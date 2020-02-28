Бенфика
3:3
Шахтер Донецк
27.02.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Луиш КАШТРУ: «Нас никто не пугает. Мы готовы к любому сопернику»

Наставник «Шахтера» – о выходе команды в 1/8 финала Лиги Европы

  • 28.02.2020 01:50
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  • 1 комментарий
Луиш КАШТРУ: «Нас никто не пугает. Мы готовы к любому сопернику»
© twitter.com/fcshakhtar

Главный тренер «Шахтера» Луиш Каштру прокомментировал выход команды в 1/8 финала Лиги Европы. В ответном матче «Шахтер» сыграл вничью с «Бенфикой» (3:3) и по сумме двух матчей (5:4) вышел в следующую стадию турнира.

«Мы ужасно играли в первом тайме, не могли доминировать ни в нападении, ни в обороне. Мы не контролировали соперников. «Бенфика» прижимала нас к штрафной весь первый тайм. Но в перерыве мы внесли изменения, и игроки начали проводить позиционные атаки и закрыть самых опасных игроков соперников.

Мы хорошо реагировали на угрозы соперника и действовали компактно. В первом тайме «Бенфика» нас закрыла на своей половине, но во втором мы уже больше играли на чужой. По игре во втором тайме мы заслужили этот успех. Будущий соперник? У нас нет предпочтений. Нас ничего не пугает, будем готовы к любому сопернику. Мы всегда тщательно готовимся и уважаем оппонентов», - сказал Каштру.

Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы состоится 28 февраля.

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Источник — УЕФА

(2 голоса)

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Комментарии
    Bolshoi
    online
      Bolshoi, 28.02.2020 02:18
    0
    Ну тогда Айнтрахт. Кроты должны отомстить за поруганную честь и разодранный зад.
    Ссылка
    Bolshoi
    online
      Bolshoi, 28.02.2020 02:18
    0
    Ну тогда Айнтрахт. Кроты должны отомстить за поруганную честь и разодранный зад.
    Ссылка
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