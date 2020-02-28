Бенфика
3:3
Шахтер Донецк
27.02.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Бенфика – Шахтер – 3:3. Видео голов и обзор матча

Смотрите лучшие моменты матча 1/16 финала Лиги Европы

  • 28.02.2020 00:50
  • 11891 просмотр
  • 3 комментария
Бенфика – Шахтер – 3:3. Видео голов и обзор матча
© ФК Шахтер Донецк

В четверг, 27-го февраля, прошел ответный поединок 1/16 финала Лиги Европы, в котором «Бенфика» принимала донецкий «Шахтер». 

Sport.ua вел текстовую трансляцию матча «Бенфика» – «Шахтер».

«Бенфика» – «Шахтер» – 3:3

Пицци (9), Рубен Диаш (36) , Рафа Силва (47) – Рубен Диаш (12, автогол), Тарас Степаненко (49), Алан Патрик (71)

Обзор матча

Видео гола Пицци

Видео автогола Рубена Диаша

Видео гола Рубена Диаша

Лучшие моменты первого тайма

Видео гола Силвы

Видео гола Степаненко

Видео гола Алана Патрика

Лучшие моменты второго тайма

Лучшие моменты матча Бенфика - Шахтер Донецк
71' ГОЛ ! Мяч забил Алан Патрик (Шахтер Донецк).
49' ГОЛ ! Мяч забил Тарас Степаненко (Шахтер Донецк).
47' ГОЛ ! Мяч забил Рафа Силва (Бенфика).
36' ГОЛ ! Мяч забил Рубен Диаш (Бенфика).
12' АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Рубен Диаш (Бенфика).
9' ГОЛ ! Мяч забил Луиш Пицци (Бенфика).
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Источник — Футбол 1/2/3

(10 голосов)

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Комментарии
    Ruud
    online
    Ruud, 28.02.2020 00:26
    +3
    давно такого накала не было, молодцы конечно, хоть и зашита наша подтвердила статус слабого звена, но атака свое взяла, с победой!
    Ссылка
    vova
      vova, 28.02.2020 00:09
    +5
    красавцы прошли думал не пройдуть но прошли респект
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    olegg1261
    online
      olegg1261, 28.02.2020 00:07
    +7
    Шахтарю респект за змістовну вольову гру!Молодці
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    olegg1261
    online
      olegg1261, 28.02.2020 00:07
    +7
    Шахтарю респект за змістовну вольову гру!Молодці
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    vova
      vova, 28.02.2020 00:09
    +5
    красавцы прошли думал не пройдуть но прошли респект
    Ссылка
    Ruud
    online
    Ruud, 28.02.2020 00:26
    +3
    давно такого накала не было, молодцы конечно, хоть и зашита наша подтвердила статус слабого звена, но атака свое взяла, с победой!
    Ссылка
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