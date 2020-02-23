Шахтер в компенсированное время дожал Десну

Украинская Премьер-лига. 19-й тур.
«Шахтер» – «Десна» – 1:0
Марлос (90+4).
Евгений Картушов (19), Андрей Тотовицкий (52), Андрей Домбровский (90).
«Шахтер»: Анатолий Трубин - Валерий Бондарь, Николай Матвиенко, Додо - Тарас Степаненко, Маркиньос Сиприано (Исмаили, 70), Маркос Антонио (Марлос, 62), Алан Патрик, Тете (Тайсон, 62), Евгений Коноплянка - Жуниор Мораес.
Запасные: Алексей Шевченко, Давид Хочолава, Исмаили, Марлос, Тайсон, Майкон, Даниил Сикан.
«Десна»: Евгений Паст – Йоонас Тамм, Андрей Гитченко, Андрей Мостовой, Денис Фаворов – Андрей Домбровский, Леван Арвеладзе, Евгений Картушов, Андрей Тотовицкий, Алексей Гуцуляк (Сергей Старенький, 78) – Александр Филиппов (Филипп Будковский, 85).
Запасные: Игорь Литовка, Виталий Ермаков, ест Кузык, Дмитрий Хлёбас, Сергей Старенький, Филипп Будковский, Артур Западня.
Стадион: «Металлист» (Харьков).
Арбитр: Евгений Арановский (Киев).
ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Источник — Sport.ua
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игра, конечно, не очень впечатлила. Марлос, хоть и забил, но до гола очень тормозил игру, при одном Додо на правом фланге игра шла быстрее. Тайсон и Исмаили, похоже, вышли чисто прогуляться. Патрик - довольно неплохо, но пока ещё суетливо. Можно отметить Трубина - однозначно спас при ударе Филиппова. Остальные сыграли на среднем уровне. Что ещё не понравилось - почему-то в нападении постоянное стремление лезть на нескольких защитников в попытке их обыграть, такой элемент, как "стеночка" совсем не применяется, а без него нет скорости в атаке.
P.S. А VAR таки затягивает игру...
А ДК вы ставите в ровень с остальными командами ? Или нет ?
Всем хорошего вечера, в независимости от клубных предпочтений !!
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Всем хорошего вечера, в независимости от клубных предпочтений !!
Кто следующий?
игра, конечно, не очень впечатлила. Марлос, хоть и забил, но до гола очень тормозил игру, при одном Додо на правом фланге игра шла быстрее. Тайсон и Исмаили, похоже, вышли чисто прогуляться. Патрик - довольно неплохо, но пока ещё суетливо. Можно отметить Трубина - однозначно спас при ударе Филиппова. Остальные сыграли на среднем уровне. Что ещё не понравилось - почему-то в нападении постоянное стремление лезть на нескольких защитников в попытке их обыграть, такой элемент, как "стеночка" совсем не применяется, а без него нет скорости в атаке.
P.S. А VAR таки затягивает игру...
Шахтёр 13 ударов - Десна - 6 ударов.
И ДК и ШД забили в конце матча победные голы ......
Но особо одаренные из-за гаражей сейчас будут рассказывать что ДК отскочило , а ШД заслуженно и логично победил на классе
Шахтёр 13 ударов - Десна - 6 ударов.
И ДК и ШД забили в конце матча победные голы ......
Но особо одаренные из-за гаражей сейчас будут рассказывать что ДК отскочило , а ШД заслуженно и логично победил на классе
Кто следующий?
Шахтёр 13 ударов - Десна - 6 ударов.
И ДК и ШД забили в конце матча победные голы ......
Но особо одаренные из-за гаражей сейчас будут рассказывать что ДК отскочило , а ШД заслуженно и логично победил на классе
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