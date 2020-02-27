Лига Европы. 1/16 финала. Ответный матч (первый матч - 1:2).

«Бенфика» – «Шахтер» – 3:3

Пицци (9), Рубен Диаш (36) , Рафа Силва (47)– Рубен Диаш (12, автогол), Тарас Степаненко (49), Алан Патрик (71)

Рафа Силва (50) – Тайсон (83), Евгений Коноплянка (87)

«Бенфика»: Одиссеас Влаходимос, Алекс Гримальдо, Томаш Тавареш, Ферру, Рубен Диаш, Шикинью (Харис Сеферович, 68), Рафа Силва, Юлиан Вайгль, Адель Таарабт, Диего Соуза (Карлос Винисиус, 79), Пицци (Жота, 79)

Запас: Миле Свилар, Франко Серви, Флорентину, Нуну Тавареш.

«Шахтер»: Андрей Пятов, Исмаили, Додо, Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Тарас Степаненко, Маркос Антонио, Тайсон (Евгений Коноплянка, 86), Ромеро Марлос (Тете, 62), Алан Патрик (Давид Хочолава, 92), Жуниор Мораэс

Запас: Алексей Шевченко, Майкон, Сергей Болбат, Фернандо

Арбитр: Бьорн Кейперс (Нидерланды)

Стадион «Да Луш» (Лиссабон, Португалия)

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

94 мин. Игра идет в центре поля.

92 мин. Замена у Шахтера. Вместо Патрика на поле вышел Хочолава.

90 мин. Арбитр компенсировал 4 минуты.

87 мин. Коноплянка грубо сыграл на фланге и сразу получил горчичник.

86 мин. Замена у Шахтера. Вместо Тайсона на поле вышел Коноплянка.

85 мин. ОПАСНО! После навеса с правого фланга Винисиус из убойной позиции пробил в руки Пятову!

83 мин. Тайсон грубо сыграл против Диаша.

79 мин. Две замены у Бенфики. Вместо Соузы на поле вышел Винисиус, вместо Пицци - Жота.

78 мин. Исмаили пробил из правого угла штрафной, и Влаходимос в падении поймал мяч.

75 мин. Ферру очень неточно пробил издали.

73 мин. Лиссабонцы контролируют мяч.

71 мин. ГООООООООООООООООООООООЛЛЛ!!! 3:3!!! Исмаили прострелил из левого угла штрафной, и защитник, пытавшийся выбить мяч, скинул сферу на Алана Патрика, который с отскоком от газона отправил круглый снаряд в ворота!

68 мин. ОПАСНО! После навеса со штрафного Тавареш головой пробил рядом со штангой!

67 мин. Замена у Бенфики. Вместо Шикинью на поле вышел Сеферович.

66 мин. Оффсайд у Тете.

64 мин. Снова Матвиенко едва не провалился в обороне, но все обошлось!

62 мин. Замена у Шахтера. Вместо Марлоса на поле вышел Тете.

59 мин. Тавареш с правого фланга навесил в руки Пятову.

57 мин. Опасно! После навеса со штрафного Кривцов подрезал мяч в ворота, и Влаходимос в падении поймал мяч!

55 мин. Острая атака Бенфики, к счастью, не завершилась для Шахтера неприятностями.

54 мин. Неудачная атака Шахтера.

50 мин. Рафа Силва решил на повышенных тонах поговорить с арбитром.

49 мин. ГОООООООООООООООООООООООЛЛЛ!!! 3:2!!! После навеса с углового Степаненко выиграл верховую борьбу у Ферру и головой отправил мяч в ворота!

47 мин. ГОЛ! 3:1! Матвиенко обрезался в собственной штрафной (!), отдавая поперечную передачу на Пятова. Соуза перехватил мяч и отпасовал на Рафу Силву, который нанес точный удар.

ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!

ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!

45+2 мин. Патрик неточно навесил со штрафного с правого фланга.

45 мин. Арбитр добавил 2 минуты.

44 мин. Высокий прессинг используют футболисты Бенфики.

41 мин. Да что ж такое?! После потери Исмаили Диаш справа ворвался в штрафную Шахтера и нанес низовой удар - Пятов в падении поймал мяч!

40 мин. Едва не обрезались горняки у своей штрафной, но все обошлось!

36 мин. ГОЛ! 2:1! Пицци навесил с углового, а Диаш, который перепрыгнул Матвиенко, головой нанес несильный, но точный удар!

34 мин. В ходе атаки правым флангом Додо не сумел сделать прострел.

31 мин. Владеют мячом хозяева, но пока не обостряют игру.

29 мин. Орлы пытаются снова завладеть преимуществом.

26 мин. Игра идет в центре поля в эти минуты.

23 мин. После навеса с углового Соуза из хорошей позиции пробил неудачно!

22 мин. После прострела в штрафную Шахтера Матвиенко выбил мяч на угловой.

20 мин. После хитрого заброса от Мораеса Исмаили справа ворвался в штрафную, но с острого угла не попал в ближний!

18 мин. Соуза нарушил правила возле штрафной Шахтера.

17 мин. Орлы контролируют мяч.

14 мин. ДА! ЭТО ГООООООООООООООООООООООЛЛЛ! VAR подтвердил правомерность взятия ворот!

12 мин. После заброса от Антонио Додо справа ворвался в штрафную и сделал прострел - мяч от Диаша, который боролся с Мораесом, залетел в ворота!

9 мин. ГОЛ! 1:0! Пицци без сопротивления защитников слева вошел в штрафную Шахтера и технично отправил мяч в дальний угол!

7 мин. Опасно! После навеса с углового мяч отскочил к Таарабту, который нанес удар - Исмаили успел подставить ногу!

6 мин. Соуза от левого угла штрафной пробил несильно в руки Пятову.

6 мин. Исмаили прострелил с левого фланга, но Мораес не успел к мячу.

4 мин. Хозяева поля взяли мяч под контроль в начале поединка.

2 мин. Первый угловой в матче разыграли лиссабонцы.

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

В четверг, 27-го февраля, состоится ответный поединок 1/16 финала Лиги Европы, в котором «Бенфика» будет принимать донецкий «Шахтер». Матч пройдет в Лиссабоне на стадионе «Да Луш», начало – в 22:00 по киевскому времени. Трансляция на телеканале Футбол.

Неделю назад в Харькове «горняки» одержали непростую победу в первом противостоянии с лиссабонцами, одолев соперников со счетом 2:1. После встречи на ОСК «Металлист» обе команды одержали минимальные победы в своих национальных чемпионатах. «Шахтер» забил решающий гол в компенсированное время матча с «Десной», а «Бенфика» в выездном поединке справилась с «Жил Висенте». «Орлы» возглавляют турнирную таблицу португальского первенства, они, в отличии от «Шахтера», который имеет солидный очковой перевес над конкурентами, ведут ожесточенную борьбу за завоевание титула.

В Лиссабон делегация донецкого клуба отправилась во вторник. Будем надеяться, что «горняки» сумеют удачно выступить на стадионе «Да Луш» и завоюют путевку в 1/8 финала Лиги Европы.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Бенфика» – «Шахтер».