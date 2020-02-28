В четверг, 27-го февраля, прошел ответный поединок 1/16 финала Лиги Европы, в котором «Бенфика» принимала донецкий «Шахтер».
Sport.ua вел текстовую трансляцию матча «Бенфика» – «Шахтер».
«Бенфика» – «Шахтер» – 3:3
Пицци (9), Рубен Диаш (36) , Рафа Силва (47) – Рубен Диаш (12, автогол), Тарас Степаненко (49), Алан Патрик (71)
Обзор матча
Видео гола Пицци
Видео автогола Рубена Диаша
Видео гола Рубена Диаша
Лучшие моменты первого тайма
Видео гола Силвы
Видео гола Степаненко
Видео гола Алана Патрика
Лучшие моменты второго тайма
|71'
|ГОЛ ! Мяч забил Алан Патрик (Шахтер Донецк).
|49'
|ГОЛ ! Мяч забил Тарас Степаненко (Шахтер Донецк).
|47'
|ГОЛ ! Мяч забил Рафа Силва (Бенфика).
|36'
|ГОЛ ! Мяч забил Рубен Диаш (Бенфика).
|12'
|АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Рубен Диаш (Бенфика).
|9'
|ГОЛ ! Мяч забил Луиш Пицци (Бенфика).
Источник — Футбол 1/2/3
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