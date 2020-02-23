Украинская Премьер-лига. 19-й тур.

«Шахтер» – «Десна» – 1:0



Марлос (90+4).



Евгений Картушов (19), Андрей Тотовицкий (52), Андрей Домбровский (90).

«Шахтер»: Анатолий Трубин - Валерий Бондарь, Николай Матвиенко, Додо - Тарас Степаненко, Маркиньос Сиприано (Исмаили, 70), Маркос Антонио (Марлос, 62), Алан Патрик, Тете (Тайсон, 62), Евгений Коноплянка - Жуниор Мораес.

Запасные: Алексей Шевченко, Давид Хочолава, Исмаили, Марлос, Тайсон, Майкон, Даниил Сикан.

«Десна»: Евгений Паст – Йоонас Тамм, Андрей Гитченко, Андрей Мостовой, Денис Фаворов – Андрей Домбровский, Леван Арвеладзе, Евгений Картушов, Андрей Тотовицкий, Алексей Гуцуляк (Сергей Старенький, 78) – Александр Филиппов (Филипп Будковский, 85).

Запасные: Игорь Литовка, Виталий Ермаков, ест Кузык, Дмитрий Хлёбас, Сергей Старенький, Филипп Будковский, Артур Западня.

Стадион: «Металлист» (Харьков).

Арбитр: Евгений Арановский (Киев).



Наши оценки:

Запасные «Шахтера»: Исмаили - 7,0, Марлос - 9,0, Тайсон - 8,5.

Запасные «Десны»: Старенький (6,0), Будковский - б/о.

90+6 мин. МАТЧ ОКОНЧЕН!



90+4 мин. ГОООООООЛ! Марлос (пяткой) - Мораес - Тайсон в штрафной: такой была комбинация Шахтера в штрафной. А завершил ее Марлос опять же ударом пяткой с нескольких метров!



90+1 мин. Рефери компенсировал шесть минут.



90 мин. Домбровский отмахнулся от Тайсона в середине поля.



90 мин. Коноплянка пробил с ходу - мимо.



89 мин. Будковский меняет Филиппова.



87 мин. Гости откровенно тянут время.



84 мин. После розыгрыша углового слева Бондарь оказался в офсайде.



83 мин. Опасно! Коноплянка со штрафного слева пробил под перекладину - вратарь тянет!



81 мин. После подачи справа Мораес пробил головой - выше ворот.



78 мин. Хромающий Гуцуляк уступил место Старенькому.



77 мин. Додо навесил справа - вратарь поймал мяч.



75 мин. Исмаили опасно прострелил слева - защитник выбил мяч.



73 мин. Гости всей командой отошли в оборону, Шахтер владеет мячом.



70 мин. Исмаили вышел вместо Сиприано.



68 мин. 68:32% - преимущество хозяев во владении мячом.



65 мин. Угловой Шахтера - мяч выбит.



64 мин. Тайсон пробил с ходу - вратарь отбил мяч!



63 мин. Филиппов пробил с ходу - очень неточно.



62 мин. Тайсон и Марлос меняют Тете и Маркоса Антонио.



61 мин. Арбитр посоветовался с видеоассистентом, и повтор подтвердил: Филиппов перед тем, как отдать голевую передачу, принял мяч в офсайде. Взятие ворот не засчитано!



59 мин. ГОООООООЛ! Десна разыграла угловой справа, последовал прострел в штрафную, пас Филиппова назад к линии штрафной - и Гуцуляк в касание пробил под дальнюю штангу!



58 мин. Луиш Каштру готовит замену. Слишком пассивно играет его команда в атаке.



55 мин. Додо выскочил один на один под острым углом и решил отдать пас - передачу перехватил соперник!



54 мин. Игра продолжается: Степаненко в строю, красную арбитр не достал.



52 мин. Тотовицкий пошел на мяч ногой, а Степаненко - головой! Тарасу оказывают помощь в середине поля, арбитр слушает видеоассистента.



49 мин. Филиппов пробил с ходу в ближний угол - мимо.



48 мин. Моментище! После прострела Гуцуляка справа Филиппов без помех бил в касание - Трубин отбил!



47 мин. Арвеладзе подал угловой слева - Степаненко выбил мяч головой.



46 мин. ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!



45 мин. ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!



42 мин. Тете навесил справа - Мораес не дотянулся до мяча!



41 мин. И снова игра между штрафными.



38 мин. Ухххх! Тете прошел двоих защитников и мощно пробил из пределов штрафной - кипер сумел отбить мяч!



37 мин. Мораес навесил справа - Фаворов выбил мяч головой.



35 мин. Коноплянка опасно навесил слева - защитник выбил мяя головой.



32 мин. Десна отодвинула игру от своей штрафной и пытается контролировать мяч.



30 мин. Тете пробил с ходу, но даже после рикошета мяч не долетел до ворот.



28 мин. Порой все полевые игроки находятся на половине поля гостей, но Десна уверенно обороняется.



25 мин. Тете подал угловой справа - защитник выбил мяч головой.



23 мин. Половина тайма позади. Владение мячом - 72:28% в пользу Шахтера. По ударам равенство - 2:2.



21 мин. Картушов навесил со штрафного справа - Матвиенко выбил мяч головой.



20 мин. Опасно! Угловой хозяев справа, защитник выбил мяч, но недалеко. Бондарь в касание добивал - мимо!



19 мин. Картушов в середине поля жестко встретил Мораеса и попал тому коленом в колено.



17 мин. Горняки катают мяч в середине поля.



14 мин. Филиппов пробил от линии штрафной в ближний угол - вратарь накрыл мяч.



12 мин. Постепенно вырисовалось преимущество горняков, Десна в основном отбивается.



9 мин. Момент! После прострела справа Мораес бил в касание метров с десяти - мимо ближней девятки!



8 мин. Фаворов несильно пробил в ближний угол - вратарь поймал мяч.



6 мин. Подача Мостового - Степаненко выиграл воздух у Гитченко и выбил мяч.



5 мин. Додо навесил справа - вратарь поймал мяч.



2 мин. Навес гостей со штрафного слева - мяч выбит.



1 мин. МАТЧ НАЧАЛСЯ! Хозяева - в оранжевых футболках и черных трусах, гости - в темно-синем.

Примерные схемы команд:





Десна сыграет в темно-синем:





Стадион готов к матчу:





Раздевалка Шахтера:





В воскресенье, 23-го февраля, состоится встреча 19-го тура украинской Премьер-лиги, в которой донецкий «Шахтер» принимает черниговскую «Десну». Поединок пройдет в Харькове на поле стадиона «Металлист», начало в 17:00 по киевскому времени.



Игра в Харькове станет, безусловной, центральной в туре. Лидер УПЛ принимает 4-ю команду. На «горняков» будет интересно посмотреть в свете противостояния с «Бенфикой» в Лиге Европы: встреча с черниговской командой приходится аккурат между матчами с португальцами. А «Десна», сменившая во время зимней паузы нескольких игроков, должна подтвердить свои претензии на место в еврокубковой зоне.



Наш сайт проведет текстовую трансляцию поединка «Шахтер» – «Десна».



АНОНС И ПРОГНОЗ МАТЧА