоня65,zport,жуликоб,рыбак хренов и тд) В жопу язык засунули?
    Та этих ущербов неделю на сайте не нарисуешь)) Вылезут потом под новыми никами))
    Ссылка
    Иван Верещагин
      Иван Верещагин, 28.02.2020 01:18
    +4
    Всех болел Шахтера поздравляю...
    Ссылка
    movkli
    online
      movkli, 28.02.2020 01:13
    +3
    yuriy_kent, 28.02.2020 00:29
    Пользуясь случаем, хочу передать привет всему прогрессивному человечеству, которые в анонсе болели против украинского клуба
    Где они сейчас? Друг другу раны зализывают?
    если б раны)))
    Ссылка
    Shurik1977
      Shurik1977, 28.02.2020 01:12
    +4
    Где же все эти гандоны(жекафани,лаеда собака,шмоня65,zport,жуликоб,рыбак хренов и тд) В жопу язык засунули?
    Ссылка
    Олег Кулініч
      Олег Кулініч, 28.02.2020 01:12
    0
    Ого, комент как корова языком слизала
    Ссылка
    Shurik1977
      Shurik1977, 28.02.2020 01:03
    +2
    Rostyslav Karpa, 28.02.2020 00:48
    Без матів прошу....
    Извини, если чем то обидел
    Ссылка
    Maccceo Plex Plex
    online
      Maccceo Plex Plex, 28.02.2020 01:02
    +6
    Смотрите какую ересь семирамид писал со своего второго аккаунта)) Готовы поржать?))
    « Женское чутьё мне подсказывает, что скорей всего Шахтёр сегодня проиграет. Ведь в этом розыгрыше в группе ЛЧ на выезде горняки не проигрывали (2 ничьи и победа), а дома - не выигрывали (2 поражения и ничья). В плей-офф Шахтёр дома в Харькове наконец выиграл, поэтому в гостях в Португалии скорей всего впервые проигрывает в этом розыгрыше проиграет. С каким результатом? 3:1 выиграет Бенфика.»
    У этих дырявок зашквар на зашкваре)) Наверно не скоро уже на сайте появятся голубые отбросы))
    Ссылка
    Vick Reznor
    online
      Vick Reznor, 28.02.2020 00:57
    +3
    Rostyslav Karpa, 28.02.2020 00:52
    А ти звідки такий розумний появився?
    Як це звідки... з новин, де єбашу Семіраміду-Семіраміда до його повного утікання в унітаз
    Ссылка
    dgurkis
    online
      dgurkis, 28.02.2020 00:56
    +3
    Shurik1977, 28.02.2020 00:44
    Голубосовиным помоечникам хуем по всей морде!!! Где дырнамо Где!!!
    Пернатых усех отпетушили!
    Ссылка
    Поручик Ржевский
    online
      Поручик Ржевский, 28.02.2020 00:56
    +4
    Тут писали, що 3 команди з Португалії вилетіли.
    Я коректую - 4 (чотири).
    Брага теж вилитіла.
    Ссылка
    Sunrise
      Sunrise, 28.02.2020 00:54
    +1
    K_Sarioglo@i.ua, 28.02.2020 00:37
    При всех недостатках Ромы у них довольно неплохой по именам состав, а у Шахтера немалые проблемы в защите. Так что Рома сейчас это конечно не Интер или Вольфсбург, но все же,ИМХО, явно неприятнее Базеля, Копенгагена, Хетафе, Вулвэрхэмптона,Рейнджерса или Башакшехира.
    Вулверхемптон - это явно хуже Ромы, конкретно для Шахтёра. Англичан вообще не хочется.
    Ссылка
    Rostyslav Karpa
    online
      Rostyslav Karpa, 28.02.2020 00:52
    -3
    Vick Reznor, 28.02.2020 00:49
    так-так, тихіше... бо Ростислав Карпа не зможе спати після таких слів
    А ти звідки такий розумний появився?
    Ссылка
    Maks7777
    online
    Maks7777, 28.02.2020 00:52
    +2
    Shurik1977, 28.02.2020 00:44
    Голубосовиным помоечникам хуем по всей морде!!! Где дырнамо Где!!!
    Как где Динамо доигрывает матч с луганнно!!!!!Наверно долго снится будет
    Ссылка
    Vick Reznor
    online
      Vick Reznor, 28.02.2020 00:49
    +3
    Rostyslav Karpa, 28.02.2020 00:48
    Без матів прошу....
    так-так, тихіше... бо Ростислав Карпа не зможе спати після таких слів
    Ссылка
    Rostyslav Karpa
    online
      Rostyslav Karpa, 28.02.2020 00:48
    -3
    Shurik1977, 28.02.2020 00:44
    Голубосовиным помоечникам хуем по всей морде!!! Где дырнамо Где!!!
    Без матів прошу....
    Ссылка
    Shurik1977
      Shurik1977, 28.02.2020 00:46
    +9
    С победой ,лутший клуб Украины!!!
    Ссылка
    Shurik1977
      Shurik1977, 28.02.2020 00:44
    +4
    Голубосовиным помоечникам хуем по всей морде!!! Где дырнамо Где!!!
    Ссылка
    Поручик Ржевский
    online
      Поручик Ржевский, 27.02.2020 23:59
    +22
    Если коротко, то это фантастика.
    Выбить Бенфику, да ещё в таком триллере на Эштадиу да Луш - это просто нереально.
    Противостояние, ничем не уступающее ЛЧ.
    Был момент, когда у Шахты началась дрожь в ногах - это, соответственно, 2:1 и 3:1.
    Но, молодцы, что гнули свою линию, мол играть надо впереди - мы найдём свои шансы.
    Очень сильно перенерничал в течение матча - надо пойти накатить грамм 150...
    Ссылка
    BobchuK
      BobchuK, 27.02.2020 23:56
    +22
    Порту, Спортінг і Бенфіка сьогодні вилетіли ...португальське топ-3
    Ссылка
    Петя Рудик
      Петя Рудик, 28.02.2020 00:14
    +21
    Вітаю всіх вболівальників "Шахтара" з виходом до 1/8 !!!
    Ссылка
    EremenkoOD
      EremenkoOD, 27.02.2020 23:54
    +19
    Было весело! Матвиенко, Пятов. А Патрик через 8 лет в Шахтере наконец-то, как сказал комментатор, "умно пробил об газон".
    Ссылка
    Brian
    online
      Brian, 28.02.2020 00:17
    +17
    Супер! Мои поздравления лучшему клубу Украины!! Распирает гордость от того что в Украине есть клуб за который в Европе не стыдно! Брависсимо!
    Ссылка
    maxaonin8
    online
      maxaonin8, 28.02.2020 00:11
    +17
    Леха Аксютенко, 28.02.2020 00:10
    А вообще, мне фану ДК прикольно смотреть за Шахтером. Кроты валерьянку тут бухали, а мне как бы побоку. Выиграли - хорошо, проиграли - не конец света.
    Да никто не бухал валерьянку. Болельщики Шахты кайфуют от игры, даже если оборона лажает. А вот тебе сочувствуем, вы все запасы уже скупили в Киеве у себя.
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 27.02.2020 23:57
    +17
    якщо наведуть лад у захисті, то зможуть і ще далі пройти
    Ссылка
    Вячеслав Самойлов
    online
      Вячеслав Самойлов, 28.02.2020 00:09
    +16
    Cityzen83, 28.02.2020 00:02
    Молодцы кроты. Честно, перед матчем думал что шансы пройти дальше процентов 10. Очень хорошо отыграли, меня лично удивили, после зимней паузы пойти Бенфику дорого стоит.
    Предлагаю тост: "Да здравствуют адекваты, причем любой "клубной" принадлежности!"
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    Rostyslav Karpa
    online
      Rostyslav Karpa, 28.02.2020 00:15
    +15
    Цей матч реально з ліго чемпіонівським можна зрівняти, це вам не Лугано з Мальме
    Ссылка
    Lazio
    Lazio, 28.02.2020 00:14
    +14
    ЗІДАНОСТЕПАНЕНКО👍👍😂😂😂
    Ссылка
    Maccceo Plex Plex
    online
      Maccceo Plex Plex, 27.02.2020 23:54
    +14
    Шахтер, с выходом в 1/8 ЛЕ, Вы доказали что вы лучший клуб Украины!!!
    Ссылка
    yuriy_kent
      yuriy_kent, 28.02.2020 00:29
    +13
    Пользуясь случаем, хочу передать привет всему прогрессивному человечеству, которые в анонсе болели против украинского клуба
    Где они сейчас? Друг другу раны зализывают?
    Ссылка
    kvv1404
    online
      kvv1404, 28.02.2020 00:13
    +13
    Леха Аксютенко, 28.02.2020 00:10
    А вообще, мне фану ДК прикольно смотреть за Шахтером. Кроты валерьянку тут бухали, а мне как бы побоку. Выиграли - хорошо, проиграли - не конец света.
    Чувак!Футбол люблять за емоції!!! Особливо за такі. Твое ДК коли тобі дарувало щось подібне?
    Ссылка
    bassofon
      bassofon, 27.02.2020 23:59
    +13
    Чемпион Украины на равных бился и прошел чемпиона Португалии, а значит наш чемпионат "ще не вмер" и это очень хорош.
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    dd dent
      dd dent, 27.02.2020 23:55
    +13
    Шахтер с заслуженной победой (болельщик дк)!
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 28.02.2020 00:16
    +12
    Lazio, 28.02.2020 00:14
    ЗІДАНОСТЕПАНЕНКО👍👍😂😂😂
    Только хотел написать финтанул конечно здорово
    Ссылка
    kvv1404
    online
      kvv1404, 28.02.2020 00:09
    +12
    Просто красені!Вітаю Шахтар і всіх його вболівальників!!! Нерви певна річ полоскотали але добре те що добре закінчується.Маркос Антоніо гросмейстер довгих передач,добре ввійшов у гру Тете.Ісмаілі просто космос.Патрік і Тайсон на рівні.Якщо врахувати що є ще Майкон(заміна Патріку) та Соломон то перспективи у команди досить не погані! Радує що другий тайм команда вкотре проводить сильніше. А ще хочу висловити співчуття захисникам північних плямистих сов,не вберегли пташку!!!
    Ссылка
    kvv1404
    online
      kvv1404, 28.02.2020 00:10
    +11
    Lazio, 28.02.2020 00:08
    Даєш Рому в 1/8-й!!!!😁😁😁
    Я теж хочу Рому аби Фонсеці напхали!!!
    Ссылка
    Vytas Mesk
    Vytas Mesk, 28.02.2020 00:06
    +11
    Украина с победой!!!! Важные очки для страны что бы больше наших клубов 6 клубов было бы идеально набирались опыта в Европе тем самым вырос уровень чемпионата . Страна дальше смотрит Футбол !
    Ссылка
    Cityzen83
      Cityzen83, 28.02.2020 00:02
    +11
    Молодцы кроты. Честно, перед матчем думал что шансы пройти дальше процентов 10. Очень хорошо отыграли, меня лично удивили, после зимней паузы пойти Бенфику дорого стоит.
    Ссылка
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