Лига Европы. 1/16 финала. Ответный матч (первый матч - 1:2).
«Бенфика» – «Шахтер» – 3:3
Пицци (9), Рубен Диаш (36) , Рафа Силва (47)– Рубен Диаш (12, автогол), Тарас Степаненко (49), Алан Патрик (71)
Рафа Силва (50) – Тайсон (83), Евгений Коноплянка (87)
«Бенфика»: Одиссеас Влаходимос, Алекс Гримальдо, Томаш Тавареш, Ферру, Рубен Диаш, Шикинью (Харис Сеферович, 68), Рафа Силва, Юлиан Вайгль, Адель Таарабт, Диего Соуза (Карлос Винисиус, 79), Пицци (Жота, 79)
Запас: Миле Свилар, Франко Серви, Флорентину, Нуну Тавареш.
«Шахтер»: Андрей Пятов, Исмаили, Додо, Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Тарас Степаненко, Маркос Антонио, Тайсон (Евгений Коноплянка, 86), Ромеро Марлос (Тете, 62), Алан Патрик (Давид Хочолава, 92), Жуниор Мораэс
Запас: Алексей Шевченко, Майкон, Сергей Болбат, Фернандо
Арбитр: Бьорн Кейперс (Нидерланды)
Стадион «Да Луш» (Лиссабон, Португалия)
МАТЧ НАЧАЛСЯ!
94 мин. Игра идет в центре поля.
92 мин. Замена у Шахтера. Вместо Патрика на поле вышел Хочолава.
90 мин. Арбитр компенсировал 4 минуты.
87 мин. Коноплянка грубо сыграл на фланге и сразу получил горчичник.
86 мин. Замена у Шахтера. Вместо Тайсона на поле вышел Коноплянка.
85 мин. ОПАСНО! После навеса с правого фланга Винисиус из убойной позиции пробил в руки Пятову!
83 мин. Тайсон грубо сыграл против Диаша.
79 мин. Две замены у Бенфики. Вместо Соузы на поле вышел Винисиус, вместо Пицци - Жота.
78 мин. Исмаили пробил из правого угла штрафной, и Влаходимос в падении поймал мяч.
75 мин. Ферру очень неточно пробил издали.
73 мин. Лиссабонцы контролируют мяч.
71 мин. ГООООООООООООООООООООООЛЛЛ!!! 3:3!!! Исмаили прострелил из левого угла штрафной, и защитник, пытавшийся выбить мяч, скинул сферу на Алана Патрика, который с отскоком от газона отправил круглый снаряд в ворота!
68 мин. ОПАСНО! После навеса со штрафного Тавареш головой пробил рядом со штангой!
67 мин. Замена у Бенфики. Вместо Шикинью на поле вышел Сеферович.
66 мин. Оффсайд у Тете.
64 мин. Снова Матвиенко едва не провалился в обороне, но все обошлось!
62 мин. Замена у Шахтера. Вместо Марлоса на поле вышел Тете.
59 мин. Тавареш с правого фланга навесил в руки Пятову.
57 мин. Опасно! После навеса со штрафного Кривцов подрезал мяч в ворота, и Влаходимос в падении поймал мяч!
55 мин. Острая атака Бенфики, к счастью, не завершилась для Шахтера неприятностями.
54 мин. Неудачная атака Шахтера.
50 мин. Рафа Силва решил на повышенных тонах поговорить с арбитром.
49 мин. ГОООООООООООООООООООООООЛЛЛ!!! 3:2!!! После навеса с углового Степаненко выиграл верховую борьбу у Ферру и головой отправил мяч в ворота!
47 мин. ГОЛ! 3:1! Матвиенко обрезался в собственной штрафной (!), отдавая поперечную передачу на Пятова. Соуза перехватил мяч и отпасовал на Рафу Силву, который нанес точный удар.
ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!
ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!
45+2 мин. Патрик неточно навесил со штрафного с правого фланга.
45 мин. Арбитр добавил 2 минуты.
44 мин. Высокий прессинг используют футболисты Бенфики.
41 мин. Да что ж такое?! После потери Исмаили Диаш справа ворвался в штрафную Шахтера и нанес низовой удар - Пятов в падении поймал мяч!
40 мин. Едва не обрезались горняки у своей штрафной, но все обошлось!
36 мин. ГОЛ! 2:1! Пицци навесил с углового, а Диаш, который перепрыгнул Матвиенко, головой нанес несильный, но точный удар!
34 мин. В ходе атаки правым флангом Додо не сумел сделать прострел.
31 мин. Владеют мячом хозяева, но пока не обостряют игру.
29 мин. Орлы пытаются снова завладеть преимуществом.
26 мин. Игра идет в центре поля в эти минуты.
23 мин. После навеса с углового Соуза из хорошей позиции пробил неудачно!
22 мин. После прострела в штрафную Шахтера Матвиенко выбил мяч на угловой.
20 мин. После хитрого заброса от Мораеса Исмаили справа ворвался в штрафную, но с острого угла не попал в ближний!
18 мин. Соуза нарушил правила возле штрафной Шахтера.
17 мин. Орлы контролируют мяч.
14 мин. ДА! ЭТО ГООООООООООООООООООООООЛЛЛ! VAR подтвердил правомерность взятия ворот!
12 мин. После заброса от Антонио Додо справа ворвался в штрафную и сделал прострел - мяч от Диаша, который боролся с Мораесом, залетел в ворота!
9 мин. ГОЛ! 1:0! Пицци без сопротивления защитников слева вошел в штрафную Шахтера и технично отправил мяч в дальний угол!
7 мин. Опасно! После навеса с углового мяч отскочил к Таарабту, который нанес удар - Исмаили успел подставить ногу!
6 мин. Соуза от левого угла штрафной пробил несильно в руки Пятову.
6 мин. Исмаили прострелил с левого фланга, но Мораес не успел к мячу.
4 мин. Хозяева поля взяли мяч под контроль в начале поединка.
2 мин. Первый угловой в матче разыграли лиссабонцы.
МАТЧ НАЧАЛСЯ!
В четверг, 27-го февраля, состоится ответный поединок 1/16 финала Лиги Европы, в котором «Бенфика» будет принимать донецкий «Шахтер». Матч пройдет в Лиссабоне на стадионе «Да Луш», начало – в 22:00 по киевскому времени. Трансляция на телеканале Футбол.
Неделю назад в Харькове «горняки» одержали непростую победу в первом противостоянии с лиссабонцами, одолев соперников со счетом 2:1. После встречи на ОСК «Металлист» обе команды одержали минимальные победы в своих национальных чемпионатах. «Шахтер» забил решающий гол в компенсированное время матча с «Десной», а «Бенфика» в выездном поединке справилась с «Жил Висенте». «Орлы» возглавляют турнирную таблицу португальского первенства, они, в отличии от «Шахтера», который имеет солидный очковой перевес над конкурентами, ведут ожесточенную борьбу за завоевание титула.
В Лиссабон делегация донецкого клуба отправилась во вторник. Будем надеяться, что «горняки» сумеют удачно выступить на стадионе «Да Луш» и завоюют путевку в 1/8 финала Лиги Европы.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Бенфика» – «Шахтер».
Источник — Sport.ua
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Вот бы и Динамо играло и прошло кого-либо!
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Интересно Суркисы смотрели игру Шахтера?
все представители этого чемпа вылетели получив целую кошелку голов от посредственных команд.
знаток бля
все представители этого чемпа вылетели получив целую кошелку голов от посредственных команд.
знаток бля
Назад домой с победой !Давайте мужики.
Вот бы и Динамо играло и прошло кого-либо!
________________
Интересно Суркисы смотрели игру Шахтера?
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