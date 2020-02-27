Бенфика
3:3
Шахтер Донецк
27.02.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Бенфика – Шахтер – 3:3. Текстовая трансляция матча

Стенограмма ответного поединка 1/16 финала Лиги Европы

  • 27.02.2020 21:56
  • 79278 просмотров
  • 308 комментариев
Бенфика – Шахтер – 3:3. Текстовая трансляция матча
© twitter.com

Лига Европы. 1/16 финала. Ответный матч (первый матч - 1:2).

«Бенфика» – «Шахтер» – 3:3

Пицци (9), Рубен Диаш (36) , Рафа Силва (47)– Рубен Диаш (12, автогол), Тарас Степаненко (49), Алан Патрик (71)

Рафа Силва (50) – Тайсон (83), Евгений Коноплянка (87)

«Бенфика»: Одиссеас Влаходимос, Алекс Гримальдо, Томаш Тавареш, Ферру, Рубен Диаш, Шикинью (Харис Сеферович, 68), Рафа Силва, Юлиан Вайгль, Адель Таарабт, Диего Соуза (Карлос Винисиус, 79), Пицци (Жота, 79)

Запас: Миле Свилар, Франко Серви, Флорентину, Нуну Тавареш.

«Шахтер»: Андрей Пятов, Исмаили, Додо, Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Тарас Степаненко, Маркос Антонио, Тайсон (Евгений Коноплянка, 86), Ромеро Марлос (Тете, 62), Алан Патрик (Давид Хочолава, 92), Жуниор Мораэс

Запас: Алексей Шевченко, Майкон, Сергей Болбат, Фернандо

Арбитр: Бьорн Кейперс (Нидерланды)

Стадион «Да Луш» (Лиссабон, Португалия)

 

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

94 мин. Игра идет в центре поля.

92 мин. Замена у Шахтера. Вместо Патрика на поле вышел Хочолава.

90 мин. Арбитр компенсировал 4 минуты.

87 мин. Коноплянка грубо сыграл на фланге и сразу получил горчичник.

86 мин. Замена у Шахтера. Вместо Тайсона на поле вышел Коноплянка.

85 мин. ОПАСНО! После навеса с правого фланга Винисиус из убойной позиции пробил в руки Пятову!

83 мин. Тайсон грубо сыграл против Диаша.

79 мин. Две замены у Бенфики. Вместо Соузы на поле вышел Винисиус, вместо Пицци - Жота.

78 мин. Исмаили пробил из правого угла штрафной, и Влаходимос в падении поймал мяч.

75 мин. Ферру очень неточно пробил издали.

73 мин. Лиссабонцы контролируют мяч.

71 мин. ГООООООООООООООООООООООЛЛЛ!!! 3:3!!! Исмаили прострелил из левого угла штрафной, и защитник, пытавшийся выбить мяч, скинул сферу на Алана Патрика, который с отскоком от газона отправил круглый снаряд в ворота!

68 мин. ОПАСНО! После навеса со штрафного Тавареш головой пробил рядом со штангой!

67 мин. Замена у Бенфики. Вместо Шикинью на поле вышел Сеферович.

66 мин. Оффсайд у Тете.

64 мин. Снова Матвиенко едва не провалился в обороне, но все обошлось!

62 мин. Замена у Шахтера. Вместо Марлоса на поле вышел Тете.

59 мин. Тавареш с правого фланга навесил в руки Пятову.

57 мин. Опасно! После навеса со штрафного Кривцов подрезал мяч в ворота, и Влаходимос в падении поймал мяч!

55 мин. Острая атака Бенфики, к счастью, не завершилась для Шахтера неприятностями.

54 мин. Неудачная атака Шахтера.

50 мин. Рафа Силва решил на повышенных тонах поговорить с арбитром.

49 мин. ГОООООООООООООООООООООООЛЛЛ!!! 3:2!!! После навеса с углового Степаненко выиграл верховую борьбу у Ферру и головой отправил мяч в ворота!

47 мин. ГОЛ! 3:1! Матвиенко обрезался в собственной штрафной (!), отдавая поперечную передачу на Пятова. Соуза перехватил мяч и отпасовал на Рафу Силву, который нанес точный удар.

ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!

ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!

45+2 мин. Патрик неточно навесил со штрафного с правого фланга.

45 мин. Арбитр добавил 2 минуты.

44 мин. Высокий прессинг используют футболисты Бенфики.

41 мин. Да что ж такое?! После потери Исмаили Диаш справа ворвался в штрафную Шахтера и нанес низовой удар - Пятов в падении поймал мяч!

40 мин. Едва не обрезались горняки у своей штрафной, но все обошлось!

36 мин. ГОЛ! 2:1! Пицци навесил с углового, а Диаш, который перепрыгнул Матвиенко, головой нанес несильный, но точный удар!

34 мин. В ходе атаки правым флангом Додо не сумел сделать прострел.

31 мин. Владеют мячом хозяева, но пока не обостряют игру.

29 мин. Орлы пытаются снова завладеть преимуществом.

26 мин. Игра идет в центре поля в эти минуты.

23 мин. После навеса с углового Соуза из хорошей позиции пробил неудачно!

22 мин. После прострела в штрафную Шахтера Матвиенко выбил мяч на угловой.

20 мин. После хитрого заброса от Мораеса Исмаили справа ворвался в штрафную, но с острого угла не попал в ближний!

18 мин. Соуза нарушил правила возле штрафной Шахтера.

17 мин. Орлы контролируют мяч.

14 мин. ДА! ЭТО ГООООООООООООООООООООООЛЛЛ! VAR подтвердил правомерность взятия ворот!

12 мин. После заброса от Антонио Додо справа ворвался в штрафную и сделал прострел - мяч от Диаша, который боролся с Мораесом, залетел в ворота!

9 мин. ГОЛ! 1:0! Пицци без сопротивления защитников слева вошел в штрафную Шахтера и технично отправил мяч в дальний угол!

7 мин. Опасно! После навеса с углового мяч отскочил к Таарабту, который нанес удар - Исмаили успел подставить ногу!

6 мин. Соуза от левого угла штрафной пробил несильно в руки Пятову.

6 мин. Исмаили прострелил с левого фланга, но Мораес не успел к мячу.

4 мин. Хозяева поля взяли мяч под контроль в начале поединка.

2 мин. Первый угловой в матче разыграли лиссабонцы.

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

 

  

 

В четверг, 27-го февраля, состоится ответный поединок 1/16 финала Лиги Европы, в котором «Бенфика» будет принимать донецкий «Шахтер». Матч пройдет в Лиссабоне на стадионе «Да Луш», начало – в 22:00 по киевскому времени. Трансляция на телеканале Футбол.

Неделю назад в Харькове «горняки» одержали непростую победу в первом противостоянии с лиссабонцами, одолев соперников со счетом 2:1. После встречи на ОСК «Металлист» обе команды одержали минимальные победы в своих национальных чемпионатах. «Шахтер» забил решающий гол в компенсированное время матча с «Десной», а «Бенфика» в выездном поединке справилась с «Жил Висенте». «Орлы» возглавляют турнирную таблицу португальского первенства, они, в отличии от «Шахтера», который имеет солидный очковой перевес над конкурентами, ведут ожесточенную борьбу за завоевание титула.

В Лиссабон делегация донецкого клуба отправилась во вторник. Будем надеяться, что «горняки» сумеют удачно выступить на стадионе «Да Луш» и завоюют путевку в 1/8 финала Лиги Европы.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Бенфика» – «Шахтер».

Сделать ставку
Сделать ставку
Сделать ставку
Сделать ставку
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 28.02.2020 00:01
    +1
    Den4ik123, 27.02.2020 23:59
    Подскажите, за выход в 1/8 дадут ещё какие то очки в корзину?
    Нет, только за выход в 1/4 и дальше
    Ссылка
    Den4ik123
    online
      Den4ik123, 27.02.2020 23:59
    0
    Подскажите, за выход в 1/8 дадут ещё какие то очки в корзину?
    Ссылка
    Vytas Mesk
    Vytas Mesk, 27.02.2020 23:58
    +1
    Украина с победой !!!! Важные очки и страна дальше следит за футболом.
    Ссылка
    Rostislav Zdorenko
    online
      Rostislav Zdorenko, 27.02.2020 23:57
    +1
    И как это обычно бывает все дерьнамо-утырки по будкам поныкались Шахта с заслуженным выходом в 1/8! Красавчики
    Ссылка
    Великий комбинатор
      Великий комбинатор, 27.02.2020 23:56
    +1
    Couch, 27.02.2020 23:55
    Шахтёру нужно найти добротного вратаря
    им защита нужна,второй Бенфики на горизонте нет
    Ссылка
    name_footbol
    online
      name_footbol, 27.02.2020 23:56
    +3
    Очень важные очки для страны, спасибо Шахтер!
    Вот бы и Динамо играло и прошло кого-либо!
    ________________
    Интересно Суркисы смотрели игру Шахтера?
    Ссылка
    lenares85
    online
      lenares85, 27.02.2020 23:56
    +1
    С выходом Тете игра преобразилась, до этого как в меньшенстве играли, почему его так поздно выпускают?
    Ссылка
    Couch
    online
      Couch, 27.02.2020 23:55
    0
    Шахтёру нужно найти добротного вратаря
    Ссылка
    Великий комбинатор
      Великий комбинатор, 27.02.2020 23:55
    0
    Женя Матийчук, 27.02.2020 23:54
    поздравляю тебя любитель и ценитель португальского чемпионата!
    все представители этого чемпа вылетели получив целую кошелку голов от посредственных команд.
    знаток бля
    гурман,я бы сказал))
    Ссылка
    Женя Матийчук
    online
      Женя Матийчук, 27.02.2020 23:54
    +3
    ZAKARPATFAN, 27.02.2020 23:46
    Нет. Например, Динамо теперь по силам там только с Риу Аве там тягаться, от Браги, Спортинга, Бенфика и Порту получили бы целую торбу голов
    поздравляю тебя любитель и ценитель португальского чемпионата!
    все представители этого чемпа вылетели получив целую кошелку голов от посредственных команд.
    знаток бля
    Ссылка
    dgurkis
    online
      dgurkis, 27.02.2020 23:54
    0
    Красавцы! Настоящие герои!
    Ссылка
    Великий комбинатор
      Великий комбинатор, 27.02.2020 23:54
    0
    superser, 27.02.2020 23:53
    очень жаль
    по ходу у портов сегодня плохой день или решили ,что чемпионат превыше всего
    Ссылка
    Amil Aliev
      Amil Aliev, 27.02.2020 23:54
    +2
    superser, 27.02.2020 23:53
    очень жаль
    в первую очередь, тебя
    Ссылка
    superser
    online
      superser, 27.02.2020 23:53
    -11
    очень жаль
    Ссылка
    bassofon
      bassofon, 27.02.2020 23:53
    +4
    Степаненко сегодня красавчи
    Ссылка
    kina_ne_bydet
    online
    kina_ne_bydet, 27.02.2020 23:52
    +3
    Ну всё. Всех с выходом в 1/8 ))
    Ссылка
    Великий комбинатор
      Великий комбинатор, 27.02.2020 23:52
    -1
    Женя Матийчук, 27.02.2020 23:50
    твое порту от вольсфсбурга целую торбу получило а спортинг от башакшехира а лидер их турнирной таблицы от шахтера так что сейчас португальский чемп ни о чем
    а он что футболом интересуется,его главное занятие "говномет"
    Ссылка
    lenares85
    online
      lenares85, 27.02.2020 23:51
    0
    Степаненко после финта потянул бедро
    Ссылка
    Влад Тараненко
      Влад Тараненко, 27.02.2020 23:51
    +6
    Степа решил унизить Бенфику под конец матча
    Ссылка
    Леха Аксютенко
    online
      Леха Аксютенко, 27.02.2020 23:50
    0
    Обороны у Шахтера нет, но Тайсон с Исмаили затащили матч
    Ссылка
    kina_ne_bydet
    online
    kina_ne_bydet, 27.02.2020 23:32
    +10
    Лишь на девятый год карьеры в Шахтёре, Алан Патрик начал показывать себя. Так долго не раскрывался ещё никто
    Ссылка
    Amil Aliev
      Amil Aliev, 27.02.2020 22:38
    +10
    Матвиенко пока худший
    Ссылка
    Женя Матийчук
    online
      Женя Матийчук, 27.02.2020 22:46
    +7
    марлоса на тете надо менять
    Ссылка
    Влад Тараненко
      Влад Тараненко, 27.02.2020 23:51
    +6
    Степа решил унизить Бенфику под конец матча
    Ссылка
    Aleks04
      Aleks04, 27.02.2020 23:11
    +5
    Пессимисты бл*ть собрались, ложитесь лучше спать, ваше нытьё на х*й никому не нужно
    Ссылка
    lenares85
    online
      lenares85, 27.02.2020 22:50
    +5
    Да тот же Шахтёр что и был просто бенфика может держать темп, такой у них чемпионат
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 27.02.2020 22:46
    +5
    захист гамно. купа помилок на рівному місці, навіть без пресингу португал
    Ссылка
    Vytas Meskauskas
    online
    Vytas Meskauskas, 27.02.2020 22:38
    +5
    Команда ни какая, боится идти в атаку, тренер трус играт в гостях, очередной Луческо на выезде.
    Ссылка
    kina_ne_bydet
    online
    kina_ne_bydet, 27.02.2020 22:38
    +5
    Эх. Атаковала Шахта, а забивает Бенфика.
    Ссылка
    bzzzzz
    online
    bzzzzz, 27.02.2020 22:28
    +5
    блин, Исмаила просто что-то нереальное с мячем творит, что за игрок. Это чудо что он ещё в ШД играет.
    Ссылка
    bassofon
      bassofon, 27.02.2020 23:53
    +4
    Степаненко сегодня красавчи
    Ссылка
    BekXan
    online
      BekXan, 27.02.2020 23:10
    +4
    Хорошо собрались.Ну защита у Шахты капец.Да и Пятов канечно не его день.
    Назад домой с победой !Давайте мужики.
    Ссылка
    kina_ne_bydet
    online
    kina_ne_bydet, 27.02.2020 23:10
    +4
    Воу Воу Оо. Тольк 5 минут пропустил и уже голами обменялись
    Ссылка
    Aleks04
      Aleks04, 27.02.2020 22:45
    +4
    Игорь Нестеренко, 27.02.2020 22:42
    По ходу Шахта сливает лохам матч
    Ничего себе лохи, чемпионы Португалии, состав которого как 2 Шахтёра
    Ссылка
    kina_ne_bydet
    online
    kina_ne_bydet, 27.02.2020 22:40
    +4
    Оборона традиционно самая слабая линия у Шахтёра
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 27.02.2020 22:39
    +4
    Пятов баран какой то!!! Вообще не играет на выходах
    Ссылка
    an52
      an52, 27.02.2020 22:27
    +4
    Португали конкретно обхезалісь у цьому рауонді - 3 з 4 клубів вже вилетіли. Буде смішно, якщо Бенфіка якраз таки пройде!
    Ссылка
    Влад Тараненко
      Влад Тараненко, 27.02.2020 22:15
    +4
    Василий Лавренюк, 27.02.2020 22:11
    Болбат мертвий труп..Замість зустрічати гравця він утік
    Извиняюсь, а где ты Болбата увидел?
    Ссылка
    андрій кулик
    андрій кулик, 27.02.2020 22:08
    +4
    Напевне буде Позор!!
    Ссылка
    name_footbol
    online
      name_footbol, 27.02.2020 23:56
    +3
    Очень важные очки для страны, спасибо Шахтер!
    Вот бы и Динамо играло и прошло кого-либо!
    ________________
    Интересно Суркисы смотрели игру Шахтера?
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности