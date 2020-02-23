19-й тур
Шахтер Донецк
1:0
Десна
23.02.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Шахтер – Десна – 1:0. Текстовая трансляция матча

Стенограмма поединка 19-го тура чемпионата Украины

  • 23.02.2020 18:22
  • 33323 просмотра
  • 320 комментариев
Шахтер – Десна – 1:0. Текстовая трансляция матча
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Украинская Премьер-лига. 19-й тур.

«Шахтер» – «Десна» – 1:0

 Марлос (90+4).

 Евгений Картушов (19), Андрей Тотовицкий (52), Андрей Домбровский (90).

«Шахтер»: Анатолий Трубин - Валерий Бондарь, Николай Матвиенко, Додо - Тарас Степаненко, Маркиньос Сиприано (Исмаили, 70), Маркос Антонио (Марлос, 62), Алан Патрик, Тете (Тайсон, 62), Евгений Коноплянка - Жуниор Мораес.
Запасные: Алексей Шевченко, Давид Хочолава, Исмаили, Марлос, Тайсон, Майкон, Даниил Сикан.

«Десна»: Евгений Паст – Йоонас Тамм, Андрей Гитченко, Андрей Мостовой, Денис Фаворов – Андрей Домбровский, Леван Арвеладзе, Евгений Картушов, Андрей Тотовицкий, Алексей Гуцуляк (Сергей Старенький, 78) – Александр Филиппов (Филипп Будковский, 85).
Запасные: Игорь Литовка, Виталий Ермаков, ест Кузык, Дмитрий Хлёбас, Сергей Старенький, Филипп Будковский, Артур Западня.

Стадион: «Металлист» (Харьков).

Арбитр: Евгений Арановский (Киев).

Наши оценки:

  

Запасные «Шахтера»: Исмаили - 7,0, Марлос - 9,0, Тайсон - 8,5.
Запасные «Десны»: Старенький (6,0), Будковский - б/о.
90+6 мин. МАТЧ ОКОНЧЕН!

 90+4 мин. ГОООООООЛ! Марлос (пяткой) - Мораес - Тайсон в штрафной: такой была комбинация Шахтера в штрафной. А завершил ее Марлос опять же ударом пяткой с нескольких метров!

90+1 мин. Рефери компенсировал шесть минут.

 90 мин. Домбровский отмахнулся от Тайсона в середине поля.

90 мин. Коноплянка пробил с ходу - мимо.

 89 мин. Будковский меняет Филиппова.

87 мин. Гости откровенно тянут время.

84 мин. После розыгрыша углового слева Бондарь оказался в офсайде.

83 мин. Опасно! Коноплянка со штрафного слева пробил под перекладину - вратарь тянет!

81 мин. После подачи справа Мораес пробил головой - выше ворот.

 78 мин. Хромающий Гуцуляк уступил место Старенькому.

77 мин. Додо навесил справа - вратарь поймал мяч.

75 мин. Исмаили опасно прострелил слева - защитник выбил мяч.

73 мин. Гости всей командой отошли в оборону, Шахтер владеет мячом.

 70 мин. Исмаили вышел вместо Сиприано.

68 мин. 68:32% - преимущество хозяев во владении мячом.

65 мин. Угловой Шахтера - мяч выбит.

64 мин. Тайсон пробил с ходу - вратарь отбил мяч!

63 мин. Филиппов пробил с ходу - очень неточно.

62 мин. Тайсон и Марлос меняют Тете и Маркоса Антонио.

61 мин. Арбитр посоветовался с видеоассистентом, и повтор подтвердил: Филиппов перед тем, как отдать голевую передачу, принял мяч в офсайде. Взятие ворот не засчитано!

59 мин. ГОООООООЛ! Десна разыграла угловой справа, последовал прострел в штрафную, пас Филиппова назад к линии штрафной - и Гуцуляк в касание пробил под дальнюю штангу!

58 мин. Луиш Каштру готовит замену. Слишком пассивно играет его команда в атаке.

55 мин. Додо выскочил один на один под острым углом и решил отдать пас - передачу перехватил соперник!

54 мин. Игра продолжается: Степаненко в строю, красную арбитр не достал.

 52 мин. Тотовицкий пошел на мяч ногой, а Степаненко - головой! Тарасу оказывают помощь в середине поля, арбитр слушает видеоассистента.

49 мин. Филиппов пробил с ходу в ближний угол - мимо.

48 мин. Моментище! После прострела Гуцуляка справа Филиппов без помех бил в касание - Трубин отбил!

47 мин. Арвеладзе подал угловой слева - Степаненко выбил мяч головой.

46 мин. ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!

45 мин. ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!

42 мин. Тете навесил справа - Мораес не дотянулся до мяча!

41 мин. И снова игра между штрафными.

38 мин. Ухххх! Тете прошел двоих защитников и мощно пробил из пределов штрафной - кипер сумел отбить мяч!

37 мин. Мораес навесил справа - Фаворов выбил мяч головой.

35 мин. Коноплянка опасно навесил слева - защитник выбил мяя головой.

32 мин. Десна отодвинула игру от своей штрафной и пытается контролировать мяч.

30 мин. Тете пробил с ходу, но даже после рикошета мяч не долетел до ворот.

28 мин. Порой все полевые игроки находятся на половине поля гостей, но Десна уверенно обороняется.

25 мин. Тете подал угловой справа - защитник выбил мяч головой.

23 мин. Половина тайма позади. Владение мячом - 72:28% в пользу Шахтера. По ударам равенство - 2:2.

21 мин. Картушов навесил со штрафного справа - Матвиенко выбил мяч головой.

20 мин. Опасно! Угловой хозяев справа, защитник выбил мяч, но недалеко. Бондарь в касание добивал - мимо!

 19 мин. Картушов в середине поля жестко встретил Мораеса и попал тому коленом в колено.

17 мин. Горняки катают мяч в середине поля.

14 мин. Филиппов пробил от линии штрафной в ближний угол - вратарь накрыл мяч.

12 мин. Постепенно вырисовалось преимущество горняков, Десна в основном отбивается.

9 мин. Момент! После прострела справа Мораес бил в касание метров с десяти - мимо ближней девятки!

8 мин. Фаворов несильно пробил в ближний угол - вратарь поймал мяч.

6 мин. Подача Мостового - Степаненко выиграл воздух у Гитченко и выбил мяч.

5 мин. Додо навесил справа - вратарь поймал мяч.

2 мин. Навес гостей со штрафного слева - мяч выбит.

1 мин. МАТЧ НАЧАЛСЯ! Хозяева - в оранжевых футболках и черных трусах, гости -  в темно-синем.

Примерные схемы команд:

  



Десна сыграет в темно-синем:


Стадион готов к матчу:


Раздевалка Шахтера:


В воскресенье, 23-го февраля, состоится встреча 19-го тура украинской Премьер-лиги, в которой донецкий «Шахтер» принимает черниговскую «Десну». Поединок пройдет в Харькове на поле стадиона «Металлист», начало в 17:00 по киевскому времени.
 
Игра в Харькове станет, безусловной, центральной в туре. Лидер УПЛ принимает 4-ю команду. На «горняков» будет интересно посмотреть в свете противостояния с «Бенфикой» в Лиге Европы: встреча с черниговской командой приходится аккурат между матчами с португальцами. А «Десна», сменившая во время зимней паузы нескольких игроков, должна подтвердить свои претензии на место в еврокубковой зоне.
 
Наш сайт проведет текстовую трансляцию поединка «Шахтер» – «Десна».

АНОНС И ПРОГНОЗ МАТЧА

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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Дід Піхто
    online
      Дід Піхто , 23.02.2020 19:07
    -3
    AK_228, 23.02.2020 19:04
    Хорош скулить... тошно уже
    Иди на^уй, чмо шлаковское. Арановского с собой забери!
    Ссылка
    serge_kr
      serge_kr, 23.02.2020 19:05
    0
    jekаfunny, 23.02.2020 19:03
    Когда доказательства по Китаю скинешь, позорище ?
    Сначала докажи что ты не бот!
    Ссылка
    Дід Піхто
    online
      Дід Піхто , 23.02.2020 19:05
    -6
    serge_kr, 23.02.2020 19:02
    Слава народной команде, слава Шахтеру!
    Слава арановскому. Слава лохметовской капусте. Капуста - рулит, ура!!
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 23.02.2020 19:04
    +4
    Дід Піхто , 23.02.2020 19:02
    Фу, какой гнилой спектакль сегодня был. Фу, какая мерзость. Негоже шампиньонам так выигрывать. Бррр, как можно за эту ржавую помойку болеть, не понимаю...
    Хорош скулить... тошно уже
    Ссылка
    Дід Піхто
    online
      Дід Піхто , 23.02.2020 19:04
    -8
    Surkisfuilo, 23.02.2020 19:00
    Слава горнякам! Шахтер - чемпион! Так держать!
    Порядочные люди, понимают что эта победа имени Арановского и ведут себя скромно. Нечему радоваться и выпадать из штанов.
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 23.02.2020 19:03
    -4
    serge_kr, 23.02.2020 19:01
    Ты уже успел всема своими ботами отписаться?
    Когда доказательства по Китаю скинешь, позорище ?
    Ссылка
    serge_kr
      serge_kr, 23.02.2020 19:02
    +3
    Слава народной команде, слава Шахтеру!
    Ссылка
    Дід Піхто
    online
      Дід Піхто , 23.02.2020 19:02
    -10
    Фу, какой гнилой спектакль сегодня был. Фу, какая мерзость. Негоже шампиньонам так выигрывать. Бррр, как можно за эту ржавую помойку болеть, не понимаю...
    Ссылка
    serge_kr
      serge_kr, 23.02.2020 19:01
    +2
    jekаfunny, 23.02.2020 18:59
    Прыщи ты давил , что там по Уханю?
    Ты уже успел всема своими ботами отписаться?
    Ссылка
    dgurkis
    online
      dgurkis, 23.02.2020 19:00
    +4
    Харьков - форева! Марлос - габриела!
    Ссылка
    Surkisfuilo
    online
    Surkisfuilo, 23.02.2020 19:00
    +1
    Слава горнякам! Шахтер - чемпион! Так держать!
    Ссылка
    mt1036
    online
      mt1036, 23.02.2020 19:00
    -7
    Судья бураво))
    Ссылка
    Александр Осипов
      Александр Осипов, 23.02.2020 18:59
    +7
    adidas77, 23.02.2020 18:54
    А почему 6 добавили, почему не 15 ???
    Позорище , этот ахмето чемпионат...
    Ах как же отсосам динамо-дебилоидным в очко засвербило....
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 23.02.2020 18:59
    -6
    serge_kr, 23.02.2020 18:56
    Заслужила Ворскла вчера а тут Шахта давила
    Прыщи ты давил , что там по Уханю?
    Ссылка
    Великий комбинатор
      Великий комбинатор, 23.02.2020 18:58
    -8
    5 замен по 30 сек.. остановки были)))
    1,5 минуты и ждем пока гол не забьют)))
    Ссылка
    rugby1970
    online
      rugby1970, 23.02.2020 18:58
    -12
    Опять вытянули кротов из норы... ТЬФУ!
    Ссылка
    serge_kr
      serge_kr, 23.02.2020 18:58
    +3
    adidas77, 23.02.2020 18:58
    Хватит выпрыгивать из штанов!
    Ты за серебрянник здесь трудишься, кротик?
    Подарили судьи твоим кротам очередную липовую победу,радуйся!
    ЕЕЕЕЕЕЕ, УРААААААа!!!!!!!!!!
    Ссылка
    Дід Піхто
    online
      Дід Піхто , 23.02.2020 18:58
    -8
    AK_228, 23.02.2020 18:55
    Отребье динамовское в шоке!
    Зато шлаковское отребье - радуется гнилым победам
    Ссылка
    serge_kr
      serge_kr, 23.02.2020 18:58
    +3
    Браво чемпионы, так держать!
    Ссылка
    adidas77
    online
      adidas77, 23.02.2020 18:58
    -6
    serge_kr, 23.02.2020 18:56
    Заслужила Ворскла вчера а тут Шахта давила
    Хватит выпрыгивать из штанов!
    Ты за серебрянник здесь трудишься, кротик?
    Подарили судьи твоим кротам очередную липовую победу,радуйся!
    Ссылка
    serge_kr
      serge_kr, 23.02.2020 17:21
    +8
    Просто получаешь наслаждение от комбинаций Шахтера, молодцы, и поколения сейчас хорошое, много наших молодых украинцев плюс перспективные бразильцы
    Ссылка
    serge_kr
      serge_kr, 23.02.2020 17:11
    +8
    Как же приятно смотреть на игру Шахтера, не то что вчера в Киеве, а молодежь в шахты хороша
    Ссылка
    Александр Осипов
      Александр Осипов, 23.02.2020 18:59
    +7
    adidas77, 23.02.2020 18:54
    А почему 6 добавили, почему не 15 ???
    Позорище , этот ахмето чемпионат...
    Ах как же отсосам динамо-дебилоидным в очко засвербило....
    Ссылка
    Maccceo Plex Plex
    online
      Maccceo Plex Plex, 23.02.2020 17:22
    +7
    Великий комбинатор, 23.02.2020 17:18
    тебя козла залошили с перволиговой Александрией?
    Все твои сегодняшние зашквары в 3 тома не поместятся)) Так у кого больше побед после 5 матчей))
    Ссылка
    Maccceo Plex Plex
    online
      Maccceo Plex Plex, 23.02.2020 17:20
    +6
    jekаfunny, 23.02.2020 17:17
    Я как тебя увидел на этой ветке , слово в слово подумал
    Ты мазохист что ли ?
    Не истери)) А кто тебе сказал что ты думать умеешь?) Если твой санитар или парень, то они из жалости))
    Ссылка
    Maccceo Plex Plex
    online
      Maccceo Plex Plex, 23.02.2020 17:16
    +6
    На одной ветке залошили, так они на второй вылезли)) Понравилось, опущенцы?))
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 23.02.2020 18:57
    +5
    Zport., 23.02.2020 18:56
    Ордло сегодня гуляет
    Ирпень в трауре
    Ссылка
    serge_kr
      serge_kr, 23.02.2020 18:33
    +5
    Самое смешное что теперь вонючие киевские совы не смогут кричать что Ахметов все купил, теперь есть Вар и в матчах Динамо теперь шубы не актуальны
    Ссылка
    Frankov
    online
      Frankov, 23.02.2020 18:05
    +5
    jekаfunny, 23.02.2020 17:58
    Не , я всегда знал , что тиф гиена забнеприводная , не отличаешься умом и сообразительностью
    Но чтобы разные города перепутать.
    ———
    Подстилка дальнобойщика от Киева до Обухова КМ 50 будет где то , приблизительно .
    Это тебе так на будущее . Давай ещё старайся
    Я в отличии от тебя от тебя петушары,прекрасно знаю где находится Обухов,и это Киевская область.На военных картах он входит в Киевскую агломерацию.Ты лучше расскажи почему твой клоун зеленый,обещал отвезти этих людей в Конча-Заспу,а сам как всегда наврал?
    Ссылка
    Maccceo Plex Plex
    online
      Maccceo Plex Plex, 23.02.2020 17:30
    +5
    Bolshoi, 23.02.2020 17:28
    Десна ещё не забила?
    А у тебя телевизор в ломбарде что-ли в залоге? Или заклинило?))
    Ссылка
    Maccceo Plex Plex
    online
      Maccceo Plex Plex, 23.02.2020 17:26
    +5
    jekаfunny, 23.02.2020 17:25
    Ты и твои коллеги по параду , не вся страна
    Я еще одного не понимаю, как, если так можно назвать - человек, добровольно на «заднеприводного» отозвался в разговоре который его не касался?)) Еще скажи что такого не было?))
    Ссылка
    Maccceo Plex Plex
    online
      Maccceo Plex Plex, 23.02.2020 17:24
    +5
    jekаfunny, 23.02.2020 17:22
    Я понимаю , что ты как человек , который осознал взял себе Ник « Дырявый» все хочешь свести к теме мужеложества . Но тут спортивный сайт. Свои предпочтения , на параде с коллегами обсудишь , когда он там у вас будет
    И это мне пишет человек который осознанно болеют за недокоманду которую вся страна называет «дырявыми»?)))
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 23.02.2020 17:23
    +5
    Великий комбинатор, 23.02.2020 17:20
    а вот просто интересно ты вылез из гомна?
    Шмоня Мастурбатор, я и так к тебе серьезно не относился, так, как к скомороху местному, а после твоих обсеров сегодняшних и подавно
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 23.02.2020 17:19
    +5
    Maccceo Plex Plex, 23.02.2020 17:16
    На одной ветке залошили, так они на второй вылезли)) Понравилось, опущенцы?))
    особенно Мастурбатору великому..
    и это он ещё долго держался, так обоснования через пару часов уже обосран
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 23.02.2020 17:14
    +5
    Bolshoi, 23.02.2020 17:11
    Двух негров нет, и сразу дубль? Колхозная команда.
    Тем более не двух и негров, но тебе боту динамовскому простительно
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 23.02.2020 17:13
    +5
    Bolshoi, 23.02.2020 17:11
    Двух негров нет, и сразу дубль? Колхозная команда.
    ой, не скули
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 23.02.2020 19:04
    +4
    Дід Піхто , 23.02.2020 19:02
    Фу, какой гнилой спектакль сегодня был. Фу, какая мерзость. Негоже шампиньонам так выигрывать. Бррр, как можно за эту ржавую помойку болеть, не понимаю...
    Хорош скулить... тошно уже
    Ссылка
    dgurkis
    online
      dgurkis, 23.02.2020 19:00
    +4
    Харьков - форева! Марлос - габриела!
    Ссылка
    serge_kr
      serge_kr, 23.02.2020 18:35
    +4
    Дід Піхто , 23.02.2020 18:30
    У нас хоть болельщики есть, а у шлака их нет и сам клуб - фикция
    А ты кто, чей бот? Жеки или от тупой шайки Джо, Матела , большого и т.д.?
    Ссылка
    Олег Кулініч
      Олег Кулініч, 23.02.2020 18:26
    +4
    Молодежь - бомба в Шахты. Надо от Степы избавляться, в играх со слабшими соперниками он команду назад тянет
    Ссылка
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