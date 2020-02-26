В первом матче против «Бенфики» команда Луиша Каштру сыграла уверенно и зрелищно, словно этот поединок не был дебютным для «горняков» в нынешнем году. «Шахтер» приятно удивил в первую очередь своей свежестью, хорошей функциональной готовностью.

Несмотря на старт весенней части сезона для украинской команды, она в плане «физики» превосходила своего соперника, у которого сезон в разгаре. Первую замену Каштру провел на 80-й минуте встречи – это лишний раз подтверждает тезис о том, что в плане функционалки дончане сейчас в порядке. Следует так же отметить, что наставник «Шахтера» тактически переиграл своего визави. Бруну Лаже оказался не готов ни к особенностям игровой схемы соперника, ни к его прессингу. Единственная ложка дегтя в шахтерской бочке меда – пропущенный гол, который оставляет лиссабонцам надежду.

После матча с «Бенфикой» дончане провели один матч в рамках чемпионата Украины. Внутренний сезон «Шахтер» открыл игрой против «Десны». В этой встрече Каштру провел серьезную кадровую ротацию, дав отдохнуть сразу нескольким ведущим исполнителям (по сравнению с игрой против чемпионов Португалии, в этом матче вышло сразу семь других игроков). Матч получился весьма сложным для «оранжево-черных», и чтобы его спасти, Каштру пришлось выпускать на замену троих «столпов» команды – Исмаили, Тайсона и Марлоса. Именно этой троице и было суждено перевернуть игру и вырвать победу. «Шахтер» добыл трудную викторию 1:0 и продолжает уверенно возглавлять таблицу УПЛ, опережая идущее на втором месте «Динамо» на 14 очков. В Лиссабон «Шахтер» отправился наверняка в хорошем расположении духа.

В столице Португалии Каштру уже сможет рассчитывать на Додо. Правофланговый защитник отбыл дисквалификацию и может сыграть. Скорее всего, именно бразилец и будет действовать на правом фланге обороны. А вот Соломон продолжает восстанавливаться после травмы и в Португалии не сыграет.

«Бенфика» после неудачного харьковского вояжа в рамках чемпионата Португалии наконец-то одержала победу. В 22-м туре первенства «орлы» обыграли на выезде «Жил Висенте» - 1:0. Мяч на счету Винисиуса, который довел свой «лицевой счет» до 15 голов. Однако из-за травмы главный голеадор «орлов» был вынужден досрочно покинуть поле. На 75-й минуте встречи его унесли на носилках. О характере и сложности травмы Винисиуса в португальских СМИ не говорится, однако не исключено, что форвард не успеет восстановиться к повторному матчу с «Шахтером».

Эта победа для команды Лаже стала первой в последних четырех встречах. «Бенфика» вернулась на первое место в таблице Примейры, но отрыв от второго «Порту» - всего одно очко.

Сложно сказать, нужно ли воспринимать победу над середняком как факт выхода «Бенфики» из игрового кризиса. Однако, вместе с тем, можно предположить, что на «Да Луж» подопечные Лаже сыграют в ином ключе по сравнению с матчем в Харькове. Наверняка «Бенфика» будет играть первым номером, ведь ей обязательно нужно забивать и побеждать. А вот цена забитого мяча на выезде для «Шахтера» автоматически увеличивается, ведь «горняков» устраивает и ничья, и любое минимальное поражение (кроме 0:1 и 1:2).

Бруну ЛАЖЕ, главный тренер «Бенфики»:

«Шансы остаются, и вопрос о том, кто пройдет дальше, еще не снят. «Шахтер» выиграл, но это лишь первый матч из двух. В поединке на нашем стадионе нас поддержит много болельщиков, а мы сделаем все возможное, чтобы добиться нужного результата».

Луиш КАШТРУ, главный тренер «Шахтера»:

«Скажу уверенно и без сомнений: наш «Шахтер» должен пройти дальше, выиграть. Простите, португальцы, но все знают, что я переживаю за «Шахтер». Но воспользуюсь моментом и скажу: я впервые с зарубежной командой приезжаю в Португалию. Здесь действительно большие эмоции вызывает футбол, тысячи зрителей болеют за команды. И нам это нравится, это классно, когда заполняются трибуны. Так было и в Милане, и в Загребе, и в Манчестере, где мы играли. Я надеюсь, что и завтра будет полный стадион. Я люблю Португалию, и желаю, чтобы ее команды всегда проходили дальше. Но не завтра. Простите, португальцы».

Ориентировочные составы:

«Бенфика»: Влаходимос, Тавареш, Гримальдо, Диаш, Ферру, Вайгль, Таарабт, Силва, Серви, Пицци, Соуза

«Шахтер»: Пятов, Додо, Кривцов, Матвиенко, Исмаили, Степаненко, Патрик, Тайсон, Коваленко, Марлос, Мораес.

27 февраля, четверг