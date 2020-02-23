19-й тур
Шахтер Донецк
1:0
Десна
23.02.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Шахтер в компенсированное время дожал Десну

Впервые в чемпионате Украины сработали видеопомощники: гол гостей был отменен после повтора

  • 23.02.2020 18:58
  • 2557 просмотров
  • 54 комментария
Шахтер в компенсированное время дожал Десну
© shakhtar.com

Украинская Премьер-лига. 19-й тур.

«Шахтер» – «Десна» – 1:0

 Марлос (90+4).

 Евгений Картушов (19), Андрей Тотовицкий (52), Андрей Домбровский (90).

«Шахтер»: Анатолий Трубин - Валерий Бондарь, Николай Матвиенко, Додо - Тарас Степаненко, Маркиньос Сиприано (Исмаили, 70), Маркос Антонио (Марлос, 62), Алан Патрик, Тете (Тайсон, 62), Евгений Коноплянка - Жуниор Мораес.
Запасные: Алексей Шевченко, Давид Хочолава, Исмаили, Марлос, Тайсон, Майкон, Даниил Сикан.

«Десна»: Евгений Паст – Йоонас Тамм, Андрей Гитченко, Андрей Мостовой, Денис Фаворов – Андрей Домбровский, Леван Арвеладзе, Евгений Картушов, Андрей Тотовицкий, Алексей Гуцуляк (Сергей Старенький, 78) – Александр Филиппов (Филипп Будковский, 85).
Запасные: Игорь Литовка, Виталий Ермаков, ест Кузык, Дмитрий Хлёбас, Сергей Старенький, Филипп Будковский, Артур Западня.

Стадион: «Металлист» (Харьков).

Арбитр: Евгений Арановский (Киев).

ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Источник — Sport.ua

(8 голосов)

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Комментарии
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 23.02.2020 19:24
    0
    serge_kr, 23.02.2020 19:20
    Вот кстати тоже один из ботов Жеки - zzg77, так уже 3 насчитали...
    Так ты в Лондоне живешь или нет ?
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 23.02.2020 19:22
    0
    jwls1914, 23.02.2020 19:21
    Это да, тут не поспоришь( Кто бы мог подумать, что будем скучать по Реброву
    Не то слово . Следующий наверное будет Кардаш- Дмитрулин
    Ссылка
    Robert Monroe
    online
      Robert Monroe, 23.02.2020 19:22
    -1
    В первом же туре применения ВАР в УПЛ отменили голы в ворота соперника ДК и в ворота ШД. Никакое ВАР не спасёт ситуацию, пока у руля украинского футбола ахметовские мошенники.
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 23.02.2020 19:21
    -2
    serge_kr, 23.02.2020 19:20
    Вот кстати тоже один из ботов Жеки - zzg77, так уже 3 насчитали...
    Так ты тоже мой бот , лохушка
    Ссылка
    J0e777
    online
      J0e777, 23.02.2020 19:21
    -3
    serge_kr, 23.02.2020 19:19
    Чувак тебе ж сказали не позориться, а то ты мастер прикидываться что ты из Харькова
    С какого Харькова. Я из Киева. мне скрывать нечего. А вот ты рассказывал, что живёшь в Лондоне и иногда приезжаешь к родственникам в Ужгород. Вот это было очень смешно для всех
    Ссылка
    jwls1914
    online
    jwls1914, 23.02.2020 19:21
    +1
    jekаfunny, 23.02.2020 19:15
    У Динамо и тренера нет , если что
    Это да, тут не поспоришь( Кто бы мог подумать, что будем скучать по Реброву
    Ссылка
    serge_kr
      serge_kr, 23.02.2020 19:20
    -1
    zzg77, 23.02.2020 19:18
    А что, кто-то сомневался в победе Шахтера? Вы посмотрите за что дали жёлтую Картушову и всё поймете!!! И зачем такой VAR ?????
    Вот кстати тоже один из ботов Жеки - zzg77, так уже 3 насчитали...
    Ссылка
    serge_kr
      serge_kr, 23.02.2020 19:19
    0
    J0e777, 23.02.2020 19:18
    Так мы же онлайн с ним одновременно. А ники серж и закарпатфан гадят в одно время, но онлайн только ОДИН. Быстро ты логин меняешь
    Чувак тебе ж сказали не позориться, а то ты мастер прикидываться что ты из Харькова
    Ссылка
    zzg77
    online
      zzg77, 23.02.2020 19:18
    -4
    А что, кто-то сомневался в победе Шахтера? Вы посмотрите за что дали жёлтую Картушову и всё поймете!!! И зачем такой VAR ?????
    Ссылка
    J0e777
    online
      J0e777, 23.02.2020 19:18
    -5
    serge_kr, 23.02.2020 19:16
    Смешно звучит такое от тебя, я вот все таки уверен что J0e777 это бот - jekаfunny в которого еще штук 20 точно есть левых аккаунтов
    Так мы же онлайн с ним одновременно. А ники серж и закарпатфан гадят в одно время, но онлайн только ОДИН. Быстро ты логин меняешь
    Ссылка
    VAD
    online
    VAD, 23.02.2020 19:17
    -5
    Ручной вар, дали будэ...
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 23.02.2020 19:17
    -7
    serge_kr, 23.02.2020 19:16
    Смешно звучит такое от тебя, я вот все таки уверен что J0e777 это бот - jekаfunny в которого еще штук 20 точно есть левых аккаунтов
    Ну так хоть один докажи , если 20
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 23.02.2020 19:16
    -7
    J0e777, 23.02.2020 19:13
    Ты проводи свое расследование. Я даю факты, что этот персонаж, под никами серж, закарпатфан, алекс04 даёт 70% комментариев за колорадов. Я доказал, что он галимый донецкий бот, который создаёт видимость существования болельщиков шахтёра в сети
    Это тебе Serg_KR рассказывал что он из Лондона ?
    Ссылка
    ya_3
      ya_3, 23.02.2020 19:16
    +2
    Болельщиков ШАХТЁРА - с победой!
    игра, конечно, не очень впечатлила. Марлос, хоть и забил, но до гола очень тормозил игру, при одном Додо на правом фланге игра шла быстрее. Тайсон и Исмаили, похоже, вышли чисто прогуляться. Патрик - довольно неплохо, но пока ещё суетливо. Можно отметить Трубина - однозначно спас при ударе Филиппова. Остальные сыграли на среднем уровне. Что ещё не понравилось - почему-то в нападении постоянное стремление лезть на нескольких защитников в попытке их обыграть, такой элемент, как "стеночка" совсем не применяется, а без него нет скорости в атаке.
    P.S. А VAR таки затягивает игру...
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 23.02.2020 19:16
    -5
    ZAKARPATFAN, 23.02.2020 19:12
    Начнём с того, что Десна намного более организованная и дисциплинированая команда чем Ворскла, особенно в защите. Закончим, что первые 60 минут играли дублеры у Шахты.
    Так ШД же гранд
    А ДК вы ставите в ровень с остальными командами ? Или нет ?
    Ссылка
    serge_kr
      serge_kr, 23.02.2020 19:16
    0
    J0e777, 23.02.2020 19:13
    Ты проводи свое расследование. Я даю факты, что этот персонаж, под никами серж, закарпатфан, алекс04 даёт 70% комментариев за колорадов. Я доказал, что он галимый донецкий бот, который создаёт видимость существования болельщиков шахтёра в сети
    Смешно звучит такое от тебя, я вот все таки уверен что J0e777 это бот - jekаfunny в которого еще штук 20 точно есть левых аккаунтов
    Ссылка
    Великий комбинатор
      Великий комбинатор, 23.02.2020 19:15
    -6
    AK_228, 23.02.2020 19:14
    Не буду учавствовать в словесных баталиях ... « устал” порядком от тупости динамовских ботов, один Великий мастурбатор со своими зашкварами пошатнул веру в человеческий разум
    Всем хорошего вечера, в независимости от клубных предпочтений !!
    вот и иди на xуй,тупое и многоликое существо
    -
    Ссылка
    Сергей Двореченец
      Сергей Двореченец, 23.02.2020 19:15
    0
    Сергей Двореченец, 23.02.2020 19:14
    Шахтар з перемогою але не з грою. Так, грав не основний склад, але гри не продемонстрував. Десна дуже чітко оборонялася, гол десни відмінено за правилами, гол Шахтаря не є награним, а є випадковим. Гра довела на разі, що у Шахтаря рівноцінного другого складу не існує. Не сподобалися Коноплянка, Тете, Бондар. Сподобався Турбін, Марлос та Тайсон. Маркіньос та Антоніо не знають, що робити з організованою обороною.
    *Трубін
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 23.02.2020 19:15
    0
    jwls1914, 23.02.2020 19:14
    Я хотел заценить эту игру, но не смог быстро найти трансляцию, потому могу только догадываться, как там было. Но я бы на твоем месте не сравнивал эти игры по той причине, что Шахта имеет "моральное" право слить пару игр с оглядкой на тяжелое противостояние с Бенфикой. У Динамо таких оправданий нет
    У Динамо и тренера нет , если что
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 23.02.2020 19:15
    0
    J0e777, 23.02.2020 19:13
    Ты проводи свое расследование. Я даю факты, что этот персонаж, под никами серж, закарпатфан, алекс04 даёт 70% комментариев за колорадов. Я доказал, что он галимый донецкий бот, который создаёт видимость существования болельщиков шахтёра в сети
    Врешь. Доказательства в студию. Ато так это пустая болтовня.
    Ссылка
    electron440v60hz
      electron440v60hz, 23.02.2020 19:06
    +6
    Играли хорошо, победа заслуженная.
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    AK_228
    online
      AK_228, 23.02.2020 19:14
    +4
    Не буду учавствовать в словесных баталиях ... « устал” порядком от тупости динамовских ботов, один Великий мастурбатор со своими зашкварами пошатнул веру в человеческий разум
    Всем хорошего вечера, в независимости от клубных предпочтений !!
    Ссылка
    футфан
    online
      футфан, 23.02.2020 19:10
    +4
    Десна молодці, з такою грою будуть боротись за друге місце))) а Шахтар чемпіоном став ще до нового року)))
    Ссылка
    serge_kr
      serge_kr, 23.02.2020 19:04
    +4
    Молодцы, красивая игра нашего чемпиона и заслуженная победа, браво. так держать. А киевским ботам ничего не остается как минусовать из засады и позорно тявкать из будкы!
    Ссылка
    Пятачок
      Пятачок, 23.02.2020 19:12
    +3
    AK_228, 23.02.2020 19:08
    Так же как и ты , zport, metallkh, сомнений практически нет
    Так-так-так. Что у нас тут. Kovalenkobrevno = Zport = MetalKH = J0e777?
    Кто следующий?
    Ссылка
    wladimir_skidan
    online
      wladimir_skidan, 23.02.2020 19:12
    +3
    С победой ШД. Десне респект.
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 23.02.2020 19:05
    +3
    Молодцы Шахтер. Не ожидал я что в двух матчах с такими сильными соперниками как Бенфика и Десна, Шахтер наберёт 6 очков. Каштру и ребята молодцы. Так держать!
    Ссылка
    ya_3
      ya_3, 23.02.2020 19:16
    +2
    Болельщиков ШАХТЁРА - с победой!
    игра, конечно, не очень впечатлила. Марлос, хоть и забил, но до гола очень тормозил игру, при одном Додо на правом фланге игра шла быстрее. Тайсон и Исмаили, похоже, вышли чисто прогуляться. Патрик - довольно неплохо, но пока ещё суетливо. Можно отметить Трубина - однозначно спас при ударе Филиппова. Остальные сыграли на среднем уровне. Что ещё не понравилось - почему-то в нападении постоянное стремление лезть на нескольких защитников в попытке их обыграть, такой элемент, как "стеночка" совсем не применяется, а без него нет скорости в атаке.
    P.S. А VAR таки затягивает игру...
    Ссылка
    Пятачок
      Пятачок, 23.02.2020 19:15
    +2
    J0e777, 23.02.2020 19:13
    Ты проводи свое расследование. Я даю факты, что этот персонаж, под никами серж, закарпатфан, алекс04 даёт 70% комментариев за колорадов. Я доказал, что он галимый донецкий бот, который создаёт видимость существования болельщиков шахтёра в сети
    Ты доказал, что ты тупенький чел с 4 аккаунтами
    Ссылка
    jwls1914
    online
      jwls1914, 23.02.2020 19:14
    +2
    jekаfunny, 23.02.2020 19:10
    Динамо 14 ударов - Ворскла - 3 удара
    Шахтёр 13 ударов - Десна - 6 ударов.
    И ДК и ШД забили в конце матча победные голы ......
    Но особо одаренные из-за гаражей сейчас будут рассказывать что ДК отскочило , а ШД заслуженно и логично победил на классе
    Я хотел заценить эту игру, но не смог быстро найти трансляцию, потому могу только догадываться, как там было. Но я бы на твоем месте не сравнивал эти игры по той причине, что Шахта имеет "моральное" право слить пару игр с оглядкой на тяжелое противостояние с Бенфикой. У Динамо таких оправданий нет
    Ссылка
    Сергей Двореченец
      Сергей Двореченец, 23.02.2020 19:14
    +2
    Шахтар з перемогою але не з грою. Так, грав не основний склад, але гри не продемонстрував. Десна дуже чітко оборонялася, гол десни відмінено за правилами, гол Шахтаря не є награним, а є випадковим. Гра довела на разі, що у Шахтаря рівноцінного другого складу не існує. Не сподобалися Коноплянка, Тете, Бондар. Сподобався Турбін, Марлос та Тайсон. Маркіньос та Антоніо не знають, що робити з організованою обороною.
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 23.02.2020 19:12
    +2
    jekаfunny, 23.02.2020 19:10
    Динамо 14 ударов - Ворскла - 3 удара
    Шахтёр 13 ударов - Десна - 6 ударов.
    И ДК и ШД забили в конце матча победные голы ......
    Но особо одаренные из-за гаражей сейчас будут рассказывать что ДК отскочило , а ШД заслуженно и логично победил на классе
    Начнём с того, что Десна намного более организованная и дисциплинированая команда чем Ворскла, особенно в защите. Закончим, что первые 60 минут играли дублеры у Шахты.
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 23.02.2020 19:10
    +2
    AK_228, 23.02.2020 19:08
    Так же как и ты , zport, metallkh, сомнений практически нет
    А вот у меня есть большие сомнения, что я и Серж - это одно лицо, ведь я то знаю правду
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 23.02.2020 19:06
    +2
    Хорошая игра, с победой, чемпион!!
    Ссылка
    jwls1914
    online
    jwls1914, 23.02.2020 19:21
    +1
    jekаfunny, 23.02.2020 19:15
    У Динамо и тренера нет , если что
    Это да, тут не поспоришь( Кто бы мог подумать, что будем скучать по Реброву
    Ссылка
    Пятачок
      Пятачок, 23.02.2020 19:14
    +1
    serge_kr, 23.02.2020 19:14
    Следущий jekаfunny и Лаеда это тоже одно лицо
    Нет
    Ссылка
    Пятачок
      Пятачок, 23.02.2020 19:14
    +1
    J0e777, 23.02.2020 19:09
    Просто обращайте внимание на надпись ОНЛАЙН под логинами серж и закарпатфан. Они НИКОГДА не бывают онлайн в одовременно. Нужно бороться с донецкими ботами
    Идиот. Во-первых можно поставить несколько браузеров и все акки будут онлайн. Во-вторых тут онлайн реализован через жопу и ни о чем не говорит. Но ты вчера то же самое доказывал под ником MetalKH. Уже и не пытаешься скрываться
    Ссылка
    serge_kr
      serge_kr, 23.02.2020 19:14
    +1
    Пятачок, 23.02.2020 19:12
    Так-так-так. Что у нас тут. Kovalenkobrevno = Zport = MetalKH = J0e777?
    Кто следующий?
    Следущий jekаfunny и Лаеда это тоже одно лицо
    Ссылка
    serge_kr
      serge_kr, 23.02.2020 19:12
    +1
    jekаfunny, 23.02.2020 19:10
    Динамо 14 ударов - Ворскла - 3 удара
    Шахтёр 13 ударов - Десна - 6 ударов.
    И ДК и ШД забили в конце матча победные голы ......
    Но особо одаренные из-за гаражей сейчас будут рассказывать что ДК отскочило , а ШД заслуженно и логично победил на классе
    А игру ты смотрел? Владение мячом у Шахты около 75%, а какие комбинации были, а в матче ДК твоего там Ворскла моментами просто издевалась над Динамо и это комнда которая занимает 11 место в лиге, не позорся хоть, Я еще жду доказательств что ты не БОТ!
    Ссылка
    R1d3r
      R1d3r, 23.02.2020 19:09
    +1
    AK_228, 23.02.2020 19:06
    Северная столица, есть немного))
    Точнее первая столица) А северная столица это Чернигов)
    Ссылка
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