Украинская Премьер-лига. 19-й тур.
«Шахтер» – «Десна» – 1:0
Марлос (90+4).
Евгений Картушов (19), Андрей Тотовицкий (52), Андрей Домбровский (90).
«Шахтер»: Анатолий Трубин - Валерий Бондарь, Николай Матвиенко, Додо - Тарас Степаненко, Маркиньос Сиприано (Исмаили, 70), Маркос Антонио (Марлос, 62), Алан Патрик, Тете (Тайсон, 62), Евгений Коноплянка - Жуниор Мораес.
Запасные: Алексей Шевченко, Давид Хочолава, Исмаили, Марлос, Тайсон, Майкон, Даниил Сикан.
«Десна»: Евгений Паст – Йоонас Тамм, Андрей Гитченко, Андрей Мостовой, Денис Фаворов – Андрей Домбровский, Леван Арвеладзе, Евгений Картушов, Андрей Тотовицкий, Алексей Гуцуляк (Сергей Старенький, 78) – Александр Филиппов (Филипп Будковский, 85).
Запасные: Игорь Литовка, Виталий Ермаков, ест Кузык, Дмитрий Хлёбас, Сергей Старенький, Филипп Будковский, Артур Западня.
Стадион: «Металлист» (Харьков).
Арбитр: Евгений Арановский (Киев).
Наши оценки:
Запасные «Шахтера»: Исмаили - 7,0, Марлос - 9,0, Тайсон - 8,5.
Запасные «Десны»: Старенький (6,0), Будковский - б/о.
90+6 мин. МАТЧ ОКОНЧЕН!
90+4 мин. ГОООООООЛ! Марлос (пяткой) - Мораес - Тайсон в штрафной: такой была комбинация Шахтера в штрафной. А завершил ее Марлос опять же ударом пяткой с нескольких метров!
90+1 мин. Рефери компенсировал шесть минут.
90 мин. Домбровский отмахнулся от Тайсона в середине поля.
90 мин. Коноплянка пробил с ходу - мимо.
89 мин. Будковский меняет Филиппова.
87 мин. Гости откровенно тянут время.
84 мин. После розыгрыша углового слева Бондарь оказался в офсайде.
83 мин. Опасно! Коноплянка со штрафного слева пробил под перекладину - вратарь тянет!
81 мин. После подачи справа Мораес пробил головой - выше ворот.
78 мин. Хромающий Гуцуляк уступил место Старенькому.
77 мин. Додо навесил справа - вратарь поймал мяч.
75 мин. Исмаили опасно прострелил слева - защитник выбил мяч.
73 мин. Гости всей командой отошли в оборону, Шахтер владеет мячом.
70 мин. Исмаили вышел вместо Сиприано.
68 мин. 68:32% - преимущество хозяев во владении мячом.
65 мин. Угловой Шахтера - мяч выбит.
64 мин. Тайсон пробил с ходу - вратарь отбил мяч!
63 мин. Филиппов пробил с ходу - очень неточно.
62 мин. Тайсон и Марлос меняют Тете и Маркоса Антонио.
61 мин. Арбитр посоветовался с видеоассистентом, и повтор подтвердил: Филиппов перед тем, как отдать голевую передачу, принял мяч в офсайде. Взятие ворот не засчитано!
59 мин. ГОООООООЛ! Десна разыграла угловой справа, последовал прострел в штрафную, пас Филиппова назад к линии штрафной - и Гуцуляк в касание пробил под дальнюю штангу!
58 мин. Луиш Каштру готовит замену. Слишком пассивно играет его команда в атаке.
55 мин. Додо выскочил один на один под острым углом и решил отдать пас - передачу перехватил соперник!
54 мин. Игра продолжается: Степаненко в строю, красную арбитр не достал.
52 мин. Тотовицкий пошел на мяч ногой, а Степаненко - головой! Тарасу оказывают помощь в середине поля, арбитр слушает видеоассистента.
49 мин. Филиппов пробил с ходу в ближний угол - мимо.
48 мин. Моментище! После прострела Гуцуляка справа Филиппов без помех бил в касание - Трубин отбил!
47 мин. Арвеладзе подал угловой слева - Степаненко выбил мяч головой.
46 мин. ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!
45 мин. ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!
42 мин. Тете навесил справа - Мораес не дотянулся до мяча!
41 мин. И снова игра между штрафными.
38 мин. Ухххх! Тете прошел двоих защитников и мощно пробил из пределов штрафной - кипер сумел отбить мяч!
37 мин. Мораес навесил справа - Фаворов выбил мяч головой.
35 мин. Коноплянка опасно навесил слева - защитник выбил мяя головой.
32 мин. Десна отодвинула игру от своей штрафной и пытается контролировать мяч.
30 мин. Тете пробил с ходу, но даже после рикошета мяч не долетел до ворот.
28 мин. Порой все полевые игроки находятся на половине поля гостей, но Десна уверенно обороняется.
25 мин. Тете подал угловой справа - защитник выбил мяч головой.
23 мин. Половина тайма позади. Владение мячом - 72:28% в пользу Шахтера. По ударам равенство - 2:2.
21 мин. Картушов навесил со штрафного справа - Матвиенко выбил мяч головой.
20 мин. Опасно! Угловой хозяев справа, защитник выбил мяч, но недалеко. Бондарь в касание добивал - мимо!
19 мин. Картушов в середине поля жестко встретил Мораеса и попал тому коленом в колено.
17 мин. Горняки катают мяч в середине поля.
14 мин. Филиппов пробил от линии штрафной в ближний угол - вратарь накрыл мяч.
12 мин. Постепенно вырисовалось преимущество горняков, Десна в основном отбивается.
9 мин. Момент! После прострела справа Мораес бил в касание метров с десяти - мимо ближней девятки!
8 мин. Фаворов несильно пробил в ближний угол - вратарь поймал мяч.
6 мин. Подача Мостового - Степаненко выиграл воздух у Гитченко и выбил мяч.
5 мин. Додо навесил справа - вратарь поймал мяч.
2 мин. Навес гостей со штрафного слева - мяч выбит.
1 мин. МАТЧ НАЧАЛСЯ! Хозяева - в оранжевых футболках и черных трусах, гости - в темно-синем.
Примерные схемы команд:
Десна сыграет в темно-синем:
Стадион готов к матчу:
Раздевалка Шахтера:
В воскресенье, 23-го февраля, состоится встреча 19-го тура украинской Премьер-лиги, в которой донецкий «Шахтер» принимает черниговскую «Десну». Поединок пройдет в Харькове на поле стадиона «Металлист», начало в 17:00 по киевскому времени.
Игра в Харькове станет, безусловной, центральной в туре. Лидер УПЛ принимает 4-ю команду. На «горняков» будет интересно посмотреть в свете противостояния с «Бенфикой» в Лиге Европы: встреча с черниговской командой приходится аккурат между матчами с португальцами. А «Десна», сменившая во время зимней паузы нескольких игроков, должна подтвердить свои претензии на место в еврокубковой зоне.
Наш сайт проведет текстовую трансляцию поединка «Шахтер» – «Десна».
АНОНС И ПРОГНОЗ МАТЧА
Источник — Sport.ua
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Позорище , этот ахмето чемпионат...
1,5 минуты и ждем пока гол не забьют)))
Ты за серебрянник здесь трудишься, кротик?
Подарили судьи твоим кротам очередную липовую победу,радуйся!
Ты за серебрянник здесь трудишься, кротик?
Подарили судьи твоим кротам очередную липовую победу,радуйся!
Позорище , этот ахмето чемпионат...
Ты мазохист что ли ?
Но чтобы разные города перепутать.
———
Подстилка дальнобойщика от Киева до Обухова КМ 50 будет где то , приблизительно .
Это тебе так на будущее . Давай ещё старайся
и это он ещё долго держался, так обоснования через пару часов уже обосран
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